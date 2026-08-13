Muchos usuarios consideran que tienen buenos conocimientos en números hasta que intentan resolver un reto matemático con cuenta regresiva . ¿Te gustaría ponerte a prueba? Parece una operación combinada simple de realizar; sin embargo, hay participantes que suelen fallar en su primer intento. Es una gran oportunidad para que demuestres que tienes buenas habilidades en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Para tener más posibilidades de ganar, es indispensable aplicar una regla básica de las matemáticas.

¿Preparado para desarrollar este problema de matemáticas?

Para que resuelvas correctamente la siguiente operación combinada deberás estar concentrado y activar tu razonamiento: 72÷(10−4)+7×3−5. También puedes poner a prueba a tus amigos y familiares con la finalidad de que descubras quién posee una mayor rapidez.

Ten en cuenta que estos juegos mentales activan tu cerebro de manera inmediata. Es así que te mantienes concentrado, olvidándote por un momento de las preocupaciones que tienes en mente. ¡Buena suerte en tu participación!

Observa con atención el enunciado e intenta resolverlo en el menor tiempo posible. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡La cuenta regresiva terminó! En caso estés dudando de la respuesta que tienes, presta atención a lo que te mencionaré. Tal como te indiqué en párrafos anteriores, para obtener la victoria en este tipo de desafíos matemáticos es necesario aplicar una regla muy conocida en matemáticas: PEMDAS. Este principio te revela el orden para desarrollar distintos ejercicios: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero, restas los dígitos que están entre paréntesis: (10-4)=6.

Luego, divides 72 entre 6, el cual da resultado 12

Acto seguido, multiplicas 7x3, obteniendo 21.

Sumas 12+21, el cual resulta 33.

Finalmente, restas los últimos números de la operación combinada: 33-5=28

Ten en cuenta lo siguiente: si hay paréntesis o exponentes en un enunciado matemática, primero se resuelven ello. Cuando lo cumplas, el proceso para obtener la respuesta será más sencillo.

Este es el proceso correcto para resolver este ejercicio de matemáticas. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 28

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

¿Los retos matemáticos funcionan para todas las edades?

Los ejercicios de matemáticas son aptos para todas las edades, pero deben adaptarse al desarrollo y los conocimientos previos. Por ejemplo, en educación inicial se debe aplicar apoyos como modelado, pensamiento en voz alta, representaciones y división de la tarea en pasos. En la etapa adulta ya se puede aumentar la dificultad.

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