El Coliseo Eduardo Dibós de Lima será el escenario del choque entre Kingteka y Bebote este sábado 28 de noviembre de 2026 dentro de la cartelera principal de La Noche Dorada II. El evento organizado por el creador peruano ElZeein figura como el sexto combate de la velada y podrá seguirse gratis en directo desde Estados Unidos y Latinoamérica mediante la plataforma Kick. ¿Quién ganó en esta pelea de boxeo de creadores de contenido? Conoce el resultado al detalle de este enfrentamiento que, a diferencia de otros cruces de exhibición, ambos streamers suben al cuadrilátero con una rivalidad personal abierta que ha captado la atención de la comunidad digital hispana.

El conflicto entre ambos estalló en mayo de 2026 durante un viaje de creación de contenido en Tokio, cuando Kingteka agredió físicamente a Bebote en un restaurante durante una transmisión en vivo. El incidente se originó luego de que Kingteka interpretara unas risas y comentarios sobre el nombre de un local como una burla hacia su hijo, algo que Bebote negó por desconocer el contexto. Aquel episodio provocó el fin de su convivencia en Japón, amenazas de acciones legales y un tenso careo con empujones y bofetadas durante la presentación oficial del evento.

Para equilibrar las condiciones físicas tras registrarse una diferencia inicial de casi 40 kilogramos (88 libras) en julio, la organización estableció acuerdos estrictos sobre el peso y el equipamiento. Mientras Kingteka de 29 años y 1,70 metros partió desde los 76 kilogramos con la meta de subir a 85, Bebote de 25 años y 1,82 metros asumió el reto de bajar desde los 114 hasta los 95 kilogramos. Ambos contendientes comparten la guardia diestra en un duelo donde el control de la distancia y el desgaste físico resultarán determinantes.

Kingteka Atributo Bebote 29 años Edad 25 años 1,70 m (5′7″) Estatura 1,82 m (6′0″) Diestra Guardia Diestra ~76 kg (167 lbs) Peso inicial (julio 2026) ~113–114 kg (250 lbs) 84–85 kg (185–187 lbs) Peso pactado (meta) 95 kg (209 lbs)

Según las reglas pactadas, si Bebote alcanza el límite de los 95 kilogramos para mantener la brecha dentro de un margen de 10 kilos, ambos pelearán sin careta y con el mismo onzaje de guantes. En caso de que la diferencia supere ese tope en la báscula oficial, será obligatorio el uso de careta protectora y guantes diferenciados de 12 onzas para Kingteka y 14 onzas para Bebote. Aunque Kingteka expresó dudas sobre su estado físico y anímico a finales de octubre, el combate continúa confirmado para buscar su primera victoria tras caer ante Smash en la edición inaugural.

Todos los resultados de las peleas de La Noche Dorada 2: lista de ganadores

PELEAS RESULTADO FINAL Pepita vs. Pauchikita -- Emetsuki vs. Daniela Taquire -- Sacha Uzumaki vs. Neutro -- Pulsera vs. Ismael Sánchez -- El Jeque vs. Jota Shoy -- Bebote vs. Kingteka -- Shelao vs. Piero Arenas -- JH de la Cruz vs. Cañita --

Cartelera de La Noche Dorada 2

Pepita (Perú) vs. Pauchikita (Perú)

Emetsuki (Colombia) vs. Daniela Taquire (Perú)

Sacha Uzumaki (Perú) vs. Neutro (Perú)

Pulsera (Perú) vs. Ismael Sánchez (Ecuador)

El Jeque (Perú) vs. Jota Shoy (Perú)

Bebote (Perú) vs. Kingteka (Perú)

Shelao (Chile) vs. Piero Arenas (Perú)

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cañita (Perú)

El evento se transmite única y exclusivamente por Kick, en el canal /elzeein.