La actividad sísmica en México sigue siendo observada minuto a minuto por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), organismo adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargado de registrar y difundir la información oficial sobre los movimientos telúricos que ocurren en el país norteamericano. Durante el sábado 12 de septiembre de 2026, los reportes actualizados incluyen datos esenciales como la hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento, permitiendo a residentes y autoridades conocer con precisión el comportamiento del subsuelo. Este monitoreo también es seguido de cerca por millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que buscan mantenerse informados sobre la situación en sus estados de origen.
En un país como México con intensa actividad tectónica, el acceso a datos precisos y oportunos sigue siendo una de las herramientas más importantes para la prevención y la respuesta ante emergencias sísmicas.
Últimos temblores en México hoy, sábado 12 de septiembre de 2026
Esta cobertura se actualizará durante todo el día con la información publicada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en México?
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es una dependencia del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su misión es establecer y mantener una red de monitoreo de sismos en el país, que opere con altos estándares de calidad y de manera continua.
El SSN fue fundado el 5 de septiembre de 1910, y es el organismo encargado de recopilar, analizar y difundir información sobre la actividad sísmica en México. La red de monitoreo del SSN consta de más de 300 estaciones sismológicas ubicadas en todo el país. Estas estaciones registran los movimientos del suelo y envían la información al centro de procesamiento del SSN, ubicado en la Ciudad de México.
El SSN utiliza la información de su red de monitoreo para generar reportes sobre la actividad sísmica en México. Estos reportes incluyen la magnitud, la ubicación y el tiempo del sismo, así como su intensidad. El SSN también emite alertas sísmicas, que son señales de advertencia que se envían a los teléfonos celulares de los usuarios registrados.
El SSN es una herramienta fundamental para la prevención y mitigación de los desastres sísmicos en México. La información que proporciona el SSN ayuda a las autoridades a tomar medidas para proteger a la población de los efectos de los sismos.
Reporte sísmico del SSN de hoy, sábado 12 de septiembre 2026: último temblor en México
Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2026-09-12 12:02:53 (Tiempo del Centro) | Localización: 49 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, Longitud: 15.937º, -94.814º | Profundidad: 44.8 km
¿A qué número llamar en caso de sismos en México?
En caso de sismo en México, los números de emergencia a los que se puede llamar son:
- Servicio de emergencia: 911
- Secretaría de Protección Civil: 56 83 22 22
- Policía: 060
- Cruz Roja: 065 y 53 95 11 11
- Bomberos: 57 68 25 32
- Locatel: 56 58 11 11
Es importante señalar que, en caso de un sismo, las líneas telefónicas pueden saturarse. Por lo tanto, es recomendable utilizar las líneas de emergencia solo en caso de emergencia real.
Reporte sísmico del SSN de hoy, sábado 12 de septiembre 2026: último temblor en México
Magnitud: 4.4 | Fecha y hora: 2026-09-12 7:32:10 (Tiempo del Centro) | Localización: 56 km al SUR de TECOMAN, COL | Latitud, Longitud: 18.42º, -103.74º | Profundidad: 39.7 km
Reporte sísmico del SSN de hoy, sábado 12 de septiembre 2026: último temblor en México
Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2026-09-12 5:16:04 (Tiempo del Centro) | Localización: 79 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 14.132º, -92.619º | Profundidad: 10.0 km
¿La actividad volcánica influye en los sismos en México?
En algunas zonas, la actividad volcánica puede generar sismos volcánico-tectónicos, pero la mayoría de los sismos mexicanos se deben a procesos de placas tectónicas.
¿Se pueden predecir los sismos con la tecnología actual?
No. No se pueden predecir fecha, lugar y magnitud de un sismo. Solo se pueden hacer estimaciones estadísticas de probabilidad a largo plazo en determinadas zonas.
¿Cuáles han sido los sismos más fuertes registrados en México en la historia reciente?
Entre los más fuertes destacan el sismo de magnitud 8.1 de 1985 en la costa de Michoacán, el de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017 en el golfo de Tehuantepec y otros eventos mayores a magnitud 7 en el Pacífico mexicano.
Reporte sísmico del SSN de hoy, viernes 11 de septiembre 2026: últimos temblores en México
Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2026-09-11 4:44:28 (Tiempo del Centro) | Localización: 43 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER | Latitud, Longitud: 17.549º, -95.163º | Profundidad: 123.6 km
Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2026-09-11 4:40:43 (Tiempo del Centro) | Localización: 25 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX | Latitud, Longitud: 16.722º, -95.268º | Profundidad: 89.4 km
Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2026-09-11 4:28:47 (Tiempo del Centro) | Localización: 56 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.82º, -114.297º | Profundidad: 4.8 km
Reporte sísmico del SSN de hoy, viernes 11 de septiembre 2026: último temblor en México
Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2026-09-11 2:23:46 (Tiempo del Centro) | Localización: 65 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS | Latitud, Longitud: 17.191º, -94.052º | Profundidad: 173.0 km
Bienvenidos a nuestro live blog sobre los últimos temblores registrados en México este viernes 11 de septiembre de 2026. Estaremos actualizando en tiempo casi real la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), con datos de magnitud, epicentro y reportes de percepción, además de recomendaciones de Protección Civil.
