El Servicio Sismológico Nacional (SSN), con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantiene un registro en tiempo real de los temblores en México y actualiza sus reportes conforme recibe nuevos datos de la red de estaciones distribuidas en el país. Cada ficha técnica incluye hora local, magnitud, profundidad y localización del epicentro, parámetros que pueden ajustarse a medida que se refina la información. Para este sábado 15 de agosto de 2026, la vigilancia de los movimientos telúricos ocurridos durante la jornada se mantiene sobre todo en la franja del Pacífico y el sur del territorio, zonas acostumbradas a una actividad constante. La consulta de estos reportes oficiales permite distinguir entre microsismos poco perceptibles y eventos de mayor intensidad que podrían activar protocolos de emergencia.

Durante la jornada, los movimientos se concentran nuevamente en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Jalisco, habituales en los listados diarios del SSN por su ubicación sobre límites de placas tectónicas. Las autoridades estatales y municipales han reforzado la coordinación con Protección Civil para evaluar posibles impactos en zonas costeras y áreas urbanas densas. Hasta el momento, los reportes no hablan de daños estructurales generalizados, aunque se sostienen recorridos de verificación en inmuebles clave y carreteras. La prioridad está en detectar afectaciones puntuales y asegurar que la infraestructura esencial se mantenga operativa.

La recurrencia de sismos en México responde a una configuración tectónica compleja, marcada por la interacción de las placas de Norteamérica, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe. Los procesos de subducción y deslizamiento generan fallas activas desde la costa del Pacífico hasta el sur del país, una franja históricamente propensa a eventos de distinta magnitud. Esa sismotectónica coloca a México entre las regiones más activas de América y obliga a mantener sistemas de monitoreo y alerta permanente. Universidades y centros de investigación utilizan las bases de datos del SSN para estudiar patrones, actualizar mapas de riesgo y afinar modelos de previsión que alimentan las políticas públicas de prevención.

Protección Civil insiste en reforzar medidas básicas de prevención, como identificar rutas de evacuación en vivienda y trabajo, asegurar muebles pesados y revisar con frecuencia instalaciones de gas y electricidad. Tener un kit de emergencia con agua, medicamentos y documentos esenciales sigue siendo una recomendación central, junto con acordar puntos de encuentro familiares en caso de un sismo de mayor intensidad. En Estados Unidos, los consulados mexicanos replican avisos oficiales para mantener informadas a las comunidades con familiares en México y difundir canales de contacto en situaciones de emergencia. Esta articulación transfronteriza ayuda a reducir la incertidumbre entre residentes hispanos en ciudades como Los Ángeles, Houston o Chicago.

Para conocer la hora exacta, magnitud y epicentro del último temblor en México, la referencia directa sigue siendo la plataforma del SSN, que ofrece listados cronológicos y mapas interactivos de los eventos registrados. Desde Estados Unidos, estos recursos se pueden revisar en línea y complementarse con la información que publican la Red Sísmica de la Ciudad de México y los boletines oficiales de Protección Civil. Es clave contrastar reportes ciudadanos con las fichas técnicas del SSN para evitar la difusión de datos erróneos o alarmas injustificadas. Mantener el seguimiento por canales oficiales permite ubicar rápidamente el epicentro de un sismo, valorar su impacto potencial y coordinar apoyo entre familiares que viven a ambos lados de la frontera.

Últimos temblores en México hoy, sábado 15 de agosto

Esta cobertura se actualizará durante todo el día con la información publicada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿Cuántos sismos se registraron en México durante las últimas 24 horas?

México reporta diariamente decenas de movimientos sísmicos de distintas magnitudes. La mayoría corresponde a microsismos o eventos de baja intensidad que no son percibidos por la población y que únicamente son detectados por la red de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional.

Sin embargo, cada registro aporta información valiosa para el análisis del comportamiento tectónico del país y permite a los especialistas evaluar la evolución de las zonas con mayor actividad sísmica.

¿Cuál fue el último temblor registrado en México hoy?

El Servicio Sismológico Nacional actualiza de forma permanente su base de datos con información detallada sobre cada movimiento telúrico detectado por su red de estaciones.

Los reportes oficiales incluyen:

Magnitud.

Hora exacta.

Epicentro.

Profundidad.

Coordenadas geográficas.

Ubicación de referencia.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se encuentra en una de las regiones geológicamente más activas del mundo debido al contacto entre diversas placas tectónicas.

Entre las principales destacan:

Placa de Norteamérica.

Placa de Cocos.

Placa del Pacífico.

Placa de Rivera.

Placa del Caribe.

La interacción constante entre estas estructuras provoca procesos de subducción y liberación de energía que generan miles de sismos cada año.

¿Qué estados registran más actividad sísmica?

Los registros históricos del SSN muestran que las entidades con mayor actividad sísmica son:

Oaxaca.

Guerrero.

Chiapas.

Michoacán.

Colima.

Jalisco.

Baja California.

Estas regiones concentran buena parte de los movimientos telúricos debido a su cercanía con importantes zonas de interacción tectónica.

¿Puede sentirse un sismo lejano en la Ciudad de México?

Sí.

La Ciudad de México posee características geológicas únicas debido a que gran parte de su territorio se asienta sobre antiguos depósitos lacustres.

Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas provenientes de eventos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia, motivo por el cual algunos sismos moderados pueden sentirse con intensidad en determinadas zonas de la capital.

¿Qué es la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica es un sistema de prevención que detecta sismos potencialmente peligrosos y emite una advertencia antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a determinadas ciudades.

El tiempo de anticipación depende de la distancia entre el epicentro y la zona que recibirá la alerta.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar zonas seguras.

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Definir rutas de evacuación.

Preparar una mochila de emergencia.

Fijar muebles y objetos pesados.

Revisar instalaciones de gas y electricidad.

Participar en simulacros.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas.

Proteger cabeza y cuello.

Ubicarse en una zona segura.

No utilizar elevadores.

Seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Qué hacer después de un sismo?

Revisar posibles daños.

Verificar fugas de gas.

Mantenerse atento a réplicas.

Consultar únicamente fuentes oficiales.

No ingresar a inmuebles afectados hasta recibir autorización.

¿Qué es un microsismo?

Un microsismo es un movimiento telúrico de baja magnitud que generalmente no es percibido por la población.

Aunque suelen pasar desapercibidos, estos eventos permiten a los especialistas conocer con mayor precisión el comportamiento sísmico de distintas regiones del país.

¿Se pueden predecir los sismos?

No.

Hasta la fecha no existe ningún método científico capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Las autoridades y los centros de investigación únicamente pueden identificar zonas de riesgo y monitorear la actividad tectónica de manera permanente.

FAQ: preguntas frecuentes sobre los temblores en México

¿Cuál fue el último sismo registrado hoy?

La información más reciente es publicada por el Servicio Sismológico Nacional conforme se detectan nuevos movimientos telúricos.

¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?

Desde el punto de vista científico son el mismo fenómeno geológico. En el lenguaje cotidiano, “terremoto” suele utilizarse para eventos de gran magnitud.

¿Cuántos sismos ocurren cada día en México?

La cifra varía diariamente, aunque el SSN registra decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos cada jornada.

¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco se encuentran entre las entidades con mayor actividad sísmica.

¿La Ciudad de México puede sentir sismos originados lejos de la capital?

Sí. Las características del subsuelo pueden amplificar las ondas sísmicas y hacer perceptibles movimientos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia.