El Sorteo Superior 2861 de la Lotería Nacional, que en esta ocasión conmemora el 25 aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se llevará a cabo este viernes 17 de octubre de 2025. La edición mantiene el esquema tradicional del Superior: dos series, 60 mil números y una bolsa total de premios que supera los 51 millones de pesos en su mecánica regular. La sesión se realizará en el Salón de Sorteos del Edificio Edison y podrá seguirse por los canales oficiales de la institución.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Superior 2861 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2861 se celebrará el viernes 17 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. La institución habilitará la transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube para que el público pueda seguir el desarrollo del evento en tiempo real. La emisión conmemora la sabiduría y el legado de las personas mayores, por lo que la gráfica del billete incorpora elementos alusivos a la celebración

Lugar : Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional

: Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional Fecha: viernes 17 de octubre de 2025

viernes 17 de octubre de 2025 Horario: 20:00 horas.

20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube

¿De cuánto es el Premio Mayor del Sorteo Superior 2861?

El premio mayor del Sorteo Superior 2861 es de 17 millones de pesos en dos series, monto vigente para esta modalidad y destacado en la comunicación del billete conmemorativo al 25 aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Quien posea las dos series cobra los 17 millones; una serie paga hasta 8.5 millones y un solo cachito otorga hasta 425 mil pesos, conforme a las reglas del Superior.

¿Qué costo tiene el cachito del Sorteo Superior 2861?

El costo del cachito del Sorteo Superior 2861 es de $40 y la serie completa tiene un precio de $800, lo que permite tanto la compra accesible por fracción como la apuesta por una serie íntegra, según la preferencia de cada participante. Estos detalles invitan a la comunidad politécnica y al público general a sumarse a la conmemoración con posibilidades reales de premio.

Resultados del Sorteo Superior 2861 hoy, viernes 17 de octubre 2025

Consulta los resultados del Sorteo Superior:

Primer premio con número _____: 17′000.000.00

Segundo premio con número _____: 1′440.000.00

Tercer premio con número _____: 275.000.00

Cuarto premio con número _____: 275.000.00

Quinto premio con número _____: 275.000.00

Sexto premio con número _____: 275.000.00

Séptimo premio con número _____: 144.000.00

Octavo premio con número _____: 144.000.00

Noveno premio con número _____: 144.000.00

Décimo premio con número _____: 144.000.00

Onceavo premio con número _____: 90.000.00

Doceavo premio con número _____: 90.000.00

Treceavo premio con número _____: 90.000.00

Cuartoavo premio con número _____: 90.000.00

Quinceavo premio con número _____: 90.000.00

Dieciseisavo premio con número _____: 90.000.00

Diecisieteavo premio con número _____: 90.000.00

Dieciochoavo premio con número _____: 90.000.00

Diecinueveavo premio con número _____: 90.000.00

Veinteavo premio con número _____: 90.000.00

¿De qué trata el cachito del Sorteo Superior 2861?

La ceremonia de develación del billete estuvo ligada a un mensaje institucional que reconoce al Archivo Histórico como custodio de la memoria y como referente para construir la narrativa del IPN, incluyendo su marco normativo aprobado en 2005 y 2006 que regula el resguardo y la organización de los acervos en escuelas, centros y unidades.

En este contexto, se resaltó que el Archivo ha obtenido registros ante el Archivo General de la Nación, consolidándose como un espacio simbólico que resguarda documentos trascendentes de la vida académica y científica del IPN. La difusión nacional del billete busca acercar “un cachito” de esta historia a la ciudadanía, conectando tradición, educación pública y servicio a la nación.