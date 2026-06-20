El reporte de temblores en México del sábado 20 de junio de 2026 refleja una jornada de actividad sísmica monitoreada en tiempo real por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), organismo que registra cada movimiento con precisión técnica en un país caracterizado por su alta sismicidad. La información difundida incluye magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro, elementos clave para interpretar el comportamiento del subsuelo. Este seguimiento continuo resulta especialmente relevante para comunidades mexicanas en Estados Unidos y otras partes del mundo, que consultan estos datos para mantenerse informadas sobre cualquier evento significativo en territorio nacional.

En las últimas horas, los registros se han concentrado en regiones del sur y el Pacífico como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, además de actividad detectada en Baja California y el occidente del país, zonas donde interactúan placas tectónicas como la de Cocos y Norteamérica. Este patrón es habitual en una región con alta liberación de energía geológica, donde la mayoría de los sismos se mantiene dentro de rangos moderados. Ante este escenario, especialistas recomiendan seguir reportes oficiales del SSN, utilizar herramientas digitales para ubicar eventos en tiempo real y reforzar medidas básicas de prevención, especialmente en áreas con mayor exposición sísmica.

Temblores en México hoy, sábado 20 de junio de 2026

Para este sábado también se prevé el registro de numerosos microsismos, movimientos de muy baja magnitud que, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para la ciudadanía y no activan los sistemas de alerta temprana. Aunque no se sientan ni generen sobresaltos, cada uno de estos eventos queda asentado en las bases de datos del SSN y aporta información valiosa para afinar el conocimiento del comportamiento sísmico nacional, así como para mejorar los modelos de evaluación y gestión del riesgo a mediano y largo plazo.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.

¿Cómo saber si mi vivienda es segura después de un sismo?

Tras un movimiento telúrico, es crucial inspeccionar muros, columnas y techos en busca de grietas diagonales, desprendimientos de concreto o hundimientos. Si se detectan daños estructurales, se debe evitar el uso de la propiedad y solicitar una evaluación técnica por parte de personal de Protección Civil o ingenieros especializados.

¿Cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?

El SASMEX detecta ondas sísmicas cerca de la costa del Pacífico y envía una señal de alerta a las ciudades receptoras antes de que las ondas más destructivas lleguen a las zonas urbanas. Esto permite a la población ganar segundos valiosos para evacuar inmuebles o resguardarse en zonas de menor riesgo.

¿Por qué los sismos se sienten más fuerte en zonas de suelo blando?

El fenómeno de amplificación sísmica ocurre principalmente en cuencas sedimentarias o suelos blandos, como los de la Ciudad de México. En estos terrenos, las ondas sísmicas rebotan y aumentan su energía, haciendo que el movimiento se sienta mucho más intenso y duradero que en zonas de terreno firme o rocoso.

¿Es recomendable evacuar durante un sismo?

No se recomienda evacuar durante el sismo si te encuentras en un piso elevado o en una estructura que pueda colapsar, ya que las escaleras y salidas suelen ser los puntos más vulnerables. La regla de oro es realizar el ejercicio de “Repliegue” en una zona segura interna y, una vez que el movimiento haya cesado, realizar la evacuación de forma ordenada.

¿Qué diferencia hay entre la magnitud y la intensidad de un sismo?

La magnitud es una medida objetiva de la energía liberada en el foco del sismo (es única para cada evento). La intensidad, por otro lado, es una medida subjetiva de los efectos causados en un lugar específico, dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y el tipo de construcción.

¿Por qué ocurren réplicas después de un sismo fuerte?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que ocurren en la misma zona de ruptura después de un temblor principal. Se originan porque la corteza terrestre necesita un tiempo para reacomodarse y liberar el estrés geológico acumulado tras el evento mayor, lo que puede durar desde horas hasta meses.

¿Qué hacer si te encuentras en un vehículo durante un sismo?

Si te encuentras dentro de un vehículo durante un sismo, mantén la calma, reduce la velocidad de forma segura y detente en un lugar alejado de puentes, túneles, postes eléctricos, árboles, edificios y otros objetos que puedan caer. Permanece dentro del vehículo con el cinturón de seguridad puesto hasta que termine el movimiento, ya que el automóvil puede ofrecer cierta protección frente a escombros.

¿Cómo ayudar a otros después de un evento sísmico?

Después de un sismo, prioriza tu seguridad antes de ayudar. Asiste a los heridos y revisa el entorno en busca de riesgos como fugas de gas. Coordina con las autoridades locales, colabora en centros de acopio o facilita transporte, y ofrece apoyo emocional validando los sentimientos de los afectados.

¿Qué es la brecha sísmica y por qué es un área de preocupación?

Una brecha sísmica (o laguna sísmica) es una zona geológica a lo largo de una falla activa donde no han ocurrido terremotos grandes durante un periodo de tiempo inusualmente largo.

Esta inactividad genera gran preocupación porque, mientras el movimiento tectónico continúa, la energía se acumula subterráneamente y eventualmente deberá liberarse de forma violenta.

¿Cómo asegurar tu hogar ante un posible terremoto?

La mitigación de riesgos en el hogar es fundamental. Se recomienda asegurar muebles pesados (como estanterías, armarios o televisores) directamente a los pernos de la pared para evitar que se vuelquen. También es importante colocar cierres de seguridad en gabinetes para evitar que se abran, instalar películas de seguridad en ventanas para evitar que el vidrio se fragmente y revisar que los calentadores de agua estén correctamente anclados, ya que son causas comunes de fugas de gas o incendios.

¿Por qué se siente más fuerte el movimiento en los pisos altos de un edificio?

Aunque parezca contraintuitivo, los pisos superiores de los edificios suelen experimentar un mayor balanceo durante un sismo debido a la flexibilidad propia de la estructura. El edificio actúa como un péndulo invertido. A medida que la altura aumenta, la amplitud del movimiento lateral se amplifica, lo que puede causar que los objetos se caigan más fácilmente en comparación con la planta baja.

¿Qué es la escala de Mercalli y para qué se utiliza?

A diferencia de la escala de magnitud (que mide energía), la escala de Mercalli mide la intensidad de un sismo basándose en los efectos observados y el daño causado en estructuras, personas y el entorno. Se expresa en números romanos del I al XII y ayuda a los expertos a mapear qué tan fuerte se sintió el sismo en distintas localidades.

¿Qué es el “Plan Familiar de Protección Civil” y cómo elaborarlo?

Es una guía de acción ante emergencias que incluye la identificación de riesgos en casa, la definición de rutas de evacuación, puntos de encuentro y la asignación de responsabilidades. Elaborarlo consiste en sentarse con todos los miembros de la familia para trazar un croquis del hogar y acordar qué hacer antes, durante y después de un sismo.

¿Qué hacer si hay un olor a gas después de un temblor?

Si detectas olor a gas tras un sismo, no enciendas luces, cerillos, ni uses aparatos electrónicos que puedan generar una chispa. Cierra inmediatamente la llave de paso principal, abre ventanas para ventilar si es posible y evacúa el inmueble hacia un lugar abierto, notificando a las autoridades o servicios de emergencia desde el exterior.

¿Qué son las “luces de terremoto” y por qué ocurren?

Las luces de terremoto son un fenómeno luminoso inusual que algunas personas reportan ver en el cielo durante o antes de un sismo. Aunque son poco comunes, los científicos sugieren que podrían ser causadas por cargas eléctricas liberadas debido a la fricción y el estrés en ciertos tipos de rocas de la corteza terrestre durante la ruptura sísmica.