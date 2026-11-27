El cierre de noviembre sigue marcado por los constantes movimientos en la paridad entre el dólar estadounidense y el peso mexicano. Este viernes 27 de noviembre de 2026, el comportamiento de la divisa norteamericana en México mantiene atentos tanto a los mercados financieros como a quienes realizan operaciones de cambio. Según los registros del Banco de México (Banxico), la referencia correspondiente al cierre de la jornada anterior se situó en 19.7203 pesos por dólar. A continuación, revisa el valor actual del billete verde, la evolución de su cotización y el tipo de cambio FIX informado por el banco central.

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

Para interpretar correctamente la información, conviene separar el precio de mercado, el FIX y el cierre de jornada publicado por el banco central.

Indicador Pesos por dólar Fecha de referencia Utilidad Cotización de mercado consultada 19.7224 Viernes 27 de noviembre Seguimiento del USD/MXN Último FIX disponible de Banxico 19.7203 Jueves 26 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central

Para pagos disponibles de Banxico 19.7040 Viernes 27 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central Último DOF disponible de Banxico 19.7203 Viernes 27 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central

¿Qué significa el tipo de cambio FIX de Banxico?

El FIX es un tipo de cambio que el Banco de México determina los días hábiles bancarios. Se calcula con un promedio de cotizaciones del mercado mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, obtenidas de plataformas y otros medios electrónicos representativos del mercado cambiario.

Banxico informa que lo da a conocer a partir de las 12:00 horas. Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación. Por eso, consultar el dólar temprano no significa que ya exista un nuevo FIX correspondiente a esa jornada.

¿Cuánto son 100, 500 y 1,000 dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia informativa 19.7203 pesos por dólar, las equivalencias aproximadas son las siguientes:

1 dólar: 19.7203 pesos mexicanos.

100 dólares: 1,972.03 pesos mexicanos.

500 dólares: 9,860.15 pesos mexicanos.

1,000 dólares: 19,720.30 pesos mexicanos.

¿Por qué el precio del dólar puede ser diferente al cambiar dinero?

Una referencia de mercado no equivale necesariamente al precio disponible para el usuario. Xe explica que su conversor utiliza el tipo de cambio medio, situado entre los precios de compra y venta, y advierte que esa tasa es informativa: no es necesariamente la que se obtiene al realizar una transferencia.

Por ello, al comparar una oferta bancaria con los 19.7203 pesos, debe distinguirse entre una referencia informativa y una cotización ejecutable. También hay que conservar la fecha de cada dato: el precio de mercado del 27 de noviembre y el FIX del 27 de noviembre responden a momentos y metodologías diferentes. Presentarlos por separado permite calcular equivalencias sin atribuir al banco central una actualización que todavía no aparece en su portal.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses