El Sorteo Superior 2858 de la Lotería Nacional se celebrará el viernes 5 de septiembre de 2025, que en esta ocasión conmemora los 80 años de los Estudios Churubusco. La edición mantiene el esquema tradicional del Superior: dos series, 60 mil números y una bolsa global de premios que supera los 51 millones de pesos en su mecánica regular. La sesión se realizará en el Salón de Sorteos del Edificio Edison y podrá seguirse por los canales oficiales de la institución.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Superior 2858 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2858 se celebrará el viernes 5 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. La institución habilitará la transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube para que el público pueda seguir el desarrollo del evento en tiempo real. La emisión conmemora la sabiduría y el legado de las personas mayores, por lo que la gráfica del billete incorpora elementos alusivos a la celebración

Lugar : Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional

: Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional Fecha: viernes 5 de septiembre de 2025

viernes 5 de septiembre de 2025 Horario: 20:00 horas.

20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/09/2025.- Billete —o cachito— del Sorteo Superior 2858 de la Lotería Nacional de México para este viernes 05 de septiembre de 2025 que rinde homenaje a los 80 años de Estudios Churubusco (1945-2025). Imagen del ticket de Lotería Nacional de México (no válida para venta ni copias del sorteo) / Lotería Nacional

¿De cuánto es el Premio Mayor del Sorteo Supremo 2858?

El premio mayor del Sorteo Superior 2858 es de 17 millones de pesos en dos series, monto vigente para esta modalidad y destacado en la comunicación del billete conmemorativo de la edición dedicada a Estudios Churubusco. Quien posea las dos series cobra los 17 millones; una serie paga hasta 8.5 millones y un solo cachito otorga hasta 425 mil pesos, conforme a las reglas del Superior.

¿Qué costo tiene el cachito del Sorteo Superior 2858?

En el Superior, cada cachito cuesta 40 pesos; una serie (20 cachitos) vale 800 pesos y las dos series (40 cachitos) 1,600 pesos, de acuerdo con la ficha informativa oficial del producto. Estos precios aplican a la emisión 2858 por tratarse del mismo tipo de sorteo y estructura de premio, independientemente del tema conmemorativo del billete.

Resultados del Sorteo Superior 2858 hoy, viernes 05 de septiembre 2025

Consulta los resultados del Sorteo Superior:

Primer premio con número _____: 17′000.000.00

Segundo premio con número _____: 1′440.000.00

Tercer premio con número _____: 275.000.00

Cuarto premio con número _____: 275.000.00

Quinto premio con número _____: 275.000.00

Sexto premio con número _____: 275.000.00

Séptimo premio con número _____: 144.000.00

Octavo premio con número _____: 144.000.00

Noveno premio con número _____: 144.000.00

Décimo premio con número _____: 144.000.00

Onceavo premio con número _____: 90.000.00

Doceavo premio con número _____: 90.000.00

Treceavo premio con número _____: 90.000.00

Cuartoavo premio con número _____: 90.000.00

Quinceavo premio con número _____: 90.000.00

Dieciseisavo premio con número _____: 90.000.00

Diecisieteavo premio con número _____: 90.000.00

Dieciochoavo premio con número _____: 90.000.00

Diecinueveavo premio con número _____: 90.000.00

Veinteavo premio con número _____: 90.000.00

¿De qué trata el cachito del Sorteo Superior 2858?

La edición 2858 rinde homenaje a los 80 años de Estudios Churubusco (1945–2025), con un diseño alusivo en el billete que celebra la historia del cine y la producción audiovisual en México