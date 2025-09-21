El 21 de septiembre late a todo color y pide un gesto que ilumine: un ramo en amarillo para celebrar la llegada de la primavera y contagiar esperanza, amistad y nuevos comienzos. Girasoles que desbordan energía, rosas que sellan complicidad, tulipanes elegantes, gerberas chispeantes y lirios de perfume sutil se convierten en el detalle perfecto para decir “aquí estoy” con luz propia. Esta guía rápida ayuda a elegir la flor ideal según el mensaje que se quiera transmitir —vitalidad, gratitud o amor optimista— y combina estilos para que cada regalo cuente una historia tan brillante como el sol de septiembre.

En esta oportunidad, te compartiré 19 tipos de flores amarillas que puedan estar al alcance de tu bolsillo, según a la florería -o tienda de flores- donde decidas hacer tu compra. Recuerda que los precios son diferentes para cada estado de México y que lo importante es el tiempo que te tomaste para realizar este detalle para esa persona especial en tu vida.

El 21 de septiembre no solo marca la llegada de la primavera, también se ha convertido en una fecha especial gracias a la tendencia de regalar flores amarillas.

Lista de las mejores flores amarillas: tipos y significados

Aquí te explicamos cada una de las flores amarillas y su signicado de los siguientes tipos: rosas, gladiolos, fresias, flor canaria, orquídeas, verbenas, kerrias, petunias, crisantemos, girasoles, tulipanes, mimosas, narcisos, margaritas, gazanias, gerberas, astromelias y retamas.

Tipos de flores amarillas Significado Rosas amarillas Las rosas amarillas son flores clásicas y elegantes. Su color vibrante y su aroma dulce las convierten en una opción popular para expresar alegría y amistad. Gladiolos amarillos Los gladiolos amarillos simbolizan la fuerza, la integridad y la infatuación. También representan el enamoramiento, ya que un ramo de gladiolos transmite al destinatario que el donante siente pasión por él o ella. Fresias amarillas Las fresias amarillas significan pensamientos de alegre tranquilidad. También simbolizan la alegría y la originalidad. Flores canarias Las flores canarias son un símbolo de la belleza natural de las Islas Canarias, su rica cultura y la importancia de la conservación del medio ambiente. Orquídeas amarillas Las orquídeas amarillas son flores exóticas y sofisticadas. Su forma elegante y sus tonos suaves de amarillo transmiten una sensación de belleza y elegancia. Verbenas amarillas Un ramo de verbenas amarillas es un regalo perfecto para expresar alegría, amistad y cariño. Kerrias amarillas Las kerrias amarillas se pueden utilizar en rituales para atraer la buena suerte, la protección y el amor. Petunias amarillas El color amarillo de las petunias puede significar adolescencia, risa y placer. Crisantemos amarillos Los crisantemos amarillos representan la alegría y la buena fortuna. También simbolizan la longevidad y la prosperidad. Girasoles amarillos Los girasoles son flores grandes y majestuosas que representan la vitalidad y la felicidad. Su color amarillo brillante y su aspecto imponente los convierten en una opción impresionante para arreglos florales. Tulipanes amarillos Los tulipanes amarillos representan la alegría y la luz del sol. También se asocian con la prosperidad y la felicidad en las relaciones. Mimosas amarillas Las mimosas representan la amistad y la energía femenina. Son utilizadas como emblema en el Día de la Mujer desde 1949. Lirios amarillos Los lirios amarillos son flores elegantes y perfumadas. Su forma estilizada y sus pétalos suaves simbolizan la belleza y la pureza. Narcisos amarillos El narciso amarillo simboliza la renovación y la primavera. Representa el renacimiento y la belleza interior. Margarita de flores amarillas Las margaritas amarillas simbolizan la amistad, la felicidad y la lealtad. También se consideran un símbolo de amor verdadero. Gazanias amarillas En el lenguaje de las flores, las gazanias amarillas evocan el amor ideal y simbolizan nuevos comienzos. Gerberas amarillas Las gerberas amarillas están relacionadas con el sol y simbolizan la amabilidad. Algunas veces, según el contexto en el que se regalen, significan éxito y riqueza. Una de las mejores opciones para regalar a tu pareja. Astromelias amarillas Las astromelias amarillas representan la alegría, la amistad y la confianza. El color amarillo simboliza la alegría, la energía y la felicidad. Retamas amarillas Las retamas amarillas están asociadas con la belleza, la abundancia, la espiritualidad, la tradición y la resiliencia.

Tipos de flores amarillas que puedes regalar este 21 de septiembre| Foto: Pinterest

¿Cuándo se regalan flores amarillas en México?

Existen dos fechas especiales para regalar flores amarillas, según la tradición que se hizo viral en la red social TikTok:

1) 21 de marzo: se regalan flores amarillas en los países del hemisferio norte como México, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Japón.

2) 21 de noviembre: se regalan flores amarillas en los países del hemisferio sur como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

¿Puedo regalar flores amarillas en cualquier otra parte del mundo?

La respuesta es SÍ. Es cierto se crearon dos fechas especiales que mencionamos más arriba de este párrafo. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que las personas aprovechan tanto el 21 de marzo y el 21 septiembre para poder regalar flores amarillas. Así que puedes hacerlo sin problemas. De todas formas, él o ella te lo agradecerán.