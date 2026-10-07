Consulta cuánto vale el dólar en México hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, el último FIX de Banxico y cómo convertir dólares a pesos mexicanos. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Consulta cuánto vale el dólar en México hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, el último FIX de Banxico y cómo convertir dólares a pesos mexicanos. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

El precio del dólar en México tiene como última referencia oficial verificada un tipo de cambio FIX de 17.9670 pesos mexicanos por dólar, determinado por el Banco de México el martes 6 de octubre de 2026. Este miércoles 7 de octubre, al corte de esta consulta, todavía no corresponde presentar esa cifra como el FIX determinado durante la jornada de hoy.

En términos prácticos, un dólar equivale aproximadamente a 17.97 pesos tomando esa referencia. Sin embargo, el FIX no debe confundirse con una cotización bancaria de compra o venta: para cambiar dinero, es necesario revisar el precio que ofrece la institución y las condiciones de la operación. Banamex, por ejemplo, distingue entre cotizaciones de ventanilla y tipos de cambio preferenciales en su servicio de divisas.

¿Cuánto vale el dólar hoy, miércoles 7 de octubre?

La referencia de Banxico permite expresar el valor del dólar con cuatro decimales: 1 USD = 17.9670 MXN. Para una consulta rápida puede redondearse a 17.97 pesos, aunque conviene conservar la cifra completa al realizar cálculos y redondear únicamente el resultado final.

Como referencia adicional de mercado, Yahoo Finance muestra una cotización de 17.9990 pesos por dólar en el instrumento USD/MXN, identificado como MXN=X. La plataforma advierte que se trata de una cotización retrasada; por ello, este dato no representa un precio garantizado para comprar dólares ni debe interpretarse como el cierre definitivo del miércoles.

IndicadorDato verificadoCómo interpretarlo
Último FIX disponible de Banxico17.9670 MXN por USDReferencia oficial determinada el 6 de octubre.
Equivalencia redondeada17.97 MXN por USDAproximación del último FIX disponible.
Cotización mostrada por Yahoo Finance17.9990 MXN por USDDato retrasado de mercado, no tarifa bancaria.
FIX determinado el 7 de octubrePendiente al corteBanxico lo da a conocer a partir de las 12:00 en días hábiles bancarios.
Compra y venta en bancosSin cifra verificada para hoyDeben consultarse directamente antes de operar.

Qué significa el FIX de Banxico

El Banco de México determina el FIX con base en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista. Utiliza operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y obtiene información de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos representativos del mercado.

Además, existen tres momentos que conviene diferenciar: la determinación del FIX, su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su utilización para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en México. No necesariamente ocurren en la misma fecha.

Banxico explica que comunica el FIX a partir de las 12:00 de cada día hábil bancario. Su publicación en el DOF ocurre un día hábil bancario después de la determinación, y se utiliza para esas obligaciones al día siguiente de publicarse.

Por tanto, el valor de 17.9670 pesos aquí citado corresponde al FIX determinado el 6 de octubre. Esta consulta no verificó directamente la edición del DOF del miércoles, por lo que no lo identifica como el tipo aplicable hoy para liquidar obligaciones.

Cómo convertir dólares a pesos

Para estimar cuántos pesos equivalen a una cantidad de dólares, multiplica el importe en USD por el tipo de cambio. Si necesitas convertir pesos mexicanos a dólares, divide el importe en MXN entre esa misma referencia.

Usando el último FIX verificado de Banxico, las equivalencias orientativas son las siguientes; los resultados están redondeados a dos decimales y no incluyen ajustes de una operación bancaria.

  • 10 dólares equivalen a 179.67 pesos.
  • 50 dólares equivalen a 898.35 pesos.
  • 100 dólares equivalen a 1,796.70 pesos.
  • 500 dólares equivalen a 8,983.50 pesos.
  • 1,000 dólares equivalen a 17,967.00 pesos.

Compra y venta en bancos

Al consultar una cotización bancaria, la compra indica cuánto paga la institución cuando recibe tus dólares; la venta señala cuánto cobra cuando tú adquieres dólares. Para comparar correctamente, revisa la columna correspondiente a la operación que necesitas, no únicamente el valor más llamativo del anuncio.

También importa el canal utilizado. Banamex señala que su tipo de cambio preferencial se compara con el de ventanilla, mientras que BBVA ofrece servicios con precios diferenciados. Por ello, una cotización publicada no debe trasladarse automáticamente a cualquier modalidad de cambio.

En esta actualización no se incluyen precios bancarios numéricos sin corroboración suficiente para el 7 de octubre. Antes de confirmar una transacción, solicita la cotización final, verifica posibles cargos y compara el total de pesos que pagarás o recibirás. Esa cantidad es la referencia útil para tu operación, más allá del FIX informativo.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC