Cada noviembre, miles de comercios en México se suman a El Buen Fin, la campaña impulsada por la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y diversas instituciones que buscan fortalecer la economía familiar y el mercado interno. Sin embargo, aunque esta temporada se ha convertido en una de las más esperadas del año, no todas las rebajas son lo que parecen.

Por ello, Profeco exhorta a los consumidores a comprar con información y responsabilidad, recordando que no todo descuento representa un ahorro real. En su más reciente guía, la dependencia aclara una confusión común: la diferencia entre una “oferta” y una “promoción”, dos términos que durante esta época suelen usarse indistintamente, aunque significan cosas distintas.

Durante El Buen Fin 2025, los consumidores podrán aprovechar cinco días completos de descuentos en tecnología, moda y artículos para el hogar. | Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx

Oferta y promoción: conceptos que no significan lo mismo

De acuerdo con Profeco, una oferta implica una rebaja directa en el precio de un producto o servicio, válida por un tiempo limitado o hasta agotar existencias. Es decir, se trata de una disminución real y visible en el costo final del artículo.

En cambio, una promoción es una estrategia comercial que ofrece beneficios adicionales o condicionados, como bonificaciones, regalos, meses sin intereses o descuentos parciales. Por ejemplo: “Compra uno y llévate el segundo al 50%” o “Te regalamos una bocina al adquirir un televisor”.

Profeco explica que comprender esta diferencia es clave para saber si realmente se está obteniendo un ahorro o si simplemente se trata de una estrategia para incentivar el consumo sin un beneficio económico tangible.

El Buen Fin 2025 arrancará el jueves 13 de noviembre con miles de ofertas en tiendas físicas y en línea en todo México. | Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx

Tus derechos durante El Buen Fin 2025

Durante esta temporada, las tiendas deben mostrar precios claros y visibles, además de informar con precisión las condiciones de cada oferta o promoción. El precio exhibido debe coincidir con el monto final a pagar, sin cargos ocultos ni confusos.

Asimismo, todos los productos deben tener una garantía mínima de 90 días, incluso si fueron adquiridos con descuento. Profeco recuerda que ninguna rebaja puede anular este derecho, y si un artículo presenta defectos, el proveedor está obligado a respetar la garantía.

La institución también sugiere comparar precios entre distintos comercios y desconfiar de aquellos que presumen grandes descuentos, pero incrementaron sus precios días antes del inicio de la campaña.

Consejos para aprovechar mejor El Buen Fin

Para cuidar la economía familiar, Profeco recomienda planificar las compras con anticipación, revisar el presupuesto y evitar las compras impulsivas. También aconseja leer con atención los términos y condiciones de cada promoción, especialmente las que dependen de ciertas tarjetas o bancos.

Finalmente, si una tienda incumple con lo anunciado o se niega a respetar una promoción, los consumidores pueden presentar una queja o denuncia ante Profeco enviando un correo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx o a través de las redes sociales @AtencionProfeco y @Profeco.

