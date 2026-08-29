Este sábado 29 de agosto, se ha llevado a cabo el Miss México 2026, el certamen de belleza más importante del país y en donde la ganadora se va a representar al Miss Universo. El evento se realizó en se realizó en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur y aquí te dejaré con los resultados de las finales y quién ganó este concurso.
De cara a la gran final de Miss Universe México 2026, algunas participantes han logrado posicionarse como las grandes favoritas para quedarse con la corona. Entre los nombres que más han llamado la atención destacan Arisbe Cueto, Ximena Aranda y Glenda Makhlouf, quienes sobresalen por su desenvolvimiento, preparación y presencia sobre el escenario.
El grupo de aspirantes también incluye a Génesis Vera, María Vargas, Mariana Macías, Ximena Ochoa y Diana Castillo, candidatas que llegan con posibilidades de sorprender en la competencia. La expectativa crece mientras se acerca la elección de la representante que llevará el título de Miss Universe México 2026.
Estas fueron las candidatas al Miss México 2026
- Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
- Baja California: Samantha Bastidas
- Baja California Sur: Selene Zazueta
- Campeche: Maje Venegas
- Chiapas: Catherine López
- Chihuahua: Areli Favela
- Ciudad de México: Ximena Ochoa
- Coahuila: Glenda Makhlouf
- Colima: María Zepeda
- Durango: Isela Hernández
- Estado de México: Jimena Madrigal
- Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
- Guerrero: Fernanda Abaroa
- Hidalgo: Angélica Arredondo
- Jalisco: María Vargas
- Michoacán: Mariana Macías
- Morelos: Zayda Ríos
- Nayarit: Evelia Morales
- Nuevo León: Arisbe Cueto
- Oaxaca: Estefany Luna
- Puebla: Ale Juarico
- Querétaro: Ithza Andrade
- Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
- San Luis Potosí: Anylu Martínez
- Sinaloa: Cristina Guillén
- Sonora: Moneth Chio
- Tabasco: Ximena Aranda
- Tamaulipas: Gisella Flores
- Tlaxcala: Diana Castillo
- Veracruz: Génesis Vera
- Yucatán: Carla Osorio
- Zacatecas: Viridiana Ovalle