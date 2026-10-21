El precio del dólar en México hoy, miércoles 21 de octubre de 2026, se ubica en 18,44 pesos mexicanos a la compra, por debajo de los 18,45 pesos registrados al cierre del martes 20 de octubre . Con este movimiento, el peso mexicano muestra una ligera apreciación frente a la moneda estadounidense.

La cotización del dólar es una referencia para quienes compran divisas, reciben remesas o realizan pagos en dólares. Sin embargo, el monto que reciben o pagan puede variar según el tipo de cambio de compra y venta que aplica cada banco o casa de cambio.

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, 21 de octubre?

La referencia de 18.4200 MXN significa que un dólar equivale a 18 pesos con 42 centavos. Sin embargo, Banxico presenta diferentes indicadores, cuyas fechas y aplicaciones no deben confundirse.

Indicador Valor en pesos por dólar Fecha y alcance Último FIX determinado 18.4200 MXN Determinado el martes 20 de octubre Publicación en el DOF registrada para hoy 18.4200 MXN Miércoles 21 de octubre Tipo de cambio para solventar obligaciones hoy 18.4253 MXN Aplicable el miércoles 21 de octubre Cierre de jornada más reciente 18.4279 MXN Correspondiente al martes 20 de octubre FIX determinado este miércoles No disponible al corte Banxico lo informa a partir de las 12:00 horas

Fuente: tablas de mercado cambiario del Banco de México. Los valores se expresan en pesos mexicanos por dólar estadounidense.

¿Cuántos pesos son 100, 500 y 1,000 dólares?

Si se utiliza como referencia el último FIX determinado, de 18.4200 pesos, las equivalencias son las siguientes: 10 dólares representan 184.20 pesos; 100 dólares equivalen a 1,842.00 pesos; 500 dólares corresponden a 9,210.00 pesos; y 1,000 dólares suman 18,420.00 pesos. Son conversiones aritméticas basadas en el dato oficial, no cotizaciones garantizadas de ventanilla.

La operación para convertir dólares a pesos consiste en multiplicar el monto en USD por el tipo de cambio elegido. Por ejemplo: 100 × 18.4200 = 1,842.00 MXN. Para hacer la conversión inversa, se divide la cantidad de pesos entre esa misma referencia.

El resultado cambia cuando corresponde utilizar otro indicador. Una obligación de 1,000 dólares calculada con el tipo señalado por Banxico para pagar este miércoles, de 18.4253 pesos, equivale a 18,425.30 pesos. Este ejemplo muestra por qué conviene identificar primero el propósito de la conversión y después seleccionar la tasa.

¿Qué es el FIX de Banxico y cuándo se actualiza?

El FIX es un tipo de cambio que Banxico determina con base en un promedio de cotizaciones del mercado mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. El banco central obtiene esas cotizaciones de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos del mercado cambiario.

Su calendario tiene tres momentos distintos: primero se determina y anuncia; después se publica en el DOF, un día hábil bancario más tarde; finalmente, se utiliza para solventar las obligaciones correspondientes al día siguiente de esa publicación. Esta secuencia explica que una misma fecha muestre valores diferentes en las columnas oficiales.

El cierre de jornada es otro indicador. Banxico lo calcula mediante una metodología distinta y lo comunica a las 14:10 horas de los días hábiles bancarios. El último cierre consultado, correspondiente al 20 de octubre , fue de 18.4279 pesos por dólar. No representa el cierre del miércoles ni sustituye al FIX.

¿Qué revisar antes de comprar o vender dólares?

Para una operación bancaria, conviene solicitar una cotización específica en lugar de asumir que el FIX será el precio aplicado. La referencia de Banxico describe un indicador del mercado mayorista; por sí sola, no constituye una oferta de cambio para una operación particular en efectivo o mediante otro servicio.

Antes de autorizar el cambio, pide que la institución precise:

Cuántos pesos pagarás o recibirás por el monto solicitado.

Qué cotización aplicará a la operación.

Si existe alguna comisión y cuál será el importe final.

Hasta cuándo mantiene vigente la cotización.

La Condusef recomienda verificar las comisiones antes de celebrar una operación con la institución elegida. Además, las condiciones dependen del servicio: Banjercito, por ejemplo, informa que su compra y venta de divisas se ofrece sin comisión. Esto no convierte su precio de cambio en el FIX ni garantiza que otras entidades apliquen las mismas condiciones.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses