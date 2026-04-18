¿Buscas dónde ver WrestleMania? Entérate qué canal transmite WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy. Te damos la guía de canales TV online para México, EE.UU. y Argentina. ¡Vive la emoción de la lucha libre en directo! | Crédito: wwe.com / Composición Mag
¿Buscas dónde ver WrestleMania? Entérate qué canal transmite WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy. Te damos la guía de canales TV online para México, EE.UU. y Argentina. ¡Vive la emoción de la lucha libre en directo! | Crédito: wwe.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Los fanáticos de la WWE de todo el mundo están listos para vivir de las mejores luchas de WrestleMania 42. El mejor evento de la compañía fundada por Vince McMahon y ahora propiedad del conglomerado TKO se realizarán los días sábado 18 y domingo 19 de abril (6 pm ET / 3 pm PT; 16:00 horas del Tiempo de Centro) en el ring del mítico Allegiant Stadium de Paradise, Nevada (Estados Unidos). ¿Quieres saber cómo verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet? Aquí te explicamos los canales o servicio streaming oficiales para observar los combates de la Noche 1, según el país donde te encuentres.

En los Estados Unidos, ESPN será la señal encargada de transmitir el WrestleMania 42 en todo el país y, por primera vez en la historia de la Vitrina de los Inmortales, la primera hora de cada noche se transmitirá en televisión por cable (sábado en ESPN2 y domingo en ESPN), antes de cambiar por completo a streaming.

Asimismo, Netflix ahora cuenta con los derechos para televisar la WWE en todos los países de Latinoamérica, Europa y algunas partes de Asia.

Es decir, Netflix transmitirá WWE WrestleMania 42 en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Panamá.

También puedes ver el WrestleMania 42 en Netflix desde España, Reino Unido, Japón, India y Australia.

¡La Vitrina de los Inmortales! Mira a qué hora empieza WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy 18 de abril. Consulta los horarios en EE.UU., México y Colombia para no perderte el inicio del evento más grande del año. | Crédito: wwe.com / Composición Mag
¡La Vitrina de los Inmortales! Mira a qué hora empieza WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy 18 de abril. Consulta los horarios en EE.UU., México y Colombia para no perderte el inicio del evento más grande del año. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿En qué canal de TV o plataforma streaming ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1)? Lista por países

PaísesCanales TV / Streaming
Estados UnidosESPN
MéxicoNetflix
ChileNetflix
Puerto RicoNetflix
EspañaNetflix
ColombiaNetflix
ArgentinaNetflix
PerúNetflix
EcuadorNetflix
VenezuelaNetflix
Costa RicaNetflix
BoliviaNetflix
ParaguayNetflix
UruguayNetflix
PanamáNetflix
El SalvadorNetflix
CubaNetflix
GuatemalaNetflix
NicaraguaNetflix
HondurasNetflix
JapónNetflix
IndiaNetflix
CanadáNetflix
AustraliaNetflix
Reino UnidoNetflix
¡WrestleMania llega a Netflix! Mira cómo ver la Noche 1 de WWE WrestleMania 2026 EN VIVO por internet. Sigue toda la lucha libre TV y online desde tu plataforma favorita con la mejor calidad. ¡Suscríbete y disfruta del show! | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix
¡WrestleMania llega a Netflix! Mira cómo ver la Noche 1 de WWE WrestleMania 2026 EN VIVO por internet. Sigue toda la lucha libre TV y online desde tu plataforma favorita con la mejor calidad. ¡Suscríbete y disfruta del show! | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) en Netflix? Precios y planes, según tu país

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el PLE de WrestleMania 42, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo, consulta el siguiente cuadro:

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, , además del precio de la suscripción.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC