El Servicio Sismológico Nacional (SSN), entidad perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), continúa con el monitoreo permanente de los temblores en México durante este domingo 04 de octubre de 2026, proporcionando información actualizada sobre los movimientos telúricos registrados en el país. Mediante su red de estaciones sísmicas, el organismo reporta datos como la hora, magnitud, profundidad y localización del epicentro de cada evento, permitiendo consultar los sismos de hoy en México y seguir de cerca la actividad sísmica en las distintas regiones. Asimismo, los informes oficiales sobre los últimos temblores en México ayudan a conocer las características de cada movimiento, desde sismos de baja magnitud hasta eventos de mayor intensidad que podrían generar preocupación y motivar la intervención de las autoridades de protección civil.
Durante la presente jornada, las estaciones sismológicas reportan una recurrencia habitual de movimientos en la franja del océano Pacífico y el sur del país. Entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Jalisco encabezan los reportes diarios debido a su posición geográfica directa sobre los límites de las placas tectónicas. Autoridades de Protección Civil mantienen recorridos preventivos de rutina en zonas costeras y centros urbanos densamente poblados para descartar afectaciones. Hasta el momento, las revisiones estructurales en carreteras e instalaciones esenciales no reportan daños de consideración, manteniendo los servicios operativos con total normalidad.
La elevada sismicidad en México responde a una compleja interacción geológica entre cinco placas tectónicas principales: Norteamérica, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe. El proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica genera una intensa fricción en la costa del Pacífico, convirtiendo a la región en una de las zonas sísmicas más activas de América. Estos movimientos son analizados permanentemente por investigadores universitarios para actualizar mapas de riesgo y desarrollar modelos de prevención ante futuros temblores. Comprender esta dinámica geológica ayuda a las comunidades a entender por qué ocurren sacudidas frecuentes en las mismas zonas geográficas.
Últimos temblores en México hoy, domingo 04 de octubre de 2026
Esta cobertura se actualizará durante todo el día con la información publicada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Últimos temblores en México hoy, domingo 4 de octubre de 2026, vía reporte SSN
- Magnitud: 4.1 | Epicentro: 93 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | Fecha y hora: 2026-10-04 5:09:34 | Latitud, Longitud: 15.957º, -98.841º | Profundidad: 10.0 KM
- Magnitud: 3.5 | Epicentro: 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | Fecha y hora: 2026-10-04 4:54:10 | Latitud, Longitud: 16.692º, -99.433º | Profundidad: 5.0 KM
- Magnitud: 3.7 | Epicentro: 40 km al NORESTE de LAS MARGARITAS, CHIS | Fecha y hora: 2026-10-04 4:39:36 | Latitud, Longitud: 16.453º, -91.639º | Profundidad: 126.3 KM
- Magnitud: 3.8 | Epicentro: 13 km al SUR de CRUCECITA, OAX | Fecha y hora: 2026-10-04 2:53:00 | Latitud, Longitud: 15.65º, -96.114º | Profundidad: 27.1 KM
Últimos temblores en México hoy, domingo 4 de octubre de 2026, vía reporte SSN
- Magnitud: 3.2 | Epicentro: 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | Fecha y hora: 2026-10-04 2:49:41 | Latitud, Longitud: 16.365º, -98.284º | Profundidad: 13.8 KM
- Magnitud: 2.8 | Epicentro: 31 km al NORESTE de MANZANILLO, COL | Fecha y hora: 2026-10-04 2:36:59 | Latitud, Longitud: 19.299º, -104.174º | Profundidad: 6.7 KM
- Magnitud: 4.0 | Epicentro: 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Fecha y hora: 2026-10-04 2:03:00 | Latitud, Longitud: 13.971º, -93.176º | Profundidad: 7.6 KM
- Magnitud: 3.5 | Epicentro: 17 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX | Fecha y hora: 2026-10-04 1:47:38 | Latitud, Longitud: 16.894º, -94.879º | Profundidad: 118.7 KM
- Magnitud: 3.4 | Epicentro: 20 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX | Fecha y hora: 2026-10-04 1:26:21 | Latitud, Longitud: 16.417º, -94.654º | Profundidad: 94.9 KM
- Magnitud: 2.5 | Epicentro: 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | Fecha y hora: 2026-10-04 1:11:56 | Latitud, Longitud: 16.719º, -99.462º | Profundidad: 24.3 KM
- Magnitud: 3.7 | Epicentro: 10 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO | Fecha y hora: 2026-10-04 0:37:00 | Latitud, Longitud: 16.713º, -99.357º | Profundidad: 5.0 KM
- Magnitud: 3.3 | Epicentro: 23 km al SUR de OMETEPEC, GRO | Fecha y hora: 2026-10-04 0:34:03 | Latitud, Longitud: 16.478º, -98.436º | Profundidad: 30.8 KM
- Magnitud: 4.0 | Epicentro: 185 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | Fecha y hora: 2026-10-04 0:03:01 | Latitud, Longitud: 18.224º, -105.957º | Profundidad: 10.0 KM
- Magnitud: 3.6 | Epicentro: 60 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER | Fecha y hora: 2026-10-04 0:02:06 | Latitud, Longitud: 17.457º, -95.484º | Profundidad: 111.8 KM
Temblor en México hoy, domingo 04 de octubre de 2026: sismo de 4.1 con epicentro en Guerrero
- Magnitud: 4.1
- Epicentro: 93 km al suroeste de Ometepec, Guerrero
- Fecha y hora: 2026-10-04 5:09:34 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 15.957º, -98.841º
- Profundidad: 10.0 KM
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
Temblor en México hoy, sábado 3 de octubre de 2026: sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Guerrero
- Magnitud: 4.1
- Fecha y hora: 2026-10-03 10:36:34 (Tiempo del Centro de México)
- Epicentro: A 13 km al Suroeste de Arcelia, Guerrero
- Latitud, Longitud: 18.244º, -100.384º
- Profundidad: 54.0 km
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
Temblor en México hoy, sábado 3 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.3 con epicentro en Guerrero
- Magnitud: 3.3
- Fecha y hora: 2026-10-03 4:58:33 (Tiempo del Centro de México)
- Epicentro: A 4 km al Suroeste de Coyuca de Benitez, Guerrero
- Latitud, Longitud: 16.98º, -100.112º
- Profundidad: 7.6 km
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
Temblor en México hoy, sábado 3 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.4 con epicentro en Oaxaca
- Magnitud: 3.4
- Fecha y hora: 2026-10-03 4:57:12 (Tiempo del Centro de México)
- Epicentro: A 22 km al Suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca
- Latitud, Longitud: 16.25º, -98.232º
- Profundidad: 9.1 km
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
Estamos a la espera del reporte matutino del SSN
Durante las primeras horas del 3 de octubre de 2026, aún no se han registrado sismos mayores a 4 grados.
¿Cómo se detectan los sismos?
Al propagarse la ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para registrar estos movimientos se utilizan equipos denominados sismógrafos o acelerógrafos, cuyo principio de operación, basado en la inercia de los cuerpos, consiste de una masa suspendida por un resorte que le permite permanecer en reposo por algunos instantes con respecto al movimiento del suelo. Si se sujeta a la masa suspendida un lápiz que pueda pintar en un papel pegado sobre un cilindro que gira a velocidad constante, se obtiene así un registro del movimiento del suelo o sismograma.
Los sismógrafos modernos utilizan este mismo principio de operación, solo que para su implementación utilizan componentes mecánicos y electrónicos para obtener una senal eléctrica proporcional al movimiento del suelo, la cual puede almacenarse en forma local o ser transmitida por algún medio de comunicación (teléfono, radio, satélite) hasta un centro de adquisición.
¿Qué origina los sismos?
La capa más superficial de la Tierra, denominada litósfera es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamado Placas Tectónicas. Estas placas viajan como "bloques de corcho en agua" sobre la Astenósfera, la cual es una capa visco-elástica donde el material fluye al ejercer una fuerza sobre él. Estos desplazamientos aleatorios de las placas son debidos a movimientos convectivos en la capa intermedia de la Tierra o manto, esto es, material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie liberando calor interno, mientras que el material frío baja al interior. Este fenómeno provoca el movimiento de las placas y es justo en los límites entre placas, donde hacen contacto unas con otras, se generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales. Cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, o cuando se vence la fuerza de fricción, se produce la ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada, generándose así un temblor que radía dicha energía en forma de ondas que se propagan en todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra.
Bienvenidos a nuestro live blog sobre los últimos temblores registrados en México este sábado 3 de octubre de 2026. Estaremos actualizando en tiempo casi real la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), con datos de magnitud, epicentro y reportes de percepción, además de recomendaciones de Protección Civil.
¿Cuántos sismos se registraron en México durante las últimas 24 horas?
México reporta diariamente decenas de movimientos sísmicos de distintas magnitudes. La mayoría corresponde a microsismos o eventos de baja intensidad que no son percibidos por la población y que únicamente son detectados por la red de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional.
Sin embargo, cada registro aporta información valiosa para el análisis del comportamiento tectónico del país y permite a los especialistas evaluar la evolución de las zonas con mayor actividad sísmica.
¿Cuál fue el último temblor registrado en México hoy?
El Servicio Sismológico Nacional actualiza de forma permanente su base de datos con información detallada sobre cada movimiento telúrico detectado por su red de estaciones.
Los reportes oficiales incluyen:
- Magnitud.
- Hora exacta.
- Epicentro.
- Profundidad.
- Coordenadas geográficas.
- Ubicación de referencia.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México se encuentra en una de las regiones geológicamente más activas del mundo debido al contacto entre diversas placas tectónicas.
Entre las principales destacan:
- Placa de Norteamérica.
- Placa de Cocos.
- Placa del Pacífico.
- Placa de Rivera.
- Placa del Caribe.
La interacción constante entre estas estructuras provoca procesos de subducción y liberación de energía que generan miles de sismos cada año.
¿Qué estados registran más actividad sísmica?
Los registros históricos del SSN muestran que las entidades con mayor actividad sísmica son:
- Oaxaca.
- Guerrero.
- Chiapas.
- Michoacán.
- Colima.
- Jalisco.
- Baja California.
Estas regiones concentran buena parte de los movimientos telúricos debido a su cercanía con importantes zonas de interacción tectónica.
¿Puede sentirse un sismo lejano en la Ciudad de México?
Sí.
La Ciudad de México posee características geológicas únicas debido a que gran parte de su territorio se asienta sobre antiguos depósitos lacustres.
Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas provenientes de eventos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia, motivo por el cual algunos sismos moderados pueden sentirse con intensidad en determinadas zonas de la capital.
¿Qué es la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica es un sistema de prevención que detecta sismos potencialmente peligrosos y emite una advertencia antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a determinadas ciudades.
El tiempo de anticipación depende de la distancia entre el epicentro y la zona que recibirá la alerta.
¿Qué hacer antes de un sismo?
- Identificar zonas seguras.
- Elaborar un plan familiar de emergencia.
- Definir rutas de evacuación.
- Preparar una mochila de emergencia.
- Fijar muebles y objetos pesados.
- Revisar instalaciones de gas y electricidad.
- Participar en simulacros.
¿Qué hacer durante un sismo?
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventanas.
- Proteger cabeza y cuello.
- Ubicarse en una zona segura.
- No utilizar elevadores.
- Seguir las indicaciones de las autoridades.
¿Qué hacer después de un sismo?
- Revisar posibles daños.
- Verificar fugas de gas.
- Mantenerse atento a réplicas.
- Consultar únicamente fuentes oficiales.
- No ingresar a inmuebles afectados hasta recibir autorización.
¿Qué es un microsismo?
Un microsismo es un movimiento telúrico de baja magnitud que generalmente no es percibido por la población.
Aunque suelen pasar desapercibidos, estos eventos permiten a los especialistas conocer con mayor precisión el comportamiento sísmico de distintas regiones del país.
¿Se pueden predecir los sismos?
No.
Hasta la fecha no existe ningún método científico capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, dónde se producirá o cuál será su magnitud.
Las autoridades y los centros de investigación únicamente pueden identificar zonas de riesgo y monitorear la actividad tectónica de manera permanente.
FAQ: preguntas frecuentes sobre los temblores en México
¿Cuál fue el último sismo registrado hoy?
La información más reciente es publicada por el Servicio Sismológico Nacional conforme se detectan nuevos movimientos telúricos.
¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?
Desde el punto de vista científico son el mismo fenómeno geológico. En el lenguaje cotidiano, “terremoto” suele utilizarse para eventos de gran magnitud.
¿Cuántos sismos ocurren cada día en México?
La cifra varía diariamente, aunque el SSN registra decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos cada jornada.
¿Cuáles son los estados donde más tiembla?
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco se encuentran entre las entidades con mayor actividad sísmica.
¿La Ciudad de México puede sentir sismos originados lejos de la capital?
Sí. Las características del subsuelo pueden amplificar las ondas sísmicas y hacer perceptibles movimientos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia.
¿Cómo se determina la magnitud de un sismo?
La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. Para calcular esta energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones. En estos registros o sismogramas se mide la amplitud máxima de la ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una fórmula, obteniendo así la magnitud.