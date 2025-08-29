Noé Yactayo
La Lotería Nacional de México celebrará este viernes 29 de agosto de 2025 el Sorteo Superior 2857, dedicado al Día de la Abuela y el Abuelo y acompañado del refrán “Más sabe el diablo por viejo que por diablo” en los tradicionales cachitos. La sesión se realizará en el Salón de Sorteos del Edificio Edison y podrá seguirse por los canales oficiales de la institución.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Superior 2857 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2857 se celebrará el viernes 29 de agosto de 2025, a las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. La institución habilitará la para que el público pueda seguir el desarrollo del evento en tiempo real. La emisión conmemora la sabiduría y el legado de las personas mayores, por lo que la gráfica del billete incorpora elementos alusivos a la celebración

  • Lugar: Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional
  • Fecha: viernes 29 de agosto de 2025
  • Horario: 20:00 horas.
  • Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube

¿De cuánto es el Premio Mayor del Sorteo Supremo 2857?

El premio mayor del Sorteo Superior 2857 asciende a 17 millones de pesos en dos series, por lo que cada serie entrega hasta 8.5 millones al número afortunado. Como es habitual en esta modalidad, participan 60 mil números y se reparten 12,896 premios, con una bolsa total superior a 51 millones de pesos entre premios directos y reintegros.

Cada cachito tiene un costo de 40 pesos, mientras que una serie (20 cachitos) cuesta 800 pesos y las dos series, 1,600 pesos. En el Sorteo Superior, uno de cada cinco billetes resulta premiado, con una estructura de galardones que incluye segundo premio, fracciones y múltiples asignaciones por serie.

Resultados del Sorteo Superior 2857 hoy, viernes 29 de agosto

Consulta los resultados del Sorteo Superior:

  • Primer premio con número: 17′000.000.00
  • Segundo premio con número: 1′440.000.00
  • Tercer premio con número: 275.000.00
  • Cuarto premio con número: 275.000.00
  • Quinto premio con número: 275.000.00
  • Sexto premio con número: 275.000.00
  • Séptimo premio con número: 144.000.00
  • Octavo premio con número: 144.000.00
  • Noveno premio con número: 144.000.00
  • Décimo premio con número: 144.000.00
  • Onceavo premio con número: 90.000.00
  • Doceavo premio con número: 90.000.00
  • Treceavo premio con número: 90.000.00
  • Cuartoavo premio con número: 90.000.00
  • Quinceavo premio con número: 90.000.00
  • Dieciseisavo premio con número: 90.000.00
  • Diecisieteavo premio con número: 90.000.00
  • Dieciochoavo premio con número: 90.000.00
  • Diecinueveavo premio con número: 90.000.00
  • Veinteavo premio con número: 90.000.00
