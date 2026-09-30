Consulta el precio del dólar en México hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026. Revisa el tipo de cambio oficial FIX de Banxico, el valor aplicable para pagos y conversiones de USD a MXN. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Consulta el precio del dólar en México hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026. Revisa el tipo de cambio oficial FIX de Banxico, el valor aplicable para pagos y conversiones de USD a MXN. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El dólar estadounidense cotiza este miércoles 30 de septiembre de 2026 en 18.0710 pesos mexicanos por unidad como tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico). Sin embargo, para calcular obligaciones pagaderas en México durante esta jornada debe utilizarse el valor publicado previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF): 17.8413 pesos por dólar.

La diferencia entre ambas cifras es relevante. El FIX de 18.0710 pesos es el dato que Banxico determinó el 29 de septiembre y que se publica en el DOF el siguiente día hábil; mientras tanto, el tipo de cambio operativo aplicable a obligaciones denominadas en dólares este 30 de septiembre corresponde a la publicación inmediata anterior.

Precio del dólar hoy en México

Banxico reporta que el tipo de cambio FIX se determina a partir de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario posterior. La institución divulga la cifra desde las 12:00 horas en cada día hábil bancario, y el valor aparece en el DOF al siguiente día hábil.

Para este miércoles, el mercado tiene como referencia el FIX determinado de 18.0710 pesos por dólar. Frente al FIX de 17.8413 pesos registrado el día anterior, el dólar muestra un avance de 22.97 centavos, equivalente a una variación aproximada de 1.29%.

Dato claveValorUtilidad para el usuario
Tipo de cambio FIX determinado por Banxico$18.0710 MXN por USDReferencia oficial más reciente
Tipo de cambio publicado previamente en DOF$17.8413 MXN por USDBase informativa de la publicación anterior
Tipo de cambio aplicable para pagos hoy$17.7100 MXN por USDObligaciones en dólares pagaderas este 30 de septiembre
Variación del FIX frente al dato previo+$0.2297 MXNEl dólar se fortalece frente al peso
Hora de publicación del FIXDesde las 12:00 horasActualización en días hábiles bancarios

Los datos de Banxico distinguen entre el FIX determinado, la publicación en el DOF y el tipo de cambio que se debe emplear para cubrir obligaciones denominadas en dólares. Esta separación evita confundir una cotización de referencia recién calculada con el valor que corresponde aplicar en operaciones con efectos de pago durante el día.

¿Cuánto valen dólares en pesos mexicanos?

Con el FIX de referencia de 18.0710 pesos por dólar, estas son conversiones aproximadas de USD a MXN. Los montos no contemplan comisiones, diferenciales de compra-venta ni cargos que puedan aplicar bancos, casas de cambio, tarjetas o plataformas de envío de dinero.

Dólares estadounidensesEquivalente aproximado en pesos mexicanos
US$1$18.07 MXN
US$20$361.42 MXN
US$50$903.55 MXN
US$100$1,807.10 MXN
US$500$9,035.50 MXN
US$1,000$18,071.00 MXN

Diferencia entre el FIX, bancos y casas de cambio

El tipo de cambio FIX no es necesariamente el precio que una persona recibirá al vender dólares ni el que pagará al comprarlos en ventanilla. Es una referencia oficial calculada por Banxico con operaciones representativas del mercado al mayoreo y tiene una función específica para obligaciones en moneda extranjera pagaderas en territorio mexicano.

En la práctica, los usuarios pueden encontrar precios distintos por tres razones principales:

  • Los bancos definen cotizaciones propias para compra y venta de divisas, incorporando costos operativos y un margen cambiario.
  • Las casas de cambio pueden ofrecer precios distintos según la ciudad, el volumen de la operación, la disponibilidad de efectivo y la competencia local.
  • Las tarjetas bancarias y plataformas digitales suelen convertir consumos internacionales con una tasa propia, que puede calcularse al momento de la transacción o cuando esta se liquida.

Por ello, una persona que cambia US$100 en efectivo no necesariamente recibirá $1,807.10 pesos. Esa cifra representa la equivalencia basada en el FIX determinado, pero el monto de ventanilla puede ser menor si se venden dólares o mayor si se compran.

Qué tipo de cambio usar según la operación

Para pagos contractuales, obligaciones fiscales, facturas o deudas expresadas en dólares dentro de México, conviene identificar el tipo de cambio aplicable conforme a la fecha de pago y a la norma o contrato correspondiente. .

En cambio, para viajes, remesas, compras en línea, cambio de efectivo o pagos con tarjeta, resulta más útil revisar la cotización específica de la institución que procesará la operación. Comparar el monto final, incluyendo comisión y tipo de cambio de compra o venta, permite saber cuánto se recibirá realmente en pesos o cuánto costará una compra en dólares.

El dólar en México se mantiene como una referencia central para consumidores, empresas importadoras, viajeros y personas que reciben ingresos desde Estados Unidos. Antes de cambiar dinero o hacer un pago, revisa si necesitas el FIX de Banxico, el tipo de cambio aplicable publicado en el DOF o la cotización comercial de tu banco.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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