México mantiene vigilancia activa sobre la actividad sísmica y este lunes 25 de mayo de 2026 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) comparte los últimos reportes en tiempo casi real. Los boletines incluyen magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta de cada evento; datos que permiten evaluar percepción local y riesgo. Las notificaciones del SSN llegan a autoridades estatales y a la población, y sirven para coordinar medidas de protección civil y seguimiento de réplicas. En un país situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, incluso sismos menores son consignados y analizados por los equipos técnicos.

La mayoría de los movimientos telúricos registrados siguen concentrándose en el sur y el oeste del país. Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas vuelven a destacar por la frecuencia de eclipses sísmicos, seguidos por Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California. Esa distribución refleja la interacción entre placas tectónicas que afecta directamente la costa Pacífica mexicana. Los eventos reportados el 23 de mayo se ajustan, en su mayoría, al rango habitual de magnitudes para la zona, aunque cualquier anomalía es sometida a análisis detallado por el SSN. Las autoridades locales mantienen alerta por posibles réplicas.

La explicación geológica es la convergencia de varias placas: Cocos, Rivera, Pacífico, Norteamérica y Caribe. La subducción y fricción en esas fronteras genera liberación frecuente de energía y explica la alta recurrencia sísmica del país. Los sismos someros suelen sentirse con más intensidad en áreas pobladas, mientras que los profundos pueden pasar desapercibidos. Por eso cada reporte del SSN incluye profundidad y coordenadas del epicentro, datos que ayudan a estimar el alcance de la percepción y el posible impacto en infraestructuras.

Las autoridades estatales y municipales mantienen campañas de prevención y comunicación continua. Las recomendaciones básicas incluyen identificar rutas de evacuación, asegurar muebles y objetos que puedan caer, y coordinar con vecinos. En ciudades fronterizas y destinos con alta conexión con EE. UU. se han activado canales informativos bilingües para atender residentes y visitantes, y así reducir desinformación. Servicios de emergencia y protección civil revisan protocolos según la evolución de los reportes del SSN.

Para quienes están en Estados Unidos y siguen los sismos en México, la fuente primaria a consultar sigue y seguirá siendo el SSN: su plataforma en línea publica mapas interactivos, coordenadas y notificaciones en tiempo casi real. Además, consulados y oficinas estatales suelen difundir alertas y consejos en redes sociales y canales bilingües. Mantenerse informado por estas fuentes oficiales ayuda a evitar rumores y a focalizar la respuesta hacia las zonas que realmente lo necesitan.

Temblores en México hoy, lunes 25 de mayo de 2026

Para este lunes también se prevé el registro de numerosos microsismos, movimientos de muy baja magnitud que, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para la ciudadanía y no activan los sistemas de alerta temprana. Aunque no se sientan ni generen sobresaltos, cada uno de estos eventos queda asentado en las bases de datos del SSN y aporta información valiosa para afinar el conocimiento del comportamiento sísmico nacional, así como para mejorar los modelos de evaluación y gestión del riesgo a mediano y largo plazo.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.