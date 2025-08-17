Este domingo 17 de agosto de 2025 se celebra el esperado Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional de México, con un premio mayor de 7 millones de pesos en una serie. Esta edición rinde homenaje al 32° aniversario del Mercado de La Viga, la segunda central pesquera más grande del mundo y la primera en Latinoamérica, un referente histórico y gastronómico de México.

La Nueva Viga celebra sus 32 años en la actual ubicación, dejando atrás la historia de La Vieja Viga, conformada por dos mercados contiguos: el primero en Calzada de la Viga 124, llamado Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos, y el segundo en Calzada de la Viga 232, conocido como Central Abastecedora de Productos Pesqueros. Actualmente, La Nueva Viga recibe diariamente 1,500 toneladas de productos del mar de todos los puertos de México, comercializando cerca de 350 especies diferentes y atrayendo a chefs y visitantes de todo el país.

El Sorteo Zodiaco 1715 se celebra en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional a las 20:00 horas, y puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube. El cachito tiene un costo de $20, mientras que la serie completa cuesta $400, ofreciendo la oportunidad de ganar 7 millones de pesos en una serie.

La edición del Sorteo Zodiaco 1715 celebra el 32° aniversario del Mercado de La Viga, ofreciendo un premio mayor de 7 millones de pesos. (Imagen: Lotería Nacional)

Resultados del Sorteo Zodiaco 1715

A continuación, se presentarán los números ganadores del premio mayor de 7 millones de pesos y otros premios destacados del Sorteo Zodiaco 1715:

Premio Mayor : [Número ganador]

: [Número ganador] Segundo Premio : [Número ganador]

: [Número ganador] Tercer Premio : [Número ganador]

: [Número ganador] Cuarto Premio : [Número ganador]

: [Número ganador] Quinto Premio: [Número ganador]

También se distribuyen cientos de premios directos y miles de reintegros que los jugadores podrán consultar en la lista oficial de la Lotería Nacional.

¿Cómo reclamar tu premio?

Si tu número resulta ganador, sigue estos pasos:

Verifica tu número en la lista oficial de ganadores. Reúne los documentos necesarios, como tu billete original y una identificación oficial. Acude a las oficinas correspondientes o a los puntos autorizados para el cobro de premios. Cumple con los plazos establecidos para reclamar tu premio.

¿Cómo jugar al Sorteo Zodiaco?

El Sorteo Zodiaco se realiza todos los domingos a las 20:00 horas (hora del centro de México). Participan miles de números distribuidos entre 12 signos zodiacales, y los jugadores pueden adquirir cachitos o series completas. Cada número tiene un premio específico y se determina mediante un sorteo transparente y público.

Adquirir tu cachito es sencillo y ofrece la oportunidad de ganar grandes premios, mientras apoyas los programas sociales y culturales de la Lotería Nacional de México.

Próximos sorteos

Si no resultas ganador en el Sorteo Zodiaco 1715, el próximo sorteo se realiza el domingo 24 de agosto de 2025, con un nuevo premio mayor de 7 millones de pesos. Puedes comprar tus cachitos o series con anticipación y no perder la oportunidad de participar.