El precio del dólar en México para hoy martes 27 de octubre de 2026 se ubica en 18.6670 pesos mexicanos por dólar, según los datos del Banco de México (Banxico). Esta cotización corresponde al tipo de cambio aplicable para el cumplimiento de determinadas obligaciones denominadas en dólares estadounidenses. Sin embargo, este valor puede diferir de los precios de compra y venta que ofrecen los bancos en sus ventanillas, ya que cada institución financiera establece sus propias cotizaciones para las operaciones de cambio de divisas.

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, 27 de octubre?

La equivalencia de referencia es de 18.6670 XN por cada USD, tomando el último FIX determinado. Sin embargo, para determinadas obligaciones denominadas en dólares y pagaderas en México, Banxico señala un tipo de cambio de 18.7005 pesos aplicable este martes . Ambos valores son oficiales, pero corresponden a momentos y finalidades diferentes.

Indicador Pesos por dólar Fecha y significado Último FIX determinado 18.5798 Calculado el lunes 26 de octubre. Publicación en el DOF registrada por Banxico 18.6670 Correspondiente al 27 de octubre Tipo de cambio para pagos 18.7005 Aplicable el lunes 27, bajo la regla indicada por Banxico. Último cierre de jornada disponible 18.5588 Correspondiente al lunes 26 de octubre.

Conversión de dólares a pesos mexicanos: ¿cuánto son 100 dólares?

Con el último FIX disponible de 18.6670 pesos, 100 dólares equivalen a 1,866.70 pesos mexicanos. Se trata de una conversión matemática orientativa, no de una cantidad garantizada al cambiar efectivo o realizar una operación bancaria. La base utilizada es el FIX del 27 de octubre.

Estas son otras equivalencias calculadas con esa misma referencia:

1 dólar: 18.7005 pesos.

10 dólares: 187.01 pesos.

50 dólares: 935.03 pesos.

500 dólares: 9,350.25 pesos.

1,000 dólares: 18,700.50 pesos.

Para convertir USD a MXN, multiplica los dólares por el tipo de cambio. Para hacer la operación inversa, divide los pesos entre esa referencia. Así, 1,000 pesos equivalen aproximadamente a 53.47 dólares al utilizar 18.7005 como divisor. Los resultados monetarios anteriores están redondeados a dos decimales cuando corresponde.

¿Qué es el FIX de Banxico y cuándo se actualiza?

El FIX es un tipo de cambio calculado por Banxico a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista, para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Sus datos proceden de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos del mercado.

Su calendario explica por qué pueden aparecer distintas cifras oficiales durante una misma fecha:

Banxico determina el FIX y lo comunica a partir del mediodía. El valor se publica en el DOF el siguiente día hábil bancario. Se utiliza posteriormente conforme a la regla aplicable para solventar obligaciones en dólares pagaderas en México.

Para pagos del día, Banxico indica utilizar el tipo publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses