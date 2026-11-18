El precio del dólar estadounidense en México registra variaciones este miércoles 18 de noviembre de 2026. Durante la jornada, el tipo de cambio se ubica en 18.45 pesos mexicanos por dólar, manteniéndose dentro de los niveles observados en los últimos días. A continuación, conoce cuánto vale el dólar hoy en México, cuál es su cotización frente al peso mexicano y qué tipo de cambio publica el Banco de México (Banxico).

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

La referencia de Bloomberg Línea permite estimar que un dólar estadounidense equivale a unos 18.4510 pesos mexicanos. Para interpretar correctamente la información, conviene separar el precio de mercado, el FIX y el cierre de jornada publicado por el banco central:

Indicador Pesos por dólar Fecha de referencia Utilidad Cotización de mercado consultada 18.4510 17 de noviembre de 2026 Seguimiento del USD/MXN Último FIX disponible de Banxico 18.4677 17 de noviembre de 2026 Referencia oficial determinada por el banco central Para pagos disponible de Banxico 18.5525 17 de noviembre de 2026 Referencia oficial determinada por el banco central Último DOF disponible de Banxico 18.5525 17 de noviembre de 2026 Referencia oficial determinada por el banco central

¿Qué significa el tipo de cambio FIX de Banxico?

El FIX es un tipo de cambio que el Banco de México determina los días hábiles bancarios. Se calcula con un promedio de cotizaciones del mercado mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, obtenidas de plataformas y otros medios electrónicos representativos del mercado cambiario.

Banxico informa que lo da a conocer a partir de las 12:00 horas. Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación. Por eso, consultar el dólar temprano no significa que ya exista un nuevo FIX correspondiente a esa jornada.

¿Cuánto son 100, 500 y 1,000 dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia informativa 18.6188 pesos por dólar, las equivalencias aproximadas son las siguientes:

1 dólar: 18.6188 pesos mexicanos.

100 dólares: 1,861.88 pesos mexicanos.

500 dólares: 9,309.4 pesos mexicanos.

1,000 dólares: 18,618.8 pesos mexicanos.

¿Por qué el precio del dólar puede ser diferente al cambiar dinero?

Una referencia de mercado no equivale necesariamente al precio disponible para el usuario. Xe explica que su conversor utiliza el tipo de cambio medio, situado entre los precios de compra y venta, y advierte que esa tasa es informativa: no es necesariamente la que se obtiene al realizar una transferencia.

Por ello, al comparar una oferta bancaria con los 18.61 pesos aproximados, debe distinguirse entre una referencia informativa y una cotización ejecutable. También hay que conservar la fecha de cada dato: el precio de mercado del 13 de noviembre y el FIX del 13 de noviembre responden a momentos y metodologías diferentes. Presentarlos por separado permite calcular equivalencias sin atribuir al banco central una actualización que todavía no aparece en su portal.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses