La existencia de la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’, en definitiva, es un gran apoyo que se le brinda a estudiantes de licenciatura (con dificultades económicas) matriculados en una Institución Pública de Educación Superior en la CDMX (Ciudad de México) o en un plantel de una Universidad Nacional de la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México), modalidad escolarizada o mixta. Si te interesa ser una de las personas beneficiarias del programa, en esta nota podrás conocer cómo solicitar dicha beca para transporte y recibir $1.500 pesos mexicanos. Presta mucha atención.

Tanto el Gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) son los que ofrecen la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’. Con respecto al monto indicado anteriormente, te digo que este se entrega de manera bimestral. Además, es necesario que sepas que actualmente el apoyo económico es para el segundo semestre 2025.

¿Cómo se entrega el dinero? Pues a través de una tarjeta especial que brinda el Gobierno de la Ciudad de México una vez que los aspirantes sean aceptados. Con los $1.500 se busca ayudar a cubrir las necesidades básicas relacionadas con la vida académica, como la del transporte, tanto de la casa al centro de estudios como en sentido contrario. Dicho todo esto, toma nota de lo siguiente:

Requisitos para solicitar la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’

De acuerdo a la propia página web de la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’, los requisitos para acceder al programa, son:

Ser residente de la Ciudad de México.

Ser estudiante de licenciatura en las modalidades escolarizada o mixta y contar con un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa.

Para las personas menores de edad, identificación oficial de la madre, el padre o persona tutora.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cuenta de correo electrónico activa.

La ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’ impulsa el acceso, la permanencia y el bienestar educativo para estudiantes de universidades públicas. (Foto: Gobierno de Ciudad de México / Facebook)

¿Cómo registrarse a la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’?

Es importante que tengas en cuenta que el registro a la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’ inició el pasado 11 de agosto. Lo bueno es que todavía permanece abierto, así que abre bien los ojos antes de leer lo que he colocado abajo.

Primero asegúrate de tener en PDF la CURP, la Llave CDMX, tu comprobante de inscripción a la institución emitido por la escuela y la INE (Instituto Nacional Electoral).

Ingresa a la página web https://becaparatransportec2.cdmx.gob.mx/

Llena el formulario con tus datos personales y académicos.

Adjunta la documentación que se te solicite.

Una vez que finalices el registro, guarda el folio de registro que te generó la página. Este servirá para continuar con el proceso de inscripción en caso de ser aceptado en el programa.

Si ya te reinscribiste a la universidad este segundo semestre del año, puedes registrarte nuevamente a la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’. (Foto: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX / Facebook)

Habiéndote informado todo ello, te recalco que los resultados serán publicados por las autoridades del SECTEI entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025, según informó el sitio web ViveUSA.mx. Luego recibirás un correo con la información para que puedas terminar el trámite y cobrar la beca. Ojo con eso.

