Mantente informado sobre los últimos temblores en México este lunes 23 de febrero de 2026 mediante los reportes en vivo del SSN. Para quienes residen en Estados Unidos, monitorear la actividad sísmica en estados como Oaxaca y Guerrero es vital para su tranquilidad. Aquí puedes consultar la magnitud exacta y el epicentro de los movimientos más recientes para asegurar el bienestar de tu familia. Acceder a datos oficiales del Cinturón de Fuego te permite estar alerta y conectado con tu tierra, sin importar la distancia. No dependas de rumores; verifica cada sismo con la fuente más confiable y actualizada disponible hoy en internet.

La actividad de hoy se concentra en zonas de riesgo como Chiapas, Michoacán y Jalisco, donde el movimiento tectónico es una realidad constante. Desde ciudades como Los Ángeles o Chicago, entender estos patrones ayuda a medir el impacto real en las regiones de tus seres queridos. Aunque muchos sismos son menores, conocer la profundidad y ubicación exacta es clave para distinguir un susto de una emergencia real. La tecnología en 2026 facilita recibir alertas instantáneas en tu celular, manteniendo a la comunidad mexicana en EE. UU. siempre al día. Mantén la calma y sigue la evolución de cada evento natural a través de nuestra guía de actividad sísmica.

Fortalecer la cultura de prevención es la mejor herramienta ante estos fenómenos, ya estés en Nueva York o en cualquier punto de la República. La comunicación constante con tu familia, sumada a los reportes oficiales del Servicio Sismológico Nacional, garantiza una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad. Recuerda que la geografía mexicana exige observación las 24 horas, y contar con un portal confiable para revisar el último temblor es indispensable. Aprovecha las herramientas digitales para estar un paso adelante y comparte esta información con otros compatriotas. La información oportuna es poder; quédate con nosotros para el resumen más directo de lo que sucede en México.

Últimos sismos en México hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Para este lunes 23 de febrero de 2026, también se prevé el registro de diversos microsismos, es decir, movimientos de muy baja magnitud que en la mayoría de los casos no son percibidos por la población ni activan sistemas de alerta temprana. A pesar de su baja intensidad, cada uno de estos eventos es documentado por el Servicio Sismológico Nacional e incorporado a sus bases de datos, lo que contribuye a comprender con mayor precisión el comportamiento sísmico del país y mejorar las estrategias de evaluación y prevención de riesgos.

En la Ciudad de México, el monitoreo será especialmente riguroso debido a las características de su subsuelo, compuesto en gran parte por antiguos sedimentos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso movimientos moderados se perciban con mayor intensidad en algunas zonas de la capital. Por ello, durante toda la jornada se dará seguimiento tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos, con el objetivo de mantener informada a la población en todo momento.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Identifica zonas seguras dentro de tu casa, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo puntos de reunión y rutas de evacuación.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín básico, documentos importantes y cargadores portátiles.

Fija muebles altos, repisas y electrodomésticos pesados a muros para evitar que se vuelquen.

Infórmate sobre los protocolos de evacuación del lugar donde vives o trabajas y participa en simulacros.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás en un edificio, al activarse la alerta sísmica dirígete a la zona de menor riesgo o al punto seguro previamente establecido; si el temblor ya comenzó, aplica la técnica “agacharse, cubrirse y sujetarse”.

Aléjate de ventanas, lámparas, cristales, objetos que puedan caer y elevadores.

Si estás en la calle, aléjate de bardas, postes, cables, anuncios espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan derrumbarse, y enciende las intermitentes.

Después de un sismo

Revisa si hay lesionados a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica tu vivienda o edificio en busca de daños visibles (grietas grandes, deformaciones, fugas de gas o agua).

Si detectas riesgos, evacúa y no vuelvas a entrar hasta que un especialista lo autorice.

Cierra las llaves de gas y agua y desconecta la energía eléctrica si percibes olor a gas o notas daños en instalaciones.

Mantente atento a la información oficial de Protección Civil, SSN y autoridades locales, ya que pueden presentarse réplicas.

Evita difundir rumores o información no verificada en redes sociales; comparte solo datos de fuentes oficiales.

Preguntas frecuentes sobre sismos en México (FAQ)

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe) dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

En términos científicos son lo mismo: un sismo es un movimiento brusco de la Tierra. En el lenguaje cotidiano se suele usar “temblor” para eventos moderados y “terremoto” para sismos de gran magnitud o que causan daños importantes.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente libera poca energía y, en muchos casos, no es percibido por la población. Aun así, puede ser registrado por los instrumentos del SSN.

¿Por qué algunos sismos se sienten más fuerte en la Ciudad de México?

Por las características del subsuelo, formado en gran parte por antiguos depósitos lacustres y materiales blandos que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento se perciba con mayor intensidad.

¿La alerta sísmica suena en todos los sismos?

No. La alerta sísmica se activa solo para ciertos sismos que cumplen criterios específicos de magnitud, ubicación y posibilidad de generar daños. Microsismos y eventos muy cercanos o muy pequeños pueden no activar el sistema.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Actualmente no existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento, lugar y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es monitorear la actividad sísmica, estimar zonas de mayor riesgo y fortalecer la prevención.

¿Qué debo incluir en una mochila de emergencia por sismos?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, baterías, radio portátil, botiquín, medicamentos de uso personal, copia de documentos importantes, silbato, ropa ligera, cubrebocas y cargador portátil para celular.

¿Qué hago si estoy en un edificio alto cuando tiembla?

No uses elevadores, sigue las indicaciones de protección civil interna, dirígete a la zona de menor riesgo y, una vez que termine el movimiento, evacúa por las escaleras hacia el punto de reunión.