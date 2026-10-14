Este miércoles 14 de octubre de 2026, te contaré cuál es el precio del dólar en México, cuánto vale la moneda estadounidense frente al peso mexicano, cuál es el tipo de cambio actualizado de USD a MXN y a cuánto se compra y vende en las principales entidades financieras del país. Además, repasaremos el comportamiento reciente de la divisa estadounidense, que durante el último mes ha registrado un importante repunte en el mercado mexicano, así como los factores que podrían influir en su cotización.

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, 14 de octubre?

La referencia de mercado de 18.3528 pesos significa que un dólar estadounidense equivale aproximadamente a 18.35 pesos mexicanos, antes de considerar las condiciones de una operación particular.

Para interpretar correctamente los datos disponibles, conviene distinguir la cotización de mercado, el FIX y el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Indicador Valor en pesos por dólar Fecha del dato Utilidad Referencia de mercado USD/MXN 18.3528 14 de octubre de 2026 Seguimiento informativo de la cotización. Último FIX disponible de Banxico 18.3528 Determinado el 13 de octubre Referencia oficial calculada por el banco central. Tipo de cambio publicado en el DOF 18.2542 Publicado el 13 de octubre Dato publicado el día hábil anterior al martes. FIX del martes 13 de octubre 18.2542 13 de octubre de 2026 Banxico lo difunde a partir de las 12:00 horas.

¿Qué diferencia hay entre el FIX y el dólar del DOF?

El FIX es un tipo de cambio que Banxico determina mediante un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Los datos proceden de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos, para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. No corresponde necesariamente al precio que encontrará una persona al cambiar efectivo.

Además, existe un desfase entre su determinación, publicación y utilización para pagos:

Banxico determina el FIX durante un día hábil bancario.

Ese valor se publica en el DOF el siguiente día hábil bancario.

Para las obligaciones en dólares pagaderas en México, Banxico señala que debe utilizarse el tipo de cambio publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior al pago.

Así, para el miércoles 14 de octubre, la regla remite al valor publicado el martes 13: 18.3528 pesos por dólar, según la tabla oficial consultada. Esto es similar al FIX de 18.2542 determinado el lunes, cuya publicación corresponde al siguiente día hábil. La distinción evita utilizar una cifra correcta en una fecha o contexto equivocados.

¿Cuánto son 20, 100 y 1,000 dólares en pesos mexicanos?

Para realizar una conversión orientativa con el último FIX disponible, se multiplica la cantidad de dólares por 18.3528 . Las siguientes equivalencias son cálculos aritméticos basados en ese valor oficial, no ofertas de compra o venta de una institución financiera.

20 dólares equivalen a 367.056 pesos mexicanos.

50 dólares equivalen a 917.64 pesos mexicanos.

100 dólares equivalen a 1,835.28 pesos mexicanos.

500 dólares equivalen a 9,176.4 pesos mexicanos.

1,000 dólares equivalen a 18,352.8 pesos mexicanos.

Para convertir en sentido contrario, se divide el monto en pesos entre el tipo de cambio elegido. Es importante mantener una misma referencia en toda la operación: mezclar el FIX con una cotización comercial puede producir una estimación que no coincida con el importe finalmente recibido.

¿Qué revisar antes de comprar o vender dólares?

Antes de cambiar dinero, solicita una cotización para la operación concreta y confirma cuánto pagarás o recibirás. No basta con consultar una cifra general del dólar: el dato de mercado y el FIX cumplen funciones diferentes.

La revisión debe incluir el precio ofrecido, el monto final, las condiciones del servicio y cualquier costo aplicable. CONDUSEF dispone de herramientas para comparar comisiones de productos y servicios financieros; estas sirven como apoyo, pero no sustituyen la cotización del proveedor.

También conviene verificar las condiciones publicadas por cada institución. Por ejemplo, Banjercito informa que su servicio de compra y venta de divisas se ofrece sin costo de comisión. Esto no significa que deba operar al FIX: ausencia de comisión y tipo de cambio aplicado son elementos distintos de la operación.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses