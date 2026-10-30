El tipo de cambio vuelve a moverse al alza en México y coloca al dólar por encima de los 18.80 pesos en la última publicación oficial. Este viernes 30 de octubre de 2026, el Banco de México (Banxico) registra una cotización de 18.8148 pesos mexicanos por dólar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frente a los 18.6673 pesos publicados el jueves. El incremento de 0.1475 pesos, equivalente a aproximadamente 0.79 %, actualiza la referencia utilizada para distintas operaciones económicas, aunque no significa que los bancos estén obligados a comprar o vender dólares a ese precio.

¿A cuánto está el dólar en México hoy, viernes 30 de octubre?

El precio oficial de referencia del dólar en México es de 18.8148 pesos por unidad, según la publicación de Banxico en el DOF de este viernes 30 de octubre. La cifra corresponde al FIX determinado el jueves 29 y representa un aumento respecto al valor publicado en la jornada anterior.

Estos son los principales indicadores cambiarios para este viernes:

Indicador Tipo de cambio Fecha Dólar publicado en el DOF $18.8148 30 de octubre Último FIX determinado $18.8148 29 de octubre Publicación anterior en el DOF $18.6673 29 de octubre Tipo de cambio aplicable a pagos $18.6673 30 de octubre Variación frente a la publicación anterior +$0.1475 +0.79 %

Fuente: Banco de México y Diario Oficial de la Federación. Las cifras corresponden a referencias oficiales con distintas fechas y finalidades; no representan necesariamente el precio de compra o venta en ventanilla.

El movimiento refleja un incremento de la referencia publicada en el DOF. Sin embargo, es importante distinguir el FIX determinado por Banxico del tipo de cambio utilizado para calcular determinadas obligaciones denominadas en dólares y pagaderas en territorio mexicano. Aunque ambos indicadores están relacionados, no necesariamente coinciden en una misma fecha.

¿Cuánto son 100 dólares en pesos mexicanos hoy?

Con la referencia de 18.8148 pesos por dólar publicada este viernes, 100 dólares equivalen a 1,881.48 pesos mexicanos. Esta conversión permite calcular cuánto representa una cantidad en moneda estadounidense, aunque el importe que una persona recibe al cambiar efectivo puede ser diferente por los márgenes de compra y venta de cada institución financiera.

Estas son otras equivalencias calculadas con el mismo tipo de cambio:

Dólares estadounidense Pesos mexicanos 1 dólar $18.81 10 dólares $188.15 50 dólares $940.74 100 dólares $1,881.48 500 dólares $9,407.40 1,000 dólares $18,814.80

Para convertir dólares a pesos mexicanos, multiplica la cantidad de dólares por 18.8148. Si necesitas calcular cuántos dólares representan tus pesos, divide el importe entre esa misma referencia.

Por ejemplo, 1,000 pesos equivalen aproximadamente a 53.15 dólares. Estas operaciones son orientativas y no incluyen comisiones ni diferencias entre las cotizaciones comerciales.

¿Por qué subió el precio del dólar en México este viernes?

La publicación oficial del 30 de octubre muestra que el tipo de cambio pasó de 18.6673 a 18.8148 pesos por dólar, lo que representa un incremento aproximado del 0.79 %. En términos prácticos, se necesitan más pesos mexicanos para representar la misma cantidad de dólares que en la referencia publicada el jueves.

La comparación permite identificar el movimiento diario, pero no basta para determinar sus causas económicas. Para explicar una variación cambiaria es necesario examinar factores como las expectativas sobre las tasas de interés de México y Estados Unidos, el comportamiento de los mercados internacionales, los flujos de capital y la demanda de divisas.

El tipo de cambio también tiene consecuencias para distintos sectores:

Importaciones: un dólar más caro puede elevar el costo en pesos de los productos y materias primas adquiridos en el extranjero.

un dólar más caro puede elevar el costo en pesos de los productos y materias primas adquiridos en el extranjero. Remesas: modifica la cantidad de pesos que reciben las familias cuando convierten dólares enviados desde Estados Unidos.

modifica la cantidad de pesos que reciben las familias cuando convierten dólares enviados desde Estados Unidos. Empresas: influye en los costos de compañías que pagan proveedores internacionales o mantienen obligaciones en moneda extranjera.

influye en los costos de compañías que pagan proveedores internacionales o mantienen obligaciones en moneda extranjera. Ahorro e inversión: cambia el valor en pesos de los recursos denominados en dólares.

El efecto final depende de la exposición de cada sector a la moneda estadounidense y de las condiciones en las que se realizan las operaciones.

¿Qué es el FIX de Banxico y cómo se determina?

El FIX es el tipo de cambio de referencia que calcula el Banco de México a partir de las cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Los datos proceden de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos representativos del mercado.

Banxico da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de los días hábiles bancarios. Posteriormente, publica el indicador en el Diario Oficial de la Federación el siguiente día hábil bancario.

Para comprender su funcionamiento, hay que distinguir tres referencias:

FIX determinado: es el tipo de cambio calculado por Banxico durante una jornada bancaria. Para esta actualización, el último FIX determinado corresponde al jueves 29 de octubre y es de 18.8148 pesos.

es el tipo de cambio calculado por Banxico durante una jornada bancaria. Para esta actualización, el último FIX determinado corresponde al jueves 29 de octubre y es de 18.8148 pesos. Tipo de cambio publicado en el DOF: es el valor que aparece en el Diario Oficial el día hábil bancario siguiente a su determinación. Este viernes 30 de octubre se publicó la cifra de 18.8148 pesos.

es el valor que aparece en el Diario Oficial el día hábil bancario siguiente a su determinación. Este viernes 30 de octubre se publicó la cifra de 18.8148 pesos. Tipo de cambio para pagos: es la referencia que se utiliza para calcular determinadas obligaciones denominadas en dólares y pagaderas en México. Este viernes corresponde a 18.6673 pesos, conforme a la publicación del DOF del día hábil bancario inmediato anterior.

Esta diferencia explica por qué el precio del dólar puede aparecer con más de un valor oficial en los registros de Banxico. Cada indicador responde a una fecha de determinación, publicación o aplicación diferente.

¿Dónde consultar el dólar en México y su cotización en tiempo real?

El Banco de México ofrece información sobre el mercado cambiario, el FIX, las publicaciones del DOF y las series históricas del tipo de cambio. Su portal permite revisar los registros oficiales y comparar las referencias de distintas jornadas.

También es recomendable consultar directamente las cotizaciones de compra y venta de los bancos y las casas de cambio antes de realizar una operación. Cada institución establece sus propios precios para las transacciones con clientes, por lo que el importe final puede diferir del indicador oficial.

Para consultar la información institucional puedes acceder a:

Banco de México: https://www.banxico.org.mx/

https://www.banxico.org.mx/ Mercado cambiario de Banxico: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/llenarTiposCambioAction.do

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/llenarTiposCambioAction.do Diario Oficial de la Federación: https://www.dof.gob.mx/

La cotización de 18.8148 pesos utilizada en las conversiones corresponde al tipo de cambio publicado en el DOF el 30 de octubre de 2026. Los cálculos son orientativos y no constituyen una oferta de compra o venta de dólares.