El precio del euro en México registra una ligera variación en la última cotización disponible del Banco de México (Banxico). Este lunes 23 de noviembre de 2026, la institución publica como referencia informativa un tipo de cambio de 20.8452 pesos mexicanos por euro, correspondiente al viernes 20 de noviembre. El indicador bajó frente a los 20.9154 pesos registrados el jueves 19, una diferencia de 0.0702 pesos por unidad, equivalente a una disminución aproximada del 0.34 %. La cotización permite calcular equivalencias entre euros y pesos mexicanos, aunque no representa necesariamente el precio de compra o venta aplicado por bancos y casas de cambio.

¿A cuánto está el euro en México hoy, lunes 23 de noviembre?

El euro cotiza a 20.8452 pesos mexicanos, según la última referencia disponible en el sistema de información económica del Banco de México. El dato corresponde al viernes 20 de noviembre de 2026, debido a que la cotización de esta moneda se actualiza con información de mercado y no necesariamente todos los días calendario.

La cifra muestra un descenso respecto al registro anterior, cuando el euro se ubicó en 20.9154 pesos mexicanos. Estos son los principales indicadores cambiarios disponibles:

Indicador Tipo de cambio Fecha Euro en pesos mexicanos $20.8452 20 de noviembre Cotización anterior $20.9154 19 de noviembre Variación −$0.0702 — Variación porcentual −0.34 % — Cotización de hace una semana $20.5085 13 de noviembre

Fuente: Banco de México (Banxico). La cotización del euro es informativa y no tiene carácter oficial; se calcula mediante tipos de cambio cruzados.

El movimiento representa una reducción de aproximadamente 0.34 % frente a la cotización previa. En términos prácticos, el euro necesita ligeramente menos pesos mexicanos para convertirse que en la referencia anterior.

¿Cuánto son 100 euros en pesos mexicanos hoy?

Con la cotización informativa de 20.8452 pesos mexicanos por euro, 100 euros equivalen a 2,084.52 pesos mexicanos. El cálculo permite conocer el valor aproximado de una cantidad en moneda europea, aunque el importe recibido al cambiar efectivo puede variar según la institución financiera, las comisiones y el margen aplicado a la operación.

Estas son algunas equivalencias calculadas con la misma referencia:

Euros Pesos mexicanos 1 euro $20.85 10 euros $208.45 50 euros $1,042.26 100 euros $2,084.52 500 euros $10,422.60 1,000 euros $20,845.20

Para convertir euros a pesos mexicanos, multiplica la cantidad de euros por 20.8452. Si deseas calcular cuántos euros representan tus pesos, divide el monto en moneda mexicana entre esa misma cotización.

Por ejemplo, 1,000 pesos mexicanos equivalen aproximadamente a 47.97 euros. Los cálculos son orientativos y no incluyen comisiones ni diferencias entre los tipos de cambio comerciales.

¿Por qué bajó el precio del euro en México?

La última cotización disponible de Banxico muestra que el euro pasó de 20.9154 a 20.8452 pesos mexicanos entre el 19 y el 20 de noviembre de 2026. El descenso de 0.0702 pesos representa una variación aproximada del 0.34 %.

La comparación permite identificar el movimiento de la moneda europea frente al peso mexicano, pero no basta por sí sola para atribuirlo a una causa económica específica. Para explicar las variaciones del euro es necesario analizar factores como el comportamiento de la moneda frente al dólar, las expectativas de tasas de interés del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal estadounidense, los indicadores económicos de Europa y México, y los movimientos de los mercados internacionales.

El tipo de cambio también puede influir en distintos sectores:

Importaciones: un euro más barato puede reducir el costo en pesos mexicanos de productos y mercancías adquiridos en países de la eurozona.

un euro más barato puede reducir el costo en pesos mexicanos de productos y mercancías adquiridos en países de la eurozona. Viajes: modifica el presupuesto de los mexicanos que visitan destinos europeos y realizan pagos en euros.

modifica el presupuesto de los mexicanos que visitan destinos europeos y realizan pagos en euros. Remesas y transferencias: influye en el valor en pesos de los recursos enviados o recibidos en moneda europea.

influye en el valor en pesos de los recursos enviados o recibidos en moneda europea. Empresas: afecta los costos y los ingresos de compañías que mantienen operaciones comerciales con Europa.

afecta los costos y los ingresos de compañías que mantienen operaciones comerciales con Europa. Ahorro e inversión: modifica el valor en pesos de los recursos denominados en euros.

El impacto final depende de las condiciones en las que se realizan las operaciones y de la exposición de cada persona o empresa a la moneda europea.

¿Cómo calcula Banxico el precio del euro en México?

El Banco de México publica cotizaciones de otras divisas respecto al peso mexicano con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. En el caso del euro, el indicador se obtiene mediante tipos de cambio cruzados, utilizando el FIX del peso mexicano frente al dólar estadounidense y los tipos de cambio promedio de mercado del euro frente al dólar que publica el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuando el FMI no realiza operaciones por tratarse de un día inhábil en Estados Unidos, Banxico señala que puede utilizar directamente información de Reuters, fuente original de los datos que emplea el organismo internacional.

Por ello, es importante distinguir esta cotización del FIX del dólar:

Cotización informativa del euro: es el valor de referencia calculado mediante tipos de cambio cruzados y publicado por Banxico. No tiene carácter oficial.

es el valor de referencia calculado mediante tipos de cambio cruzados y publicado por Banxico. No tiene carácter oficial. FIX del dólar: es el tipo de cambio de referencia determinado por el Banco de México con base en cotizaciones del mercado cambiario mayorista.

es el tipo de cambio de referencia determinado por el Banco de México con base en cotizaciones del mercado cambiario mayorista. Precio comercial del euro: es el valor de compra o venta que establecen bancos, casas de cambio y otras instituciones para sus clientes.

Esta diferencia explica por qué el precio publicado por Banxico puede no coincidir con el que una persona encuentra al cambiar euros por pesos mexicanos en una sucursal o establecimiento comercial.

¿Dónde consultar el precio del euro en México y su cotización?

El Banco de México permite consultar los tipos de cambio del peso frente a distintas monedas, entre ellas el euro, además de ofrecer series históricas para comparar cotizaciones de jornadas anteriores.

Antes de realizar una operación, también es recomendable revisar directamente las cotizaciones de compra y venta de bancos y casas de cambio, debido a que cada institución establece sus propios precios y condiciones.

Para consultar las fuentes institucionales:

Banco de México: https://www.banxico.org.mx/

Mercado cambiario de Banxico: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/llenarTiposCambioAction.do

Cotización de otras divisas: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/otrasDivAction.do?idioma=sp