La Lotería Nacional y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) han presentado un billete de lotería especial para el Sorteo Mayor No. 3984, una iniciativa que busca reconocer el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025. El objetivo es destacar la creatividad y capacidad inventiva de los mexicanos, promoviendo la protección de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en el país.

Este sorteo, que llevará el mensaje de la innovación en 3.6 millones de cachitos, se llevará a cabo el martes 26 de agosto a las 8:00 p.m.. El evento contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total de premios de 66 millones de pesos. El precio de cada cachito es de $30 pesos, mientras que la serie completa cuesta $600 pesos.

Los billetes para este sorteo conmemorativo ya están a la venta y pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de la Lotería Nacional o a través de su sitio web oficial, alegrialoteria.mx. El sorteo será transmitido en vivo para todo el público a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, permitiendo a los participantes seguir la revelación de los números ganadores en tiempo real.

El Sorteo Mayor No. 3984 se realizará el martes 26 de agosto de 2025 a las 20 horas (Tiempo del Centro de México) y será transmitido en vivo por el canal institucional de YouTube "Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional". | Crédito: Lotería Nacional / Facebook

Resultado del Sorteo Mayor hoy, martes 26 de agosto 2025

Revisa los resultados del Sorteo Mayor No. 3984 (el costo del cachito es de $30.00).

PREMIO RESULTADO $21,000,000 MXN -- $21,000,000 MXN -- $21,000,000 MXN --

¿Qué es el Sorteo Mayor y cuándo se celebra?

El Sorteo Mayor es un sorteo que se celebra todos los martes y en el que participan 60,000 billetes, numerados del 00001 al 60000. El sorteo se realiza en tres series y reparte un total de $66,009,000 en 18,760 premios, ofreciendo a los participantes numerosas oportunidades de ganar.

¿Cuál es el costo de un boleto del Sorteo Mayor?

El costo de un “cachito” del Sorteo Mayor es de $30 pesos. Si deseas aumentar tus probabilidades, puedes comprar una serie (20 cachitos) por $600 pesos. El costo de las tres series (60 cachitos) es de $1,800 pesos.

¿Cuánto puedo ganar con el Sorteo Mayor?

El Sorteo Mayor ofrece una alta probabilidad de ganar, con una media de 1 de cada 3 boletos premiados. Si compraste las tres series completas, puedes ganar el premio mayor total de $21 millones de pesos. Una serie te da la oportunidad de ganar hasta $7 millones, mientras que con un solo cachito puedes obtener hasta $350,000 pesos.

Los boletos del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional ya están disponibles para su adquisición los billetes a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. | Crédito: Lotería Nacional / Facebook

¿Cómo puedo saber si gané un premio del Sorteo Mayor?

Existen tres formas principales para verificar si fuiste un ganador:

Lista de Premios: Puedes consultarla en los expendios de la Lotería Nacional o en la página web oficial .

Puedes consultarla en los expendios de la Lotería Nacional o en la . Verificador de Cachitos: Es una herramienta online donde solo necesitas ingresar la información de tu boleto.

Es una donde solo necesitas ingresar la información de tu boleto. Redes Sociales: La Lotería Nacional publica diariamente los resultados en sus perfiles oficiales.

¿Dónde se pueden comprar los boletos del Sorteo Mayor?

Puedes adquirir el Sorteo Mayor en dos formatos. Las primeras dos series se venden de manera tradicional en expendios y con vendedores ambulantes autorizados de la Lotería Nacional. La tercera serie, sin embargo, se vende exclusivamente en formato electrónico a través del sitio web AlegríaLotería.com.

Tipos de premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional

Premios directos: Son los números que cantan los niños gritones durante la celebración del sorteo. En este sorteo se entregan 466 premios directos repartidos de la siguiente manera:

CANTIDAD DE PREMIOS PREMIO POR SERIE PREMIO POR TRES SERIES 1 ¡Premio mayor! $7 millones MXN ¡Premio mayor! $21 millones MXN 1 Segundo premio: $850 mil MXN Segundo premio: $2.55 millones MXN 1 Tercer premio: $300 mil MXN Tercer premio: $900 mil MXN 4 $80 mil MXN $240 mil MXN 5 $40 mil MXN $120 mil MXN 10 $25 mil MXN $75 mil MXN 14 $8 mil MXN $24 mil MXN 430 $3 mil MXN $9 mil MXN

Premios por aproximación: Son los 99 números que pertenecen a la misma centena de los números ganadores de los tres premios principales. En el Sorteo Mayor se reparten 297 premios por aproximación de la siguiente manera:

CANTIDAD DE PREMIOS NÚMERO DE PREMIOS POR APROXIMACIÓN MONTO 99 2 20 mil pesos cada uno, a los números anterior y posterior del premio mayor 97 1 mil 600 pesos cada uno, para los números comprendidos en la centena del número del premio mayor 99 2 10 mil pesos cada uno, a los números anterior y posterior del segundo premio 97 1 mil 200 pesos cada uno, para los números comprendidos en la centena del número del segundo premio 99 2 5 mil pesos cada uno, a los números anterior y posterior del tercer premio 97 800 pesos cada uno, para los números comprendidos en la centena del número del tercer premio

*Tabla de premios por serie, que podrán identificarse en la lista con la letra “c”

Premios por terminación: Son los números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales del sorteo. En el Sorteo Mayor se entregan en 604 premios por terminación repartidos de la siguiente manera:

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 5 12 mil pesos para los números cuyas cuatro últimas cifras sean iguales a las cuatro últimas del premio mayor 5 8 mil pesos para los números cuyas cuatro últimas cifras sean iguales a las cuatro últimas del segundo premio 54 2 mil pesos para los números cuyas tres últimas cifras sean iguales a las tres últimas del premio mayor (excluyendo las cuatro cifras) 540 1 mil 200 pesos para los números cuyas dos últimas cifras sean iguales a las dos últimas del premio mayor (excluyendo las cuatro y tres cifras)

*Tabla de premios por serie, que podrán identificarse en la lista con la letra “t”

REINTEGROS: El reintegro se determina si el último dígito es igual al último digito del premio mayor, segundo y tercer premio. En cada Sorteo Mayor se reparten 17,393 reintegros de la siguiente manera: 5,400 Reintegros por la última cifra del premio mayor; 5,994 Reintegros por la última cifra del segundo premio; y 5,999 Reintegros por la última cifra del tercer premio