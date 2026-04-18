Los fanáticos de la WWE de todo el mundo están listos para vivir de las mejores luchas de WrestleMania 42. El mejor evento de la compañía fundada por Vince McMahon y ahora propiedad del conglomerado TKO se realizarán los días sábado 18 y domingo 19 de abril (6 pm ET / 3 pm PT; 16:00 horas del Tiempo de Centro) en el ring del mítico Allegiant Stadium de Paradise, Nevada (Estados Unidos). ¿Quieres saber cómo verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet? Aquí te explicamos los canales o servicio streaming oficiales para observar los combates de la Noche 1, según el país donde te encuentres.

En los Estados Unidos, ESPN será la señal encargada de transmitir el WrestleMania 42 en todo el país y, por primera vez en la historia de la Vitrina de los Inmortales, la primera hora de cada noche se transmitirá en televisión por cable (sábado en ESPN2 y domingo en ESPN), antes de cambiar por completo a streaming.

Asimismo, Netflix ahora cuenta con los derechos para televisar la WWE en todos los países de Latinoamérica, Europa y algunas partes de Asia.

Es decir, Netflix transmitirá WWE WrestleMania 42 en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Panamá.

También puedes ver el WrestleMania 42 en Netflix desde España, Reino Unido, Japón, India y Australia.

¡La Vitrina de los Inmortales! Mira a qué hora empieza WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy 18 de abril. Consulta los horarios en EE.UU., México y Colombia para no perderte el inicio del evento más grande del año. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿En qué canal de TV o plataforma streaming ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1)? Lista por países

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos ESPN México Netflix Chile Netflix Puerto Rico Netflix España Netflix Colombia Netflix Argentina Netflix Perú Netflix Ecuador Netflix Venezuela Netflix Costa Rica Netflix Bolivia Netflix Paraguay Netflix Uruguay Netflix Panamá Netflix El Salvador Netflix Cuba Netflix Guatemala Netflix Nicaragua Netflix Honduras Netflix Japón Netflix India Netflix Canadá Netflix Australia Netflix Reino Unido Netflix

¡WrestleMania llega a Netflix! Mira cómo ver la Noche 1 de WWE WrestleMania 2026 EN VIVO por internet. Sigue toda la lucha libre TV y online desde tu plataforma favorita con la mejor calidad. ¡Suscríbete y disfruta del show! | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) en Netflix? Precios y planes, según tu país

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el PLE de WrestleMania 42, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo, consulta el siguiente cuadro:

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.