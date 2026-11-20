El tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano continúa mostrando movimientos destacados en el transcurso de la tercera semana de noviembre, y este viernes 20 de noviembre de 2026 la evolución de la moneda estadounidense en territorio mexicano mantiene atentos tanto a los inversionistas como al público que realiza operaciones con esta divisa. Como referencia inicial, cabe destacar que el último dato oficial del tipo de cambio FIX reportado por el Banco de México (Banxico) —correspondiente a la jornada anterior— se situó en 19.0270 pesos por dólar; a continuación, te presentamos el precio actualizado del billete verde, el desempeño de su cotización durante el día y los pormenores de la tasa oficial emitida por el banco central.

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

La referencia del Diario Oficial de la Federación permite estimar que un dólar estadounidense equivale a unos 18.6723 pesos mexicanos. Para interpretar correctamente la información, conviene separar el precio de mercado, el FIX y el cierre de jornada publicado por el banco central:

Indicador Pesos por dólar Fecha de referencia Utilidad Cotización de mercado consultada 18.6723 Viernes 20 de noviembre Seguimiento del USD/MXN Último FIX disponible de Banxico 19.0270 Jueves 19 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central

Para pagos disponibles de Banxico 18.6723 Viernes 20 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central Último DOF disponible de Banxico 19.0270 Viernes 20 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central

¿Qué significa el tipo de cambio FIX de Banxico?

El FIX es un tipo de cambio que el Banco de México determina los días hábiles bancarios. Se calcula con un promedio de cotizaciones del mercado mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, obtenidas de plataformas y otros medios electrónicos representativos del mercado cambiario.

Banxico informa que lo da a conocer a partir de las 12:00 horas. Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación. Por eso, consultar el dólar temprano no significa que ya exista un nuevo FIX correspondiente a esa jornada.

¿Cuánto son 100, 500 y 1,000 dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia informativa 19.0270 pesos por dólar, las equivalencias aproximadas son las siguientes:

1 dólar: 19.03 pesos mexicanos

100 dólares: 1,902.70 pesos mexicanos.

500 dólares: 9,513.50 pesos mexicanos.

1,000 dólares: 19,027.00 pesos mexicanos.

¿Por qué el precio del dólar puede ser diferente al cambiar dinero?

Una referencia de mercado no equivale necesariamente al precio disponible para el usuario. Xe explica que su conversor utiliza el tipo de cambio medio, situado entre los precios de compra y venta, y advierte que esa tasa es informativa: no es necesariamente la que se obtiene al realizar una transferencia.

Por ello, al comparar una oferta bancaria con los 19.0270 pesos aproximados de esta mañana, debe distinguirse entre una referencia informativa y una cotización ejecutable. También hay que conservar la fecha de cada dato: el precio de mercado del 20 de noviembre y el FIX del 19 de noviembre responden a momentos y metodologías diferentes. Presentarlos por separado permite calcular equivalencias sin atribuir al banco central una actualización que todavía no aparece en su portal.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses