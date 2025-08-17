La Lotería Nacional de México celebra los 32 años de La Nueva Viga este domingo 17 de agosto con el Sorteo Zodiaco No. 1715 que otorga un premio mayor de 7 millones de pesos (374 mil dólares) en una sola serie. ¿Quieres saber los números ganadores del sorteo? Aquí en MAG te contamos el boleto que cayó, con todos los resultados, y la lista de los afortunados en vivo y en directo.

¿Cuáles son los resultados y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1715 hoy, domingo 17 de agosto?

Revisa los resultados del Sorteo Zodiaco 1715 (el costo del cachito es de $20.00):

- La lista será visible en esta parte del artículo tras el resultado del sorteo del domingo 17 de agosto.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/08/2025.- Este es el boleto para el Sorteo Zodiaco No. 1715 de la Lotería Nacional para este domingo 17 de agosto de 2025. Foto de cortesía de loterianacional.gob.mx / Lotería Nacional

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1715 de hoy, domingo 17 de agosto, en México?

El Sorteo Zodiaco 1715 se realizará a las 20:00 horas del Tiempo de Centro del domingo 17 de agosto.

¿Cómo quedó el Sorteo Zodiaco 1714 en una serie?

Así fueron los resultados del último Sorteo Zodiaco 1714 del domingo 10 de agosto 2025.

Premio Mayor $7,000,000: Acuario 5627.

$1,100,000: Sagitario 7907.

$1,100,000: Tauro 5716.

$176,000: Virgo 1188.

$176,000: Sagitario 0864.

$88,000: Libra 2134.

$88,000: Géminis 1878.

$61,600: Leo 1804.

$61,600: Géminis 6214.

$52,800: Piscis 7046.

$52,800: Virgo 5832.

$44,000: Escorpión 9964.

$44,000: Virgo 6864.

$44,000: Géminis 3577.

$35,200: Aries 5324.

$35,200: Cáncer 1264.

$35,200: Leo 1915.

$26,400: Libra 9117.

$26,400: Piscis 0036.

$26,400: Virgo 0436.

$26,400: Cáncer 1124.

Fecha, horario, TV y dónde ver el Sorteo Zodiaco 1715 en vivo

Celebrado en el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional”:

Fecha: domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 20:00 horas.

Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube

¿Cuánto puedes ganar el Sorteo Zodiaco 1715?

PREMIO MAYOR: 7 millones de pesos en una serie

Costo del cachito: $20

Costo de la serie: $400