El cuadrilátero arde este domingo 26 de abril con el choque entre Milica y Ari Geli en Supernova Génesis 2026. La Arena CDMX de Ciudad de México será el epicentro de una batalla que ha capturado la atención de sus miles de seguidores. Aunque no es el combate estelar, la rivalidad entre Argentina y España promete chispas en una noche llena de adrenalina pura. Milica llega dispuesta a defender su corona de la primera edición del evento de boxeo frente a una retadora que no conoce el miedo. ¿Quién ganó en esta pelea de boxeo de influencers? Conoce el resultado al detalle de este esperado enfrentamiento.

Micaela Iváñez, mejor conocida como Milica, subirá al ring con un récord de dos victorias y una derrota bajo el brazo. Con 25 años y un peso de 57 kg, la argentina destaca por su estilo técnico, agilidad y una pegada derecha temible. Su ventaja en masa muscular podría ser la clave para dominar el centro del ring y conectar golpes de poder. Tras vencer anteriormente a Mercedes Roa, la campeona busca consolidar su legado en esta nueva entrega del certamen deportivo.

Por el otro lado, la española Ari Geli (nombre artístico de Ariadna Geli Pérez) apuesta por la velocidad y una condición física envidiable forjada en el básquetbol. A sus 23 años, la creadora de contenido llega con un peso de 51.4 kg, lo que le otorga una movilidad superior. Su experiencia previa en “La Velada del Año” de Ibai Llanos le ha dado la madurez necesaria para manejar la presión extrema. Ariadna buscará utilizar su alcance y rapidez para entrar y salir de la zona de fuego sin recibir castigo innecesario.

¡Impactante! Mira quién ganó la pelea Ari Geli vs. Milica EN VIVO hoy por Supernova Génesis 2026. Conoce el resultado del combate estelar en directo y revive los mejores momentos de la velada desde EE. UU. ¡Checa los detalles! | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Depor

Todos los resultados de las peleas del Supernova Génesis 2026: lista de ganadores

PELEAS RESULTADO FINAL Alana Flores vs. Flor Vigna Mario Bautista vs. Aarón Mercury Karely Ruiz vs. Kimberly Shantal Víctor Ordóñez ‘Lonche’ vs. Guillermo Peña ‘Willito’ El Abraham vs. Nando Milica vs. Ari Geli

Supernova Génesis 2026 se realizará este domingo 26 de abril de 2026 en México (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

Cartelera del Supernova Génesis 2026

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Karely Ruiz (México) vs. Kimberly Shantal (México)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)

El evento se transmite única y exclusivamente por Netflix.