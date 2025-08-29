La Lotería Nacional de México celebrará este viernes 29 de agosto de 2025 el Sorteo Superior 2857, dedicado al Día de la Abuela y el Abuelo y acompañado del refrán “Más sabe el diablo por viejo que por diablo” en los tradicionales cachitos. La sesión se realizará en el Salón de Sorteos del Edificio Edison y podrá seguirse por los canales oficiales de la institución.
¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Superior 2857 de la Lotería Nacional?
El Sorteo Superior 2857 se celebrará el viernes 29 de agosto de 2025, a las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. La institución habilitará la transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube para que el público pueda seguir el desarrollo del evento en tiempo real. La emisión conmemora la sabiduría y el legado de las personas mayores, por lo que la gráfica del billete incorpora elementos alusivos a la celebración
- Lugar: Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional
- Fecha: viernes 29 de agosto de 2025
- Horario: 20:00 horas.
- Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube
¿De cuánto es el Premio Mayor del Sorteo Supremo 2857?
El premio mayor del Sorteo Superior 2857 asciende a 17 millones de pesos en dos series, por lo que cada serie entrega hasta 8.5 millones al número afortunado. Como es habitual en esta modalidad, participan 60 mil números y se reparten 12,896 premios, con una bolsa total superior a 51 millones de pesos entre premios directos y reintegros.
Cada cachito tiene un costo de 40 pesos, mientras que una serie (20 cachitos) cuesta 800 pesos y las dos series, 1,600 pesos. En el Sorteo Superior, uno de cada cinco billetes resulta premiado, con una estructura de galardones que incluye segundo premio, fracciones y múltiples asignaciones por serie.
Resultados del Sorteo Superior 2857 hoy, viernes 29 de agosto
Consulta los resultados del Sorteo Superior:
- Primer premio con número: 17′000.000.00
- Segundo premio con número: 1′440.000.00
- Tercer premio con número: 275.000.00
- Cuarto premio con número: 275.000.00
- Quinto premio con número: 275.000.00
- Sexto premio con número: 275.000.00
- Séptimo premio con número: 144.000.00
- Octavo premio con número: 144.000.00
- Noveno premio con número: 144.000.00
- Décimo premio con número: 144.000.00
- Onceavo premio con número: 90.000.00
- Doceavo premio con número: 90.000.00
- Treceavo premio con número: 90.000.00
- Cuartoavo premio con número: 90.000.00
- Quinceavo premio con número: 90.000.00
- Dieciseisavo premio con número: 90.000.00
- Diecisieteavo premio con número: 90.000.00
- Dieciochoavo premio con número: 90.000.00
- Diecinueveavo premio con número: 90.000.00
- Veinteavo premio con número: 90.000.00