El dólar estadounidense se cotiza en 17.8413 pesos mexicanos por unidad como tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico) el lunes 28 de septiembre de 2026. Sin embargo, para pagos de obligaciones denominadas en dólares que se liquiden este martes 29 de septiembre en México, el tipo aplicable es de 17.6425 pesos por dólar , correspondiente a la publicación previa en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Es importante distinguir entre el tipo de cambio oficial de referencia y el precio que ofrecen bancos, casas de cambio o plataformas digitales. Estos últimos suelen incorporar un margen de compra-venta, comisiones y costos operativos; por eso, el monto final recibido al cambiar dólares puede ser distinto al valor FIX.

Tipo de cambio del dólar hoy en México

Banxico calcula el tipo de cambio FIX a partir de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables en el segundo día hábil bancario siguiente. La institución publica este indicador desde las 12:00 horas en los días hábiles bancarios, mientras que su publicación en el DOF ocurre el siguiente día hábil.

Dato clave Valor Qué significa Tipo de cambio FIX determinado el 28 de septiembre $17.8413 MXN Referencia oficial de Banxico por cada dólar estadounidense Tipo publicado en DOF $17.7100 MXN Valor oficial divulgado en el Diario Oficial de la Federación Tipo aplicable para pagos el 29 de septiembre $17.6425 MXN Referencia para obligaciones en dólares liquidables en México Cierre de jornada disponible $17.7072 MXN Promedio ponderado de operaciones observadas por Banxico 1 peso mexicano equivale aproximadamente a US$0.0560 Conversión estimada calculada con el FIX de $17.8413

Fuente: Banco de México. El banco central explica que el tipo de cambio aplicable para obligaciones de pago en dólares corresponde al publicado por Banxico en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.

¿Cuánto vale el dólar en pesos mexicanos?

Con el FIX de 17.8413 pesos por dólar, estas son conversiones referenciales de USD a MXN. Los resultados no incluyen comisiones, diferenciales cambiarios ni el posible tipo preferencial que una institución financiera pudiera ofrecer a sus clientes.

Dólares estadounidenses Equivalencia aproximada en pesos mexicanos US$1 $17.84 MXN US$10 $178.41 MXN US$20 $356.83 MXN US$50 $892.07 MXN US$100 $1,784.13 MXN US$500 $8,920.65 MXN US$1,000 $17,841.30 MXN

Diferencia entre el FIX y el precio en bancos

El FIX es una referencia oficial para ciertos pagos y obligaciones denominados en dólares dentro de México, pero no es necesariamente el precio al que una persona podrá comprar o vender divisas en ventanilla. Las instituciones financieras establecen sus propias cotizaciones de compra y venta según las condiciones de mercado, sus costos y su margen comercial.

En la práctica, esto significa que:

El precio de compra es el monto que un banco o casa de cambio paga por los dólares del usuario.

es el monto que un banco o casa de cambio paga por los dólares del usuario. El precio de venta es el monto que cobra al entregar dólares al cliente.

es el monto que cobra al entregar dólares al cliente. Generalmente, el precio de venta es superior al de compra.

Una transferencia internacional, pago con tarjeta, retiro en cajero o cambio de efectivo puede usar cotizaciones diferentes.

Además del tipo de cambio, pueden existir comisiones fijas, cargos por conversión o costos asociados a la entidad emisora y receptora.

Banxico también difunde un tipo de cambio de cierre de jornada, determinado mediante un promedio ponderado de cotizaciones dentro de una ventana entre las 13:55 y 14:05 horas de cada día hábil bancario. Este indicador se publica a las 14:10 horas y funciona como una referencia adicional del comportamiento del mercado.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar, vender o enviar dólares, conviene comparar el costo total de la operación y no solo el número anunciado como “precio del dólar”. Un tipo de cambio aparentemente favorable puede perder competitividad si incluye una comisión elevada.

Para usuarios que necesitan pagar una obligación formal denominada en dólares en territorio mexicano, la referencia relevante es el tipo publicado previamente en el DOF, no necesariamente la cotización de ventanilla. Para operaciones personales, turísticas o comerciales, lo recomendable es revisar el precio final ofrecido por al menos dos instituciones autorizadas.

El precio del dólar puede cambiar durante la jornada debido a factores como datos económicos de México y Estados Unidos, movimientos globales del dólar, decisiones de tasas de interés, expectativas de inflación y cambios en la percepción de riesgo. Por ello, quienes requieran realizar una operación importante deberían verificar la cotización directamente con su banco, casa de cambio o plataforma antes de confirmar la transacción.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses