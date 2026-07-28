Este miércoles 29 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) continúa con la vigilancia permanente de la actividad sísmica en México. A través de sus canales oficiales, el organismo difunde información actualizada sobre cada movimiento telúrico, incluyendo la hora del registro, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. Estos reportes, que se renuevan de forma constante, permiten a la población acceder a datos verificados y reducir el riesgo de desinformación. Además, el SSN ofrece mapas interactivos y un historial de sismos que facilitan la consulta de los eventos registrados por fecha y localización. Para los mexicanos que viven en Estados Unidos y para quienes siguen la situación desde otros países, esta información representa la fuente oficial más confiable para conocer cualquier actividad sísmica en el territorio nacional.

La intensa actividad sísmica que registra México se explica por la convergencia de las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe. El contacto permanente entre estas estructuras provoca procesos de subducción y deslizamiento que originan fallas geológicas, principalmente en la costa del Pacífico y el sur del país, zonas donde los temblores son recurrentes. Debido a esta condición geológica, el territorio mexicano figura entre los más activos de América en materia sísmica.

Frente a este escenario, las autoridades de Protección Civil recomiendan adoptar medidas preventivas antes de que ocurra una emergencia. Entre las principales acciones se encuentran ubicar las rutas de evacuación en viviendas y centros de trabajo, fijar correctamente muebles de gran tamaño y verificar periódicamente las instalaciones de gas y electricidad. Asimismo, contar con un kit de emergencia que incluya agua, medicamentos y documentos importantes, además de establecer puntos de reunión con la familia, puede marcar la diferencia ante un sismo de mayor intensidad o una réplica. En las ciudades con alta densidad poblacional, las inspecciones estructurales y la coordinación entre vecinos fortalecen la capacidad de respuesta.

Monitoreo de sismos en México durante el 27 y 28 de julio de 2026. Siga el informe detallado sobre magnitud, hora y epicentro del último temblor registrado por el Servicio Sismológico Nacional en el territorio mexicano. | Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC

Quienes se encuentren en Estados Unidos y deseen seguir la actividad sísmica en México pueden consultar el portal del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y sus perfiles oficiales en redes sociales, donde se publican reportes, mapas y actualizaciones en tiempo real. De igual forma, los consulados mexicanos emiten boletines con información oficial y datos de contacto para atender situaciones de emergencia.

Últimos temblores en México hoy, miércoles 29 de julio

Esta cobertura se actualizará durante todo el día con la información publicada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿Cuántos sismos se registraron en México durante las últimas 24 horas?

México reporta diariamente decenas de movimientos sísmicos de distintas magnitudes. La mayoría corresponde a microsismos o eventos de baja intensidad que no son percibidos por la población y que únicamente son detectados por la red de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional.

Sin embargo, cada registro aporta información valiosa para el análisis del comportamiento tectónico del país y permite a los especialistas evaluar la evolución de las zonas con mayor actividad sísmica.

¿Cuál fue el último temblor registrado en México hoy?

El Servicio Sismológico Nacional actualiza de forma permanente su base de datos con información detallada sobre cada movimiento telúrico detectado por su red de estaciones.

Los reportes oficiales incluyen:

Magnitud.

Hora exacta.

Epicentro.

Profundidad.

Coordenadas geográficas.

Ubicación de referencia.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se encuentra en una de las regiones geológicamente más activas del mundo debido al contacto entre diversas placas tectónicas.

Entre las principales destacan:

Placa de Norteamérica.

Placa de Cocos.

Placa del Pacífico.

Placa de Rivera.

Placa del Caribe.

La interacción constante entre estas estructuras provoca procesos de subducción y liberación de energía que generan miles de sismos cada año.

¿Qué estados registran más actividad sísmica?

Los registros históricos del SSN muestran que las entidades con mayor actividad sísmica son:

Oaxaca.

Guerrero.

Chiapas.

Michoacán.

Colima.

Jalisco.

Baja California.

Estas regiones concentran buena parte de los movimientos telúricos debido a su cercanía con importantes zonas de interacción tectónica.

¿Qué es la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica es un sistema de prevención que detecta sismos potencialmente peligrosos y emite una advertencia antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a determinadas ciudades.

El tiempo de anticipación depende de la distancia entre el epicentro y la zona que recibirá la alerta.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar zonas seguras.

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Definir rutas de evacuación.

Preparar una mochila de emergencia.

Fijar muebles y objetos pesados.

Revisar instalaciones de gas y electricidad.

Participar en simulacros.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas.

Proteger cabeza y cuello.

Ubicarse en una zona segura.

No utilizar elevadores.

Seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Qué hacer después de un sismo?

Revisar posibles daños.

Verificar fugas de gas.

Mantenerse atento a réplicas.

Consultar únicamente fuentes oficiales.

No ingresar a inmuebles afectados hasta recibir autorización.

¿Qué es un microsismo?

Un microsismo es un movimiento telúrico de baja magnitud que generalmente no es percibido por la población.

Aunque suelen pasar desapercibidos, estos eventos permiten a los especialistas conocer con mayor precisión el comportamiento sísmico de distintas regiones del país.

¿Se pueden predecir los sismos?

No.

Hasta la fecha no existe ningún método científico capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Las autoridades y los centros de investigación únicamente pueden identificar zonas de riesgo y monitorear la actividad tectónica de manera permanente.

FAQ: preguntas frecuentes sobre los temblores en México

¿Cuál fue el último sismo registrado hoy?

La información más reciente es publicada por el Servicio Sismológico Nacional conforme se detectan nuevos movimientos telúricos.

¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?

Desde el punto de vista científico son el mismo fenómeno geológico. En el lenguaje cotidiano, “terremoto” suele utilizarse para eventos de gran magnitud.

¿Cuántos sismos ocurren cada día en México?

La cifra varía diariamente, aunque el SSN registra decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos cada jornada.

¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco se encuentran entre las entidades con mayor actividad sísmica.

¿La Ciudad de México puede sentir sismos originados lejos de la capital?

Sí. Las características del subsuelo pueden amplificar las ondas sísmicas y hacer perceptibles movimientos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia.