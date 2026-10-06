El precio del dólar en México tiene como última referencia FIX disponible 18.1343 pesos por dólar durante la mañana de este martes 6 de octubre de 2026. El dato fue determinado por el Banco de México el lunes 5 de octubre y no corresponde todavía al FIX de la jornada del martes, que se dará a conocer a partir del mediodía.

Esta precisión es importante para quienes buscan convertir dólares estadounidenses (USD) a pesos mexicanos (MXN), comprar divisas o calcular un pago. La referencia de Banxico, el precio de mercado y las cotizaciones de compra y venta de los bancos no deben interpretarse como si fueran una misma tarifa.

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

La última referencia FIX corroborada directamente en el sistema del Banco de México es de 18.1343 MXN por cada USD, determinada el 5 de octubre. En comparación, el FIX del viernes 2 de octubre fue de 18.1903 pesos por dólar. La diferencia entre ambas referencias es una disminución de 0.0560 pesos, equivalente a 5.6 centavos por dólar.

El descenso indica que se necesitan menos pesos para obtener un dólar al comparar esos dos valores de referencia. Sin embargo, no permite afirmar cuál será el cierre de este martes ni garantiza que una institución financiera venda dólares a ese precio.

Dato de consulta Valor o condición Fecha y alcance Último FIX disponible 18.1343 MXN por USD Determinado el 5 de octubre de 2026 FIX previo 18.1903 MXN por USD Determinado el 2 de octubre de 2026 Variación entre referencias −0.0560 MXN por USD Comparación del 5 contra el 2 de octubre FIX del martes 6 de octubre Pendiente al corte Banxico lo difunde a partir de las 12:00 horas Referencia para obligaciones pagaderas el martes 18.1903 MXN por USD Publicada en el DOF el lunes 5 de octubre

Fuente: Banco de México. La referencia para pagos sigue la regla de utilizar el tipo de cambio publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.

Diferencias entre FIX y precio bancario

El FIX es un tipo de cambio que Banxico determina a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. El banco central lo da a conocer a partir de las 12:00 horas en días hábiles bancarios.

Su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurre el día hábil bancario posterior a su determinación. Para calcular obligaciones denominadas en dólares pagaderas en México, Banxico indica que debe utilizarse el valor publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior al pago. Por eso, el último FIX disponible y la referencia aplicable a una obligación de hoy pueden diferir.

En los bancos, “compra” significa cuánto paga la institución por tus dólares; “venta” indica cuánto te cobra por entregarte dólares. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como margen o spread. Los precios pueden variar según el momento, la sucursal y las condiciones de la transacción.

Qué revisar antes de cambiar divisas

Antes de realizar una operación, identifica si necesitas comprar o vender dólares y solicita la cotización correspondiente. No compares el precio de compra de un banco con el de venta de otro: representan operaciones distintas.

También revisa las comisiones y pregunta por el monto final que pagarás o recibirás. Para comparar opciones, utiliza la misma cantidad de dólares y confirma las condiciones antes de autorizar el cambio. CONDUSEF dispone de herramientas para consultar y comparar comisiones de productos y servicios financieros.condusef.

Finalmente, comprueba la fecha del dato. Este contenido utiliza el FIX determinado el lunes 5 de octubre como última referencia corroborada y distingue el valor aplicable a obligaciones pagaderas el martes. No presenta cotizaciones individuales de bancos como verificadas ni anticipa el FIX del 6 de octubre, pendiente al momento del corte.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses