Conoce cuál es el precio del dólar en México hoy martes 6 de octubre de 2026, conoce cuál es la conversión de pesos mexicanos a dólares estadounidenses y viceversa. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce cuál es el precio del dólar en México hoy martes 6 de octubre de 2026, conoce cuál es la conversión de pesos mexicanos a dólares estadounidenses y viceversa. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El . El dato fue determinado por el Banco de México el lunes 5 de octubre y no corresponde todavía al FIX de la jornada del martes, que se dará a conocer a partir del mediodía.

Esta precisión es importante para quienes buscan convertir dólares estadounidenses (USD) a pesos mexicanos (MXN), comprar divisas o calcular un pago. La referencia de Banxico, el precio de mercado y las cotizaciones de compra y venta de los bancos no deben interpretarse como si fueran una misma tarifa.

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

La última referencia FIX corroborada directamente en el sistema del Banco de México es de 18.1343 MXN por cada USD, determinada el 5 de octubre. En comparación, el FIX del viernes 2 de octubre fue de 18.1903 pesos por dólar. La diferencia entre ambas referencias es una disminución de 0.0560 pesos, equivalente a 5.6 centavos por dólar.

El descenso indica que se necesitan menos pesos para obtener un dólar al comparar esos dos valores de referencia. Sin embargo, no permite afirmar cuál será el cierre de este martes ni garantiza que una institución financiera venda dólares a ese precio.

Dato de consultaValor o condiciónFecha y alcance
Último FIX disponible18.1343 MXN por USDDeterminado el 5 de octubre de 2026
FIX previo18.1903 MXN por USDDeterminado el 2 de octubre de 2026
Variación entre referencias−0.0560 MXN por USDComparación del 5 contra el 2 de octubre
FIX del martes 6 de octubrePendiente al corteBanxico lo difunde a partir de las 12:00 horas
Referencia para obligaciones pagaderas el martes18.1903 MXN por USDPublicada en el DOF el lunes 5 de octubre

Fuente: Banco de México. La referencia para pagos sigue la regla de utilizar el tipo de cambio publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.

Diferencias entre FIX y precio bancario

El FIX es un tipo de cambio que Banxico determina a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. El banco central lo da a conocer a partir de las 12:00 horas en días hábiles bancarios.

Su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurre el día hábil bancario posterior a su determinación. Para calcular obligaciones denominadas en dólares pagaderas en México, Banxico indica que debe utilizarse el valor publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior al pago. Por eso, el último FIX disponible y la referencia aplicable a una obligación de hoy pueden diferir.

En los bancos, “compra” significa cuánto paga la institución por tus dólares; “venta” indica cuánto te cobra por entregarte dólares. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como margen o spread. Los precios pueden variar según el momento, la sucursal y las condiciones de la transacción.

Qué revisar antes de cambiar divisas

Antes de realizar una operación, identifica si necesitas comprar o vender dólares y solicita la cotización correspondiente. No compares el precio de compra de un banco con el de venta de otro: representan operaciones distintas.

También revisa las comisiones y pregunta por el monto final que pagarás o recibirás. Para comparar opciones, utiliza la misma cantidad de dólares y confirma las condiciones antes de autorizar el cambio. CONDUSEF dispone de herramientas para consultar y comparar comisiones de productos y servicios financieros.condusef.

Finalmente, comprueba la fecha del dato. Este contenido utiliza el FIX determinado el lunes 5 de octubre como última referencia corroborada y distingue el valor aplicable a obligaciones pagaderas el martes. No presenta cotizaciones individuales de bancos como verificadas ni anticipa el FIX del 6 de octubre, pendiente al momento del corte.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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