El 21 de septiembre, las flores amarillas se convierten en mucho más que un regalo: es una manera de recordarle a alguien lo especial que es en nuestra vida. Un detalle que expresa amor, amistad y felicidad. Aunque las flores son un detalle importante, las palabras convertirán el presente en un recuerdo inolvidable.

Si quieres sorprender a tu pareja, a alguien que te gusta, a una amistad o a una persona que ocupa un lugar especial en tu corazón, una tarjeta puede ser el complemento perfecto. No necesitas escribir un mensaje demasiado largo ni buscar palabras complicadas; basta con expresar un sentimiento sincero, recordar los momentos compartidos o explicar lo que significa en tu vida.

Por eso, si todavía no sabes qué escribir en una tarjeta para regalar flores amarillas este 21 de septiembre, aquí encontrarás frases románticas, mensajes cortos y dedicatorias llenas de ternura para distintos tipos de relaciones. Elige la que mejor represente tus sentimientos y acompaña tu ramo con un mensaje capaz de hacer sonreír, emocionar y convertir un gesto bonito en un momento verdaderamente especial.

¿Qué escribir en una tarjeta para regalar flores amarillas?

¿Buscas las palabras perfectas para acompañar tu ramo de flores amarillas este 21 de septiembre? Te compartimos una selección de frases románticas, mensajes cortos y emotivas dedicatorias para escribir en tus tarjetas y sorprender a esa persona especial.

Frases de amor para flores amarillas

“Te regalo estas flores porque, entre todos los colores del mundo, el amarillo se parece un poco a la luz que traes a mi vida”. “Que estas flores te recuerden que siempre hay un motivo para sonreír, y que uno de mis motivos favoritos eres tú”. “Si pudiera guardar en un ramo todo lo que siento por ti, elegiría flores amarillas para que nunca olvides cuánto iluminas mis días”. “No sé cuánto tiempo durarán estas flores, pero quiero que sepas que lo que siento por ti florece cada día un poco más”. “Te regalo flores amarillas para decirte, sin demasiadas palabras, que me haces feliz de una manera que nadie más consigue”. “Que cada pétalo te susurre lo que a veces no sé decirte: te quiero, te admiro y me encanta compartir la vida contigo.” “Llegan estas flores a tus manos, pero llevan escondido un pedacito de mi corazón, ese que siempre encuentra su lugar cuando está contigo”. “Si la felicidad pudiera convertirse en flores, seguramente tendría tu sonrisa y el color amarillo de este ramo”. “No necesito una fecha especial para recordarte cuánto te quiero, pero hoy tengo una excusa perfecta para llenar tus manos de flores y tu corazón de cariño”. “Ojalá estas flores duren lo suficiente para recordarte que, mientras estés en mi vida, siempre habrá alguien deseando verte florecer”.

Te compartimos una frase para que puedas acompañar a tus flores amarillas este 21 de septiembre. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

Frases de amistad

“Te regalo estas flores porque hay amistades que merecen florecer para siempre, y la nuestra es una de ellas”. “El amarillo representa alegría, y tú has sido muchas veces esa alegría que llegó justo cuando más la necesitaba”. “Que estas flores iluminen tu día como tú has iluminado tantos de los míos con una palabra, una sonrisa o simplemente estando ahí”. “Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan recuerdos; tú llegaste para dejar momentos que quiero conservar para siempre”. “Un ramo de flores amarillas para agradecerte por cada risa, cada consejo y cada momento en el que supiste estar sin que tuviera que pedirlo”. “Que nunca te falten motivos para sonreír, sueños por cumplir y amigos que celebren contigo cada pequeño triunfo”. “Nuestra amistad es como estas flores: nació de algo sencillo, creció con el tiempo y hoy tiene un lugar especial en mi corazón”. “No hace falta decir demasiado cuando existe una amistad verdadera. Estas flores solo vienen a recordarte cuánto te quiero y valoro”. “Para una persona que convierte los días comunes en recuerdos extraordinarios: que estas flores te devuelvan un poquito de toda la alegría que entregas”. “Que este ramo sea un pequeño recordatorio de algo enorme: pase lo que pase, siempre tendrás en mí a alguien que celebra tu felicidad”.

Mensajes para tus tarjetas que vas a regalar este 21 de septiembre con tus flores amarillas. Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

Frases para un ser querido

“Te regalo estas flores para agradecerte por ser esa presencia que hace que los días difíciles parezcan un poco más fáciles”. “Hay personas que son hogar sin necesidad de tener una dirección. Tú eres una de ellas”. “Que estas flores llenen tu día de luz y te recuerden que eres profundamente querido, incluso en aquellos momentos en los que no lo notes”. “Estas flores no alcanzan para agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero llevan consigo algo sincero: mi cariño y mi gratitud”. “Para ti, que has sido luz en mis días grises: que nunca olvides lo importante que eres para quienes tenemos la suerte de compartir la vida contigo”. “Te regalo amarillo porque hay personas que merecen recibir un poco de la misma luz que dejan en la vida de los demás”. “Que cada flor de este ramo represente un deseo: que tengas días llenos de paz, momentos felices y razones para seguir sonriendo”. “No siempre encontramos las palabras para decir cuánto queremos a alguien. Por eso hoy dejo que estas flores hablen por mí”. “Estas flores pueden marchitarse con el tiempo, pero el cariño con el que te las regalo permanecerá mucho después de que el último pétalo haya caído”. “Para alguien que ocupa un lugar irremplazable en mi corazón: recibe estas flores como un abrazo convertido en colores, aromas y buenos deseos”.