Este sábado 29 de agosto, se ha llevado a cabo el Miss México 2026, el certamen de belleza más importante del país y en donde la ganadora se va a representar al Miss Universo. El evento se realizó en se realizó en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur y aquí te dejaré con los resultados de las finales y quién ganó este concurso .

De cara a la gran final de Miss Universe México 2026, algunas participantes han logrado posicionarse como las grandes favoritas para quedarse con la corona. Entre los nombres que más han llamado la atención destacan Arisbe Cueto, Ximena Aranda y Glenda Makhlouf, quienes sobresalen por su desenvolvimiento, preparación y presencia sobre el escenario.

El grupo de aspirantes también incluye a Génesis Vera, María Vargas, Mariana Macías, Ximena Ochoa y Diana Castillo, candidatas que llegan con posibilidades de sorprender en la competencia. La expectativa crece mientras se acerca la elección de la representante que llevará el título de Miss Universe México 2026.

Estas fueron las candidatas al Miss México 2026

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Diana Marín Sandoval Baja California: Samantha Bastidas

Samantha Bastidas Baja California Sur: Selene Zazueta

Selene Zazueta Campeche: Maje Venegas

Maje Venegas Chiapas: Catherine López

Catherine López Chihuahua: Areli Favela

Areli Favela Ciudad de México: Ximena Ochoa

Ximena Ochoa Coahuila: Glenda Makhlouf

Glenda Makhlouf Colima: María Zepeda

María Zepeda Durango: Isela Hernández

Isela Hernández Estado de México: Jimena Madrigal

Jimena Madrigal Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Ana Cristina Muñoz Guerrero: Fernanda Abaroa

Fernanda Abaroa Hidalgo: Angélica Arredondo

Angélica Arredondo Jalisco: María Vargas

María Vargas Michoacán: Mariana Macías

Mariana Macías Morelos: Zayda Ríos

Zayda Ríos Nayarit: Evelia Morales

Evelia Morales Nuevo León: Arisbe Cueto

Arisbe Cueto Oaxaca: Estefany Luna

Estefany Luna Puebla: Ale Juarico

Ale Juarico Querétaro: Ithza Andrade

Ithza Andrade Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

Naxca Maureen Doty San Luis Potosí: Anylu Martínez

Anylu Martínez Sinaloa: Cristina Guillén

Cristina Guillén Sonora: Moneth Chio

Moneth Chio Tabasco: Ximena Aranda

Ximena Aranda Tamaulipas: Gisella Flores

Gisella Flores Tlaxcala: Diana Castillo

Diana Castillo Veracruz: Génesis Vera

Génesis Vera Yucatán: Carla Osorio

Carla Osorio Zacatecas: Viridiana Ovalle