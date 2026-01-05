México se encuentra expuesto de forma permanente a la actividad sísmica debido a su posición dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónica y volcánicamente más activas del planeta. En este entorno convergen y se hunden varias placas litosféricas, y es precisamente este marco geodinámico el que, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), explica la elevada frecuencia de sismos que se registran en el país.

Fundamentos tectónicos: por qué tiembla tanto en México

El territorio mexicano se localiza en la zona de interacción de al menos cinco placas tectónicas: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. El contacto, la fricción y el movimiento relativo entre estas placas generan la sismicidad regional que se observa diariamente. Este contexto coloca a México entre las naciones con mayor exposición a sismos a escala global, tanto por el número de eventos como por el potencial de que ocurran sismos de gran magnitud.

Las estadísticas operativas del SSN confirman esta realidad: todos los días se registran múltiples movimientos telúricos en distintas regiones del país. El acumulado mensual puede alcanzar varios miles de eventos, de los cuales una fracción corresponde a sismos con magnitudes superiores a 3.0, capaces en algunos casos de ser percibidos por la población, especialmente en zonas cercanas al epicentro o con condiciones locales de amplificación del movimiento del suelo.

Microsismos y comportamiento sísmico en la CDMX

Además de los sismos de magnitud moderada, en México ocurre de manera continua un gran número de “microsismos”, es decir, eventos de baja magnitud que, en muchos casos, no son percibidos por la población. Algunos de estos sismos incluso pueden no activar o no ser relevantes para ciertos sistemas de alerta temprana, debido a sus características de energía y distancia.

En la Ciudad de México (CDMX), estos eventos de baja intensidad han sido documentados de forma recurrente por el SSN y por diversas instituciones académicas. Se asocian principalmente con fallas geológicas locales y con la particular respuesta del subsuelo de la capital, caracterizado por depósitos lacustres y materiales blandos. Estas condiciones pueden amplificar las vibraciones del suelo, de modo que, aun cuando la magnitud del sismo es reducida, se generan sensaciones perceptibles en algunas zonas o ligeras variaciones en la intensidad registrada.

Sismicidad reciente: temblor en México hoy, 5 de enero de 2026

Para este lunes 5 de enero de 2026, el reporte oficial del SSN presenta los sismos más recientes registrados en el territorio nacional, incluyendo información sobre localización, magnitud, hora de ocurrencia y profundidad hipocentral. En concordancia con los patrones históricos de la sismicidad en México, las entidades que concentran la mayor actividad son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, regiones donde la ocurrencia de temblores a lo largo del día forma parte del comportamiento habitual de un contexto tectónico altamente activo.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.

¿Sirve de algo salir corriendo cuando empieza a temblar?

No. Correr aumenta el riesgo de caídas, golpes y accidentes, sobre todo en escaleras y espacios congestionados. Es más seguro seguir el protocolo: ubicarse en zona segura, protegerse y evacuar de manera ordenada cuando el movimiento termine.

¿Debo preocuparme más por los sismos nocturnos?

Los sismos pueden ocurrir a cualquier hora. Durante la noche puede ser más difícil reaccionar por estar dormidos, por lo que es importante tener identificado un lugar seguro cerca de la cama y tener la mochila de emergencia a la mano.