Este sábado 21 de febrero de 2026, México mantiene la mirada puesta en el pulso constante de la Tierra, en una región marcada por la intensa dinámica del Cinturón de Fuego del Pacífico, reconocido como uno de los corredores sísmicos más activos del planeta. En este contexto, el Servicio Sismológico Nacional mantiene un monitoreo permanente, informando en tiempo real la magnitud, localización y características de cada temblor registrado. Para millones de personas con familiares en México, especialmente quienes residen en Estados Unidos, estos reportes oficiales representan una herramienta fundamental para mantenerse tranquilos y bien informados. Por ello, aquí puedes revisar los avisos más recientes y confirmar si se ha producido algún evento relevante en las últimas horas, ya que la información oportuna es clave ante cualquier eventualidad.

Durante esta jornada, la actividad sísmica suele concentrarse principalmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, regiones acostumbradas a movimientos frecuentes debido a su ubicación sobre importantes límites de placas tectónicas. Otras zonas como Jalisco y Baja California también permanecen bajo observación constante ante posibles liberaciones de energía en sus sistemas de fallas. Incluso si te encuentras lejos, en ciudades como Los Ángeles o Chicago, comprender estos patrones sísmicos permite dimensionar mejor los riesgos desde la distancia. No todos los temblores representan una amenaza, pero identificar con precisión su epicentro y profundidad es siempre fundamental.

La compleja interacción de cinco placas tectónicas convierte a México en un territorio donde el monitoreo sísmico las 24 horas es una necesidad tanto científica como social. En este 2026, la tecnología permite recibir alertas y reportes prácticamente en tiempo real, sin importar si estás en Nueva York o en cualquier otro punto del mundo. Fortalecer la cultura de prevención continúa siendo la mejor herramienta frente a estos fenómenos naturales. Consultar fuentes oficiales, seguir los reportes en vivo y mantener una comunicación constante con familiares son acciones esenciales cuando la actividad sísmica se presenta.

Últimos sismos en México hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Para este sábado 21 de febrero de 2026, también se prevé el registro de diversos microsismos, es decir, movimientos de muy baja magnitud que en la mayoría de los casos no son percibidos por la población ni activan sistemas de alerta temprana. A pesar de su baja intensidad, cada uno de estos eventos es documentado por el Servicio Sismológico Nacional e incorporado a sus bases de datos, lo que contribuye a comprender con mayor precisión el comportamiento sísmico del país y mejorar las estrategias de evaluación y prevención de riesgos.

En la Ciudad de México, el monitoreo será especialmente riguroso debido a las características de su subsuelo, compuesto en gran parte por antiguos sedimentos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso movimientos moderados se perciban con mayor intensidad en algunas zonas de la capital. Por ello, durante toda la jornada se dará seguimiento tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos, con el objetivo de mantener informada a la población en todo momento.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Identifica zonas seguras dentro de tu casa, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo puntos de reunión y rutas de evacuación.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín básico, documentos importantes y cargadores portátiles.

Fija muebles altos, repisas y electrodomésticos pesados a muros para evitar que se vuelquen.

Infórmate sobre los protocolos de evacuación del lugar donde vives o trabajas y participa en simulacros.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás en un edificio, al activarse la alerta sísmica dirígete a la zona de menor riesgo o al punto seguro previamente establecido; si el temblor ya comenzó, aplica la técnica “agacharse, cubrirse y sujetarse”.

Aléjate de ventanas, lámparas, cristales, objetos que puedan caer y elevadores.

Si estás en la calle, aléjate de bardas, postes, cables, anuncios espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan derrumbarse, y enciende las intermitentes.

Después de un sismo

Revisa si hay lesionados a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica tu vivienda o edificio en busca de daños visibles (grietas grandes, deformaciones, fugas de gas o agua).

Si detectas riesgos, evacúa y no vuelvas a entrar hasta que un especialista lo autorice.

Cierra las llaves de gas y agua y desconecta la energía eléctrica si percibes olor a gas o notas daños en instalaciones.

Mantente atento a la información oficial de Protección Civil, SSN y autoridades locales, ya que pueden presentarse réplicas.

Evita difundir rumores o información no verificada en redes sociales; comparte solo datos de fuentes oficiales.

Preguntas frecuentes sobre sismos en México (FAQ)

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe) dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

En términos científicos son lo mismo: un sismo es un movimiento brusco de la Tierra. En el lenguaje cotidiano se suele usar “temblor” para eventos moderados y “terremoto” para sismos de gran magnitud o que causan daños importantes.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente libera poca energía y, en muchos casos, no es percibido por la población. Aun así, puede ser registrado por los instrumentos del SSN.

¿Por qué algunos sismos se sienten más fuerte en la Ciudad de México?

Por las características del subsuelo, formado en gran parte por antiguos depósitos lacustres y materiales blandos que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento se perciba con mayor intensidad.

¿La alerta sísmica suena en todos los sismos?

No. La alerta sísmica se activa solo para ciertos sismos que cumplen criterios específicos de magnitud, ubicación y posibilidad de generar daños. Microsismos y eventos muy cercanos o muy pequeños pueden no activar el sistema.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Actualmente no existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento, lugar y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es monitorear la actividad sísmica, estimar zonas de mayor riesgo y fortalecer la prevención.

¿Qué debo incluir en una mochila de emergencia por sismos?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, baterías, radio portátil, botiquín, medicamentos de uso personal, copia de documentos importantes, silbato, ropa ligera, cubrebocas y cargador portátil para celular.

¿Qué hago si estoy en un edificio alto cuando tiembla?

No uses elevadores, sigue las indicaciones de protección civil interna, dirígete a la zona de menor riesgo y, una vez que termine el movimiento, evacúa por las escaleras hacia el punto de reunión.