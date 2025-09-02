El billete del Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional, que se celebra el martes 2 de septiembre de 2025, rinde homenaje al campo mexicano con el motivo “Cosechando Soberanía: El maíz mexicano”. La emisión destaca a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural e ilustra diversas mazorcas nativas, subrayando el valor cultural y alimentario del maíz en la identidad nacional. En esta edición se pone en juego un Premio Mayor de 21 millones de pesos en 3 series, dentro de una bolsa total cercana a 66,9 millones.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 3985 se celebrará el martes 02 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. La institución habilitará la transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube para que el público pueda seguir el desarrollo del evento en tiempo real. La emisión conmemora la sabiduría y el legado de las personas mayores, por lo que la gráfica del billete incorpora elementos alusivos a la celebración

Lugar : Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional

: Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional Fecha: Martes 02 de septiembre de 2025

Martes 02 de septiembre de 2025 Horario: 20:00 horas.

20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Mayor 3985?

El Sorteo Mayor 3985 ofrece un Premio Mayor de 21 millones de pesos en 3 series, por lo que el poseedor de una serie completa que acierte el número ganador se llevaría 7 millones de pesos, mientras que un cachito de esa misma serie paga la proporción correspondiente según la fracción adquirida; Además, la bolsa total del sorteo ronda los 66,9 millones de pesos en premios, lo que garantiza múltiples categorías de pago para reintegros y aproximaciones conforme a las reglas vigentes de la Lotería Nacional.

El cachito del Sorteo Mayor 3985 tiene un costo de $30.00 MXN, tal como aparece impreso en la propia emisión del billete junto a la leyenda “Valor $30.00”; este precio corresponde a cada fracción individual del sorteo y permite participar por una proporción del Premio Mayor y demás categorías de pago establecidas para esta edición.

Resultados del Sorteo Mayor 3985 hoy, martes 02 de septiembre

Consulta los resultados del Sorteo Mayor 3985:

Premio Mayor de 21 millones de pesos:

Premio de 2 millones 550 mil pesos:

Premio de 900 mil pesos:

Premio de 240 mil pesos:

Premio de 240 mil pesos:

Premio de 240 mil pesos:

Premio de 240 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos: