La temporada de frentes fríos no da tregua a México. Aunque el frente frío número 13 ya se desplazó hacia el Caribe y las temperaturas comenzaron a subir temporalmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que este respiro será breve: un nuevo sistema frontal está por ingresar al país y traerá consigo un nuevo descenso térmico, lluvias intensas y las primeras nevadas de la temporada en algunas zonas del norte.

El frente frío 14 llega con fuerza: cuándo y dónde

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el frente frío número 14 entrará a México la noche del jueves 13 de noviembre, ingresando por el noroeste del país. Este sistema vendrá acompañado por una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y el refuerzo de las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará un rápido enfriamiento del ambiente y rachas de viento significativas desde su llegada.

El primer impacto se sentirá en Baja California, donde se prevén chubascos, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento desde la misma noche del jueves. Para el viernes 14, el frente se desplazará hacia el norte del país, afectando principalmente a Sonora y Chihuahua, con lluvias, ambiente gélido y posibles tolvaneras.

En México, el avance del frente frío provocará fuertes vientos, posibles nevadas y un ambiente invernal anticipado. | Crédito: AFP

Pronóstico de nieve y aguanieve en México

El SMN indicó que la probabilidad de nieve o aguanieve se mantendrá durante la noche del viernes 14 y sábado 15 de noviembre, especialmente en la Sierra de San Pedro Mártir (Baja California) y el norte de Sonora. También se esperan vientos de 60 a 70 km/h sobre el Golfo de California, Sonora, Chihuahua y Baja California, así como oleaje elevado de hasta 3.5 metros en la costa occidental peninsular.

Aunque las nevadas se concentrarán en el norte, el enfriamiento generalizado podría extenderse hacia el centro y oriente del país, afectando estados como Veracruz y Puebla, donde se anticipan bajas temperaturas matutinas, lluvias y rachas de viento por efecto del evento “Norte” asociado al sistema frontal.

El frente frío traerá a México las primeras señales del invierno, con bajas temperaturas en Veracruz y Puebla. | Crédito: AFP

Medidas para protegerse del frío, según autoridades

Las dependencias de salud y protección civil recomiendan abrigarse en capas, cubrir cabeza, manos y cuello, y evitar los cambios bruscos de temperatura. Si sales de un espacio cálido, protege nariz y boca para no inhalar aire frío de forma repentina. También se aconseja mantener una buena hidratación y consumir frutas y verduras ricas en vitamina C para fortalecer las defensas.

El IMSS recuerda no automedicarse ante síntomas respiratorios y acudir al centro de salud más cercano en caso de fiebre o malestar general. Niñas, niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben recibir atención especial.

Asimismo, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, las autoridades insisten en no utilizar anafres, braseros o estufas dentro del hogar, y ventilar las habitaciones si se emplea calefacción.

En zonas costeras, donde se prevén fuertes vientos del norte y oleaje elevado, se recomienda seguir las indicaciones de Capitanías de Puerto y Protección Civil antes de realizar cualquier actividad marítima.

