La mayoría de mexicanos espera con ansias los últimos días de octubre y el inicio del siguiente mes para disfrutar de uno de elementos más representativos del altar que se coloca para recordar a los seres queridos que han fallecido y recibir a las diferentes tipos de almas que regresan al plano terrenal, en específico a sus hogares. Se trata del pan de muerto que va junto a las flores de cempasúchil, papel picado, fruta, fotos y velas y que es un clásico del Día de Muertos. Ya sea que estés en México, Estados Unidos y cualquier otro país, es importante que conozcas la tradición que lo rodea y que viene desde la época precolonial. Aquí te cuento su significado y qué simboliza cada una de sus partes en las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Este pan dulce mexicano está hecho de harina de trigo, leche, huevo, levadura, azúcar, sal y mantequilla, agua de azahar y se aromatiza con anís y naranja. Se puede encontrar en muchos tamaños y estilos, pero el que tiene forma arquetípica es el más comercial.

Es uno de los panes más ricos de la amplia gastronomía mexicana y un clásico el 1 y 2 de noviembre. (Foto: hayaship / iStock) / hayaship

Significado del pan de muerto

Esta delicia para todas las familias es uno de los panes más ricos de la amplia gastronomía mexicana. Desde la época colonial, los pueblos indígenas colocaban diferentes tipos de pan en las ofrendas de los dioses y los difuntos, por lo que es un clásico del altar de muertos. Se coloca para alimentar a las almas de los seres queridos que viajan desde el más allá para visitar sus hogares.

Desde Univision explican que “es un producto de los rituales prehispánicos y las costumbres impuestas por los españoles, quienes trajeron el trigo a nuestro territorio”. El medio hace referencia al libro ‘La Muerte del Tlatoani’ de la investigadora de la UNAM Doris Heyden, donde se detalla que cuando una persona de alto rango fallecía se realizaban sacrificios de esclavos en su nombre. Los españoles permitieron que los aztecas continuaran rindiendo culto a la muerte, pero de una manera más simbólica y apegada a su religión. Así, los sacrificios fueron reemplazados por panes de muerto que llevaban azúcar roja y formas antropomorfas.

Según el Gobierno de México, en la época de la Conquista, los españoles, “espantados por los sacrificios humanos” en ceremonias religiosas por la población indígena, elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintadaderojo que simbolizaba un corazón y la sangre del sacrificado. Además, fue hasta mediados del siglo XX que por primera vez se encuentra este alimento en los libros de cocina.

El centro y el sur de México son las regiones en donde más se produce y se consume el pan de muerto y la forma en que se prepara y su nombre varía de un estado a otro. Además de pan de muerto, este alimento recibe el nombre de rosca de vida, pan cruzado, huesos de manteca, cajitas de harina de arroz o pan de caguama (elaborado con maíz, azúcar, canela y requesón).

Colocar un Pan de Muerto en el altar es una forma de honrar la memoria de quienes partieron. (Foto: DarioGaona / iStock) / DarioGaona

Qué simboliza cada parte del pan de muerto

De forma arquetípica, pequeño, redondo y decorado con ‘huesitos’ cruzados, es un clásico del 1 y 2 de noviembre. Es circular, con una pequeña esfera en la parte superior y cuatro canelillas. Este pan puede estar espolvoreado con azúcar o con ajonjolí.

Es redondo porque simboliza el montículo de tierra que se coloca sobre los ataúdes. También la forma circular es símbolo del ciclo de la vida.

El círculo del centro representa el cráneo.

Los adornos laterales simulan los huesos de los difuntos.

El sabor a azahar simboliza el recuerdo de los difuntos.

¿Qué almas llegan el 1 y 2 de noviembre?

El Día de Muertos es mucho más que una simple celebración y es una gran oportunidad para reflexionar sobre la vida y la muerte. Según la tradición mexicana hay que honrar la memoria de nuestros difuntos y darles la bienvenida con un altar que sea digno de ellos con elementos como una foto, velas, flores de cempasúchil, agua, sal y comida como el pan de muerto.

El 1 de noviembre: Llegan los difuntos que tuvieron una vida ejemplar, así como la de los niños que sí fueron bautizados.

Llegan los difuntos que tuvieron una vida ejemplar, así como la de los niños que sí fueron bautizados. El 2 de noviembre: Llegan todas las almas.

