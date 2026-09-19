El Clásico Nacional vuelve a paralizar al fútbol mexicano. Club América y Chivas de Guadalajara se medirán este sábado 19 de septiembre, desde las 9:15 p. m. (hora de CDMX), en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, por la Jornada 9 de la Liga MX . El duelo entre las dos aficiones más grandes del país promete máxima tensión, orgullo y puntos decisivos en la pelea por el campeonato. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial para el público hispano estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Telemundo Deportes en vivo, Chivas vs. América en Estados Unidos?

El Clásico Nacional Club América vs. Chivas de Guadalajara no será transmitido por Telemundo Deportes en Estados Unidos. Para el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026, programado para el sábado 19 de septiembre, la señal en EE. UU. corresponde a TUDN USA y sus plataformas vinculadas; por ello no existe una guía regional de canales de Telemundo aplicable a este encuentro.

Región de Estados Unidos Hora de inicio estimada Señal de TV Streaming Este (ET) 11:15 p. m. TUDN USA ViX, según plan y derechos disponibles Centro (CT) 10:15 p. m. TUDN USA ViX, según plan y derechos disponibles Montaña (MT) 9:15 p. m. TUDN USA ViX, según plan y derechos disponibles Pacífico (PT) 8:15 p. m. TUDN USA ViX, según plan y derechos disponibles Alaska (AKDT) 7:15 p. m. TUDN USA ViX, según plan y derechos disponibles Hawái (HST) 5:15 p. m. TUDN USA ViX, según plan y derechos disponibles

Para ver América vs. Chivas este sábado 19 de septiembre en Estados Unidos, busca la señal de TUDN USA en tu operador de TV de paga o consulta la disponibilidad del partido en ViX. El juego está previsto para iniciar a las 11:15 p. m. ET, 10:15 p. m. CT, 9:15 p. m. MT y 8:15 p. m. PT. No estará disponible por Telemundo Deportes, por lo que los espectadores deben evitar buscarlo en Telemundo o Peacock y verificar con anticipación que su paquete incluya TUDN USA.

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Chivas vs. América por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.