El Sorteo Superior 2857 de la Lotería Nacional de México se celebra este viernes 29 de agosto de 2025 y reparte una bolsa total de más de 51 millones de pesos en premios. Miles de jugadores esperan conocer quién será el afortunado ganador del premio mayor, que en esta edición alcanza los 17 millones de pesos.

Conoce aquí los resultados oficiales, incluyendo los números ganadores, el premio mayor y la lista completa de premios una vez que se publiquen.

Billete del Sorteo Superior 2857 de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo del viernes 29 de agosto de 2025 en México. (Captura: Lotería Nacional)

¿Cuáles son los resultados del Sorteo Superior 2857 hoy, 29 de agosto de 2025?

Premio Mayor $8,500,000 $17,000,000 Segundo Premio $720,000 $1,440,000 Tercer Premio $137,500 $275,000 Cuarto Premio $72,000 $144,000 Quinto Premio $45,000 $90,000 Sexto Premio $36,000 $72,000

¿Qué es el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior es uno de los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional, realizado cada viernes. Participan 60,000 números (del 00001 al 60000) y se juega en dos series, ofreciendo un total de 12,896 premios que suman 51 millones 833 mil 200 pesos.

¿Cuánto cuesta participar en el Sorteo Superior 2857?

Un cachito tiene un costo de 40 pesos .

tiene un costo de . Una serie (20 cachitos) cuesta 800 pesos .

(20 cachitos) cuesta . Las dos series (40 cachitos) tienen un valor de 1,600 pesos.

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Superior?

Con un cachito , puedes ganar hasta 425 mil pesos .

, puedes ganar hasta . Con una serie , el premio máximo es de 8.5 millones de pesos .

, el premio máximo es de . Con dos series, puedes llevarte el premio mayor de 17 millones de pesos.

¿Qué tipos de premios reparte el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior 2857 otorga diferentes categorías de premios:

Premios directos : son los que se cantan en el sorteo, incluyendo el premio mayor de hasta 17 millones de pesos , un segundo premio de 1.44 millones , además de otros premios que van desde 137,500 pesos hasta 3,600 pesos por serie.

: son los que se cantan en el sorteo, incluyendo el de hasta , un de , además de otros premios que van desde hasta por serie. Premios por aproximación : para números cercanos al premio mayor y segundo premio, con montos que van desde 60 mil pesos hasta 1,800 pesos .

: para números cercanos al premio mayor y segundo premio, con montos que van desde hasta . Premios por terminación : si tus últimas cifras coinciden con las de los premios principales, puedes ganar desde 60 mil pesos hasta 1,800 pesos .

: si tus últimas cifras coinciden con las de los premios principales, puedes ganar desde hasta . Reintegros: se entregan más de 11 mil reintegros si tu número termina en la misma cifra que el premio mayor o el segundo premio.

¿Cómo revisar los resultados del Sorteo Superior 2857?

Puedes verificar si tu número fue ganador de varias formas:

Consultando la lista de premios oficial en los expendios de la Lotería Nacional o en línea al día siguiente del sorteo.

en los expendios de la o en línea al día siguiente del sorteo. Usando el verificador de cachitos , una herramienta digital para comprobar si tu número tiene premio.

, una herramienta digital para comprobar si tu número tiene premio. Revisando las redes sociales oficiales de la Lotería Nacional, donde se publican diariamente los resultados.