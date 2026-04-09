Mantener a tu familia segura es tu prioridad, por eso te traemos la cobertura minuto a minuto del temblor en México hoy, jueves 9 de abril de 2026. Gracias a los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), puedes monitorear cualquier movimiento telúrico en tiempo real desde Estados Unidos y el resto del mundo. Sabemos que tener seres queridos en zonas vulnerables como la CDMX, Oaxaca o Guerrero genera constante preocupación y estrés. Por ello, te ofrecemos los datos más precisos sobre la magnitud, hora exacta y epicentro del último sismo registrado en el territorio nacional. Mantente bien informado con nosotros para actuar con rapidez y tranquilidad ante la frecuente actividad del Cinturón de Fuego.

La constante sismicidad en el territorio mexicano no es casualidad, sino el resultado directo de su compleja geología. La República Mexicana colinda con cinco placas tectónicas: la del Pacífico, Rivera, Cocos, Caribe y Norteamérica. Esta interacción geológica provoca cientos de movimientos diarios, especialmente en el sur del país donde chocan tres de estas placas. El SSN de la UNAM reporta aproximadamente 90 sismos anuales con magnitudes superiores a los 4.0 grados en la escala de Richter. Sin embargo, la gran