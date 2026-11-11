México es, por naturaleza, una de las regiones geológicamente más activas del planeta. Para hacer frente a esta realidad, el país cuenta con un sistema de vigilancia continua capaz de registrar, procesar y analizar cada movimiento telúrico en tiempo real. Ante cualquier evento reciente, la única fuente oficial y 100% confiable es el Servicio Sismológico Nacional (SSN), encargado de emitir los reportes detallados con la magnitud exacta, la profundidad, la hora exacta y la ubicación del epicentro de cada temblor.

Detrás de esta constante actividad se encuentra un complejo escenario tectónico: el territorio mexicano se ubica sobre la convergencia de cinco placas principales (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y el Caribe). La fricción y el constante desplazamiento de estas placas acumulan enormes cantidades de energía en la corteza terrestre que, al liberarse de golpe, generan sismos de diversa intensidad. Mientras que una gran parte de estos movimientos pasa desapercibida debido a su baja magnitud o lejanía, otros se convierten en sacudidas perceptibles que exigen preparación, lectura experta y protocolos de prevención bien cimentados en las zonas con mayor vulnerabilidad sísmica.

Últimos temblores en México hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Consulta los últimos sismos registrados en México este miércoles 11 de noviembre a través de los reportes del Servicio Sismológico Nacional . La información permite conocer la hora de cada movimiento, su magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, de acuerdo con los datos disponibles del organismo.

Para saber dónde tembló hoy en México, revisa las actualizaciones del registro sísmico y las características de cada evento. Los reportes pueden modificarse a medida que el SSN completa el análisis de las señales y publica nuevos resultados.

¿Qué estados de México registran más sismos? Zonas de mayor actividad sísmica

La actividad sísmica de México se concentra principalmente en la costa del Pacífico, especialmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco. En estas regiones, la interacción entre las placas tectónicas genera numerosos movimientos telúricos, algunos de ellos de magnitud elevada. Sin embargo, determinar qué estado registra más sismos requiere comparar los datos del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante un mismo periodo.

México se encuentra en una región de importante actividad tectónica, donde interactúan las placas de Cocos, Norteamérica, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa Norteamericana explica buena parte de la sismicidad de la costa occidental, aunque también se producen terremotos en otras regiones del territorio.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

El Servicio Sismológico Nacional, adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registra y publica información sobre los movimientos telúricos del país. Su catálogo permite consultar la magnitud, la profundidad, la localización y otros parámetros de los eventos. Para establecer un ranking por entidad federativa, es necesario analizar esos registros con un periodo y unos criterios de selección uniformes.

Estados con registros de actividad sísmica en México

Oaxaca: registra una importante actividad sísmica vinculada con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.

registra una importante actividad sísmica vinculada con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana. Guerrero: forma parte de una de las zonas sísmicas más relevantes del país, donde se estudia el comportamiento de la interfaz entre placas.

forma parte de una de las zonas sísmicas más relevantes del país, donde se estudia el comportamiento de la interfaz entre placas. Chiapas: presenta actividad asociada con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe.

presenta actividad asociada con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe. Michoacán: su ubicación en el occidente del país lo expone a terremotos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico.

su ubicación en el occidente del país lo expone a terremotos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico. Colima: se encuentra cerca de una zona de interacción entre las placas de Rivera y Norteamérica, además de la influencia de la placa de Cocos.

se encuentra cerca de una zona de interacción entre las placas de Rivera y Norteamérica, además de la influencia de la placa de Cocos. Jalisco: presenta sismicidad relacionada con la interacción de las placas tectónicas del occidente mexicano.

