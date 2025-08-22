La Lotería Nacional dedicará el Sorteo Superior 2856 al natalicio de Emiliano Zapata, figura emblemática de la Revolución Mexicana y símbolo de la consigna “Tierra y libertad”. El billete conmemorativo luce el retrato clásico del caudillo morelense al centro, enmarcado por una paleta en tonos granate y verde, y la imagen impresa del legendario Emiliano Zapata. En la esquina izquierda destaca el sello “Premio Mayor 17 millones de pesos en 2 series”, junto al código QR y el valor del cachito: $40. La impresión resalta elementos de seguridad y numeración visibles, propios de los sorteos superiores.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Superior 2856 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 3856 se celebrará el viernes 22 de agosto de 2025, a las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. La institución habilitará la transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube para que el público pueda seguir el desarrollo del evento en tiempo real. Se trata de una edición conmemorativa que busca rendir homenaje al legado de Zapata y su impacto en la historia social y agraria del país.

Celebrado en el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional”

Fecha: viernes 22 de agosto de 2025

viernes 22 de agosto de 2025 Horario: 20:00 horas.

20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube

¿De cuánto es el Premio Mayor del Sorteo Supremo 2856?

En cuanto a los montos, el Premio Mayor asciende a 17 millones de pesos, distribuidos en dos series; es decir, 8.5 millones de pesos por serie. La emisión consta de 60,000 billetes y 2 series, según la información difundida por la Lotería Nacional. El costo se mantiene accesible para el público: $40 por cachito y $800 por serie, lo que permite diversas combinaciones de participación, desde apuestas individuales hasta compras grupales.

Resultados del Sorteo Superior 2856 hoy, viernes 22 de agosto

Consulta los resultados del Sorteo Superior:

