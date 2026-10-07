El precio del dólar en México tiene como última referencia oficial verificada un tipo de cambio FIX de 17.9670 pesos mexicanos por dólar , determinado por el Banco de México el martes 6 de octubre de 2026. Este miércoles 7 de octubre, al corte de esta consulta, todavía no corresponde presentar esa cifra como el FIX determinado durante la jornada de hoy.

En términos prácticos, un dólar equivale aproximadamente a 17.97 pesos tomando esa referencia. Sin embargo, el FIX no debe confundirse con una cotización bancaria de compra o venta: para cambiar dinero, es necesario revisar el precio que ofrece la institución y las condiciones de la operación. Banamex, por ejemplo, distingue entre cotizaciones de ventanilla y tipos de cambio preferenciales en su servicio de divisas.

¿Cuánto vale el dólar hoy, miércoles 7 de octubre?

La referencia de Banxico permite expresar el valor del dólar con cuatro decimales: 1 USD = 17.9670 MXN. Para una consulta rápida puede redondearse a 17.97 pesos, aunque conviene conservar la cifra completa al realizar cálculos y redondear únicamente el resultado final.

Como referencia adicional de mercado, Y ahoo Finance muestra una cotización de 17.9990 pesos por dólar en el instrumento USD/MXN, identificado como MXN=X . La plataforma advierte que se trata de una cotización retrasada; por ello, este dato no representa un precio garantizado para comprar dólares ni debe interpretarse como el cierre definitivo del miércoles.

Indicador Dato verificado Cómo interpretarlo Último FIX disponible de Banxico 17.9670 MXN por USD Referencia oficial determinada el 6 de octubre. Equivalencia redondeada 17.97 MXN por USD Aproximación del último FIX disponible. Cotización mostrada por Yahoo Finance 17.9990 MXN por USD Dato retrasado de mercado, no tarifa bancaria. FIX determinado el 7 de octubre Pendiente al corte Banxico lo da a conocer a partir de las 12:00 en días hábiles bancarios. Compra y venta en bancos Sin cifra verificada para hoy Deben consultarse directamente antes de operar.

Qué significa el FIX de Banxico

El Banco de México determina el FIX con base en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista. Utiliza operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y obtiene información de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos representativos del mercado.

Además, existen tres momentos que conviene diferenciar: la determinación del FIX, su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su utilización para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en México. No necesariamente ocurren en la misma fecha.

Banxico explica que comunica el FIX a partir de las 12:00 de cada día hábil bancario. Su publicación en el DOF ocurre un día hábil bancario después de la determinación, y se utiliza para esas obligaciones al día siguiente de publicarse.

Por tanto, el valor de 17.9670 pesos aquí citado corresponde al FIX determinado el 6 de octubre. Esta consulta no verificó directamente la edición del DOF del miércoles, por lo que no lo identifica como el tipo aplicable hoy para liquidar obligaciones.

Cómo convertir dólares a pesos

Para estimar cuántos pesos equivalen a una cantidad de dólares, multiplica el importe en USD por el tipo de cambio. Si necesitas convertir pesos mexicanos a dólares, divide el importe en MXN entre esa misma referencia.

Usando el último FIX verificado de Banxico, las equivalencias orientativas son las siguientes; los resultados están redondeados a dos decimales y no incluyen ajustes de una operación bancaria.

10 dólares equivalen a 179.67 pesos.

50 dólares equivalen a 898.35 pesos.

100 dólares equivalen a 1,796.70 pesos.

500 dólares equivalen a 8,983.50 pesos.

1,000 dólares equivalen a 17,967.00 pesos.

Compra y venta en bancos

Al consultar una cotización bancaria, la compra indica cuánto paga la institución cuando recibe tus dólares; la venta señala cuánto cobra cuando tú adquieres dólares. Para comparar correctamente, revisa la columna correspondiente a la operación que necesitas, no únicamente el valor más llamativo del anuncio.

También importa el canal utilizado. Banamex señala que su tipo de cambio preferencial se compara con el de ventanilla, mientras que BBVA ofrece servicios con precios diferenciados. Por ello, una cotización publicada no debe trasladarse automáticamente a cualquier modalidad de cambio.

En esta actualización no se incluyen precios bancarios numéricos sin corroboración suficiente para el 7 de octubre. Antes de confirmar una transacción, solicita la cotización final, verifica posibles cargos y compara el total de pesos que pagarás o recibirás. Esa cantidad es la referencia útil para tu operación, más allá del FIX informativo.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses