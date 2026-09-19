Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México a las 12:00 horas (tiempo del centro del país), un ejercicio que busca evaluar los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de la población ante un eventual terremoto. Durante la jornada, la Alerta Sísmica llegará a los teléfonos celulares de las 32 entidades federativas, mientras que los altavoces públicos se activarán en las zonas con cobertura; actualmente existen 14,491 altavoces distribuidos en 11 estados.

Para esta edición se plantearán cinco hipótesis de sismo, cada una con un epicentro y magnitud diferentes: magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla; magnitud 7.1 en Mexicali, Baja California; magnitud 5.2 en Ciudad de Allende, Nuevo León; magnitud 7.0 en Cabo Catoche, Quintana Roo; y magnitud 7.6 en Tonalá, Chiapas.

Es importante señalar que en las localidades donde se desarrollarán estas hipótesis no significa que vaya a ocurrir un terremoto real. Se trata de escenarios diseñados con información geofísica para evaluar los protocolos de prevención, evacuación, comunicación y respuesta ante una emergencia.

Trabajo conjunto y respuesta organizada en el simulacro del 18 de febrero a las 11:00 hrs. En Ciudad de México y Estado de México se ensaya un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 km de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Prepararnos hace la diferencia. | Crédito: @CNPC_MX / X

¿En qué estados sonarán los altavoces públicos de la alerta sísmica en el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, la alerta sísmica sonará mediante los altavoces en estas localidades:

Ciudad de México

Estado de México

Oaxaca

Guerrero

Tlaxcala

Chiapas

Morelos

¿Sonará la alerta sísmica en celulares en el Segundo Simulacro Nacional?

Las autoridades confirmaron que la alerta sísmica que llega directamente a los teléfonos celulares también se activará durante el Segundo Simulacro Nacional 2026. El aviso será emitido a nivel nacional, como parte del ejercicio de prevención previsto para este sábado 19 de septiembre. Es importante señalar que la emisión del mensaje es sin costo y sin necesidad de datos móviles.

Cabe resaltar que en algunas regiones la alerta se recibirá mediante las estaciones de radio (AM y FM) o los canales de televisión participantes.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica por el Simulacro Nacional 2026?

La alerta sísmica se activará a las 12:00 horas, coincidiendo con el inicio del Segundo Simulacro Nacional 2026. El aviso se difundirá a través de altavoces públicos, estaciones de radio AM y FM, canales de televisión y teléfonos celulares, como parte del ejercicio nacional de prevención.

¿Cómo funciona la Alerta Sísmica?

Con el Sistema de Alerta Sísmica, los sensores sísmicos calculan parámetros utilizados para el pronóstico de un sismo fuerte próximo a su zona de cobertura; estos parámetros se envían por radio a sistemas de cómputo ubicados en la ciudad a alertar.

La información de los sensores sísmicos próximos al lugar del sismo permite la emisión automática de avisos de alerta vía onda de radio que anticipan los efectos de un sismo fuerte, porque las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo, es fundamental identificar zonas seguras dentro y fuera de casa, revisar la estructura del inmueble, asegurar mobiliario pesado y acordar un punto de reunión familiar. Durante el simulacro y ante un eventual sismo real, se recomienda conservar la calma, aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y seguir las indicaciones de brigadistas. Una vez que pase el movimiento, se debe evacuar por rutas marcadas, evitar elevadores y revisar posibles fugas de gas, agua o daños visibles antes de reingresar. También es útil reportar a las autoridades cualquier daño estructural o altavoz que no haya funcionado correctamente durante el simulacro.

Bullets de acciones esenciales:

Antes: revisar rutas de evacuación, fijar muebles, preparar documentos y mochila.

Durante: conservar calma, alejarse de ventanas, aplicar “agáchate, cúbrete, agárrate”.

Después: evacuar ordenadamente, revisar instalaciones y reportar daños o fallas de altavoces.

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia es una herramienta básica para enfrentar un sismo fuerte o cualquier contingencia. Debe contener agua potable, alimentos no perecederos, lámpara, radio de baterías, silbato, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes y cargador portátil para el celular. También se recomienda incluir cubrebocas, gel antibacterial, artículos de higiene personal, ropa ligera y una lista de contactos de emergencia. Cada familia puede adaptar el contenido según sus necesidades, pero la prioridad es garantizar lo mínimo indispensable para 24 a 72 horas.