Otros estados con reportes de gran sismicidad:

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Sentir un temblor sin escuchar la alerta sísmica puede generar dudas entre los habitantes de Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de un aviso no significa necesariamente que el movimiento no haya sido detectado por los instrumentos de monitoreo.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza estaciones sensoras para identificar movimientos telúricos y evaluar si cumplen las condiciones técnicas para emitir un aviso en las ciudades cubiertas. La decisión de alertar depende de parámetros como la energía estimada del sismo y su relación con las zonas que recibirían el aviso.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

Existen varias razones por las que la alerta puede no activarse:

Sismos de baja magnitud: algunos movimientos no alcanzan los parámetros necesarios para generar un aviso.

algunos movimientos no alcanzan los parámetros necesarios para generar un aviso. Epicentros cercanos a la ciudad: cuando el origen del terremoto está próximo a la zona que podría recibir la alerta, el tiempo disponible para anticiparse puede ser muy reducido.

cuando el origen del terremoto está próximo a la zona que podría recibir la alerta, el tiempo disponible para anticiparse puede ser muy reducido. Características del evento: no todos los movimientos telúricos generan señales que cumplan los criterios técnicos de activación.

no todos los movimientos telúricos generan señales que cumplan los criterios técnicos de activación. Problemas de difusión: también puede ocurrir que la alerta se active, pero no se escuche en un dispositivo, altavoz o zona determinada.

Por eso, la alerta sísmica no sustituye las medidas de prevención ni garantiza que todos los terremotos se anuncien con anticipación. El SSN, por su parte, registra y analiza los sismos, pero no opera el sistema de alerta.

¿Qué son los microsismos que se producen en Ciudad de México?

Los microsismos son movimientos telúricos de magnitud pequeña que pueden sentirse cuando se producen cerca de zonas habitadas. Su percepción depende de factores como la profundidad del evento, la distancia al epicentro y las características geológicas del terreno.

En Ciudad de México se han registrado sismos de baja magnitud asociados con fallas locales. La Red Sísmica de la Ciudad de México, vinculada con el SSN, permite consultar eventos localizados dentro de la capital y estudiar sus características.

Estos movimientos no deben confundirse con los sismos lentos, que corresponden a procesos de deslizamiento tectónico que pueden desarrollarse durante periodos prolongados. Aunque ambos fenómenos son objeto de investigación, su relación debe explicarse a partir de estudios científicos concretos y no darse por establecida de manera general.

La investigación de los microsismos ayuda a comprender mejor las fallas locales y la distribución de la actividad sísmica bajo la capital. No obstante, la ocurrencia de estos eventos no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de mayor magnitud.

¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en México?

La prevención permite reducir los riesgos y mejorar la respuesta ante un movimiento telúrico. Las recomendaciones deben adaptarse al tipo de inmueble, el entorno y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Antes de un sismo

Revisa las condiciones de la vivienda y solicita una evaluación profesional si observas grietas importantes u otros daños estructurales.

Fija las estanterías, los muebles altos y los objetos que puedan caer durante una sacudida.

Identifica las zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación y los puntos de reunión.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, una linterna, una radio, baterías, un botiquín y documentos esenciales.

Establece un plan familiar de comunicación y un lugar de encuentro.

Aprende a cerrar las llaves de paso del agua y del gas, y a desconectar la electricidad cuando sea seguro hacerlo.

Participa en simulacros y mantén actualizados los teléfonos de emergencia.

Durante un sismo

Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente o junto a una zona de menor riesgo identificada previamente.

No corras hacia las salidas ni intentes utilizar ascensores durante la sacudida.

Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan desprenderse.

Si conduces, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios y cables eléctricos.

Sigue las instrucciones de las autoridades y las medidas previstas en el plan de protección civil del lugar.

Mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos importantes, elementos esenciales para estar preparado ante un sismo en México. FOTO DE SSN

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia de emergencia cuando sea necesario.

Proporciona primeros auxilios únicamente si puedes hacerlo sin exponerte a un peligro adicional.

Si percibes olor a gas o sospechas una fuga, no enciendas fuego ni manipules interruptores eléctricos. Aléjate del lugar y solicita ayuda.

Evita entrar en edificios con daños visibles hasta que personal competente determine que son seguros.

Mantente informado mediante el SSN y los canales oficiales de Protección Civil.

Utiliza el teléfono solo para comunicaciones necesarias, de modo que las redes permanezcan disponibles para emergencias.

Permanece atento a posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades.