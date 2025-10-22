El Día de Muertos no solo es una celebración; es una conversación con la memoria, una invitación a que los que amamos vuelvan, aunque sea por un instante. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta tradición mexicana convierte cada altar en un puente entre mundos: el de los vivos y el de los que ya partieron.

Aunque la mayoría asocia la festividad con el 1 y 2 de noviembre, en muchas regiones de México el ritual comienza antes. Desde el 27 de octubre, los hogares se llenan de flores, aromas y velas para recibir a diferentes tipos de almas. Cada día tiene su propio significado, y cada visita espiritual recuerda que la muerte, en México, no es un final, sino un reencuentro.

27 de octubre: las mascotas regresan primero

Ese día, los hogares abren sus puertas a los animales de compañía que cruzaron el arcoíris. Se colocan croquetas, juguetes, agua y fotos, recordando a quienes ofrecieron amor incondicional sin palabras. Es un gesto tierno y simbólico: el alma más pura llega antes que todas las demás.

28 de octubre: las almas de muertes trágicas

El siguiente día está dedicado a quienes murieron de forma violenta o inesperada. Se cree que sus almas pueden sentirse inquietas, por eso las veladoras y el copal son esenciales para guiarlas y darles paz. En muchos altares, una vela encendida representa una oración silenciosa por su descanso.

29 de octubre: víctimas de accidentes o ahogados

Este día honra a quienes murieron en el agua o en accidentes fatales. El altar se adorna con agua, sal y velas blancas, símbolos de purificación y consuelo. Cada elemento tiene un propósito: ayudar al alma a encontrar su camino de regreso entre los vivos.

30 de octubre: las almas solitarias

Las llamadas ánimas solas llegan el 30 de octubre. Son aquellas que no tienen familia que las recuerde, pero a las que se les ofrece alimento y luz como un acto de compasión. Pan, fruta, flores y velas forman una ofrenda sencilla, pero llena de humanidad.

31 de octubre: los niños sin bautizar

Conocidos como los limbos, son los pequeños que murieron antes de recibir el bautismo. Se les dedica una ofrenda especial con juguetes, dulces, leche y flores blancas, como símbolo de pureza. Es uno de los momentos más emotivos del ciclo: la inocencia regresa a casa.

Cada altar del Día de Muertos representa un puente entre los vivos y los que regresan por unas horas al hogar. | Crédito: Instagram ome_productora

¿Cuándo colocar la ofrenda de Día de Muertos?

El momento de montar el altar depende del tipo de alma que se desea recibir. Si se honra a alguien fallecido en circunstancias específicas, se hace en su día correspondiente (del 27 al 31 de octubre). De lo contrario, las familias suelen colocar la ofrenda el 1 o 2 de noviembre, fechas dedicadas a los niños y adultos difuntos.

Elementos esenciales del altar de Día de Muertos

El altar de Día de Muertos combina tradiciones prehispánicas y católicas, creando una simbología única que ha sobrevivido por siglos. Algunos de sus elementos más representativos son:

Agua y sal: purifican y calman la sed del alma.

purifican y calman la sed del alma. Veladoras: iluminan el camino de regreso.

iluminan el camino de regreso. Copal e incienso: limpian el ambiente y ahuyentan malas energías.

limpian el ambiente y ahuyentan malas energías. Flor de cempasúchil: su aroma y color guían a los difuntos.

su aroma y color guían a los difuntos. Petate: representa el descanso eterno.

representa el descanso eterno. Pan de muerto: alude al cuerpo de Cristo y a la fraternidad.

alude al cuerpo de Cristo y a la fraternidad. Fotografías: mantienen viva la conexión entre los mundos.

mantienen viva la conexión entre los mundos. Calaveras de azúcar y chocolate: recuerdan que la muerte también puede ser dulce.

recuerdan que la muerte también puede ser dulce. Niveles del altar: simbolizan el cielo, la tierra y el inframundo.

El Día de Muertos recuerda que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma en memoria y gratitud. | Crédito: Instagram panaderia_magallanes

Cada altar cuenta una historia, y cada ofrenda es un acto de amor que trasciende el tiempo. En México, honrar a los muertos es también celebrar la vida, porque mientras alguien los recuerde, jamás se irán del todo.