¿Cuántos sismos se registraron en México durante las últimas 24 horas?
México reporta diariamente decenas de movimientos sísmicos de distintas magnitudes. La mayoría corresponde a microsismos o eventos de baja intensidad que no son percibidos por la población y que únicamente son detectados por la red de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional.
Sin embargo, cada registro aporta información valiosa para el análisis del comportamiento tectónico del país y permite a los especialistas evaluar la evolución de las zonas con mayor actividad sísmica.
¿Cuál fue el último temblor registrado en México hoy?
El Servicio Sismológico Nacional actualiza de forma permanente su base de datos con información detallada sobre cada movimiento telúrico detectado por su red de estaciones.
Los reportes oficiales incluyen:
- Magnitud.
- Hora exacta.
- Epicentro.
- Profundidad.
- Coordenadas geográficas.
- Ubicación de referencia.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México se encuentra en una de las regiones geológicamente más activas del mundo debido al contacto entre diversas placas tectónicas.
Entre las principales destacan:
- Placa de Norteamérica.
- Placa de Cocos.
- Placa del Pacífico.
- Placa de Rivera.
- Placa del Caribe.
La interacción constante entre estas estructuras provoca procesos de subducción y liberación de energía que generan miles de sismos cada año.
¿Qué estados registran más actividad sísmica?
Los registros históricos del SSN muestran que las entidades con mayor actividad sísmica son:
- Oaxaca.
- Guerrero.
- Chiapas.
- Michoacán.
- Colima.
- Jalisco.
- Baja California.
Estas regiones concentran buena parte de los movimientos telúricos debido a su cercanía con importantes zonas de interacción tectónica.
¿Puede sentirse un sismo lejano en la Ciudad de México?
Sí.
La Ciudad de México posee características geológicas únicas debido a que gran parte de su territorio se asienta sobre antiguos depósitos lacustres.
Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas provenientes de eventos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia, motivo por el cual algunos sismos moderados pueden sentirse con intensidad en determinadas zonas de la capital.
¿Qué es la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica es un sistema de prevención que detecta sismos potencialmente peligrosos y emite una advertencia antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a determinadas ciudades.
El tiempo de anticipación depende de la distancia entre el epicentro y la zona que recibirá la alerta.
¿Qué hacer antes de un sismo?
- Identificar zonas seguras.
- Elaborar un plan familiar de emergencia.
- Definir rutas de evacuación.
- Preparar una mochila de emergencia.
- Fijar muebles y objetos pesados.
- Revisar instalaciones de gas y electricidad.
- Participar en simulacros.
¿Qué hacer durante un sismo?
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventanas.
- Proteger cabeza y cuello.
- Ubicarse en una zona segura.
- No utilizar elevadores.
- Seguir las indicaciones de las autoridades.
¿Qué hacer después de un sismo?
- Revisar posibles daños.
- Verificar fugas de gas.
- Mantenerse atento a réplicas.
- Consultar únicamente fuentes oficiales.
- No ingresar a inmuebles afectados hasta recibir autorización.
¿Qué es un microsismo?
Un microsismo es un movimiento telúrico de baja magnitud que generalmente no es percibido por la población.
Aunque suelen pasar desapercibidos, estos eventos permiten a los especialistas conocer con mayor precisión el comportamiento sísmico de distintas regiones del país.
¿Se pueden predecir los sismos?
No.
Hasta la fecha no existe ningún método científico capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, dónde se producirá o cuál será su magnitud.
Las autoridades y los centros de investigación únicamente pueden identificar zonas de riesgo y monitorear la actividad tectónica de manera permanente.
FAQ: preguntas frecuentes sobre los temblores en México
¿Cuál fue el último sismo registrado hoy?
La información más reciente es publicada por el Servicio Sismológico Nacional conforme se detectan nuevos movimientos telúricos.
¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?
Desde el punto de vista científico son el mismo fenómeno geológico. En el lenguaje cotidiano, “terremoto” suele utilizarse para eventos de gran magnitud.
¿Cuántos sismos ocurren cada día en México?
La cifra varía diariamente, aunque el SSN registra decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos cada jornada.
¿Cuáles son los estados donde más tiembla?
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco se encuentran entre las entidades con mayor actividad sísmica.
¿La Ciudad de México puede sentir sismos originados lejos de la capital?
Sí. Las características del subsuelo pueden amplificar las ondas sísmicas y hacer perceptibles movimientos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia.
¿La actividad volcánica influye en los sismos en México?
En algunas zonas, la actividad volcánica puede generar sismos volcánico-tectónicos, pero la mayoría de los sismos mexicanos se deben a procesos de placas tectónicas.