Este sábado 28 de noviembre de 2026, el Coliseo Eduardo Dibós de Lima será el escenario del quinto combate de La Noche Dorada 2 protagonizado por Jota Shoy y El Jeque. La velada de boxeo entre creadores de contenido peruanos (y algunos extranjeros) ha despertado una notable expectativa entre la diáspora latina en Estados Unidos y el público sudamericano. Ambas figuras del entretenimiento digital trasladan al cuadrilátero una disputa personal que acaparó titulares desde la presentación oficial del evento en julio pasado. ¿Quién ganó en esta pelea de boxeo de streamers? Conoce el resultado al detalle de este esperado enfrentamiento.

El punto de quiebre entre ambos protagonistas ocurrió durante el careo inicial en el escenario, momento en que El Jeque le propinó una bofetada a Jota Shoy frente a los asistentes. Ese incidente elevó la tensión de una rivalidad que ya acumulaba intercambios públicos en redes sociales y en la vida nocturna limeña. A diferencia de otros cruces promocionales, este enfrentamiento llega marcado por una carga emocional genuina que pondrá a prueba la disciplina táctica de ambos peleadores desde el primer campanazo.

En el plano físico, los registros previos indican una paridad cercana en el tonelaje, aunque con diferencias morfológicas relevantes para el desarrollo del combate. Jota Shoy, de 30 años, sube al ring con una estatura de 1,72 metros y un peso referencial de 82 kilogramos, buscando acortar distancias para imponer su potencia. Por su parte, El Jeque, de 32 años, marca unos 80 kilogramos pero cuenta con una estatura de 1,80 metros, lo que le otorga una ventaja de ocho centímetros para controlar el alcance.

Jota Shoy Atributo El Jeque 30 años Edad 30 años Perú País Perú 1,72 m (5′6″) Estatura 1,80 m (5′9″) Diestra Guardia Diestra ~82,0 kg (180.7 lb) Peso referencial ~80,0 kg (176.3 lb)

Los valores de peso corresponden a registros referenciales previos y quedarán sujetos a validación definitiva durante la ceremonia de pesaje oficial de la organización. Para los seguidores de ambas figuras digitales, la clave del quinto duelo de la cartelera de streaming residirá en la capacidad de Jota Shoy para neutralizar la mayor envergadura de su oponente. Quien logre administrar mejor su resistencia cardiovascular bajo presión asegurará el triunfo en una de las peleas más comentadas de la noche.

Todos los resultados de las peleas de La Noche Dorada 2: lista de ganadores

PELEAS RESULTADO FINAL Pepita vs. Pauchikita -- Emetsuki vs. Daniela Taquire -- Sacha Uzumaki vs. Neutro -- Pulsera vs. Ismael Sánchez -- El Jeque vs. Jota Shoy -- Bebote vs. Kingteka -- Shelao vs. Piero Arenas -- JH de la Cruz vs. Cañita --

Cartelera de La Noche Dorada 2

Pepita (Perú) vs. Pauchikita (Perú)

Emetsuki (Colombia) vs. Daniela Taquire (Perú)

Sacha Uzumaki (Perú) vs. Neutro (Perú)

Pulsera (Perú) vs. Ismael Sánchez (Ecuador)

El Jeque (Perú) vs. Jota Shoy (Perú)

Bebote (Perú) vs. Kingteka (Perú)

Shelao (Chile) vs. Piero Arenas (Perú)

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cañita (Perú)

El evento se transmite única y exclusivamente por Kick, en el canal /elzeein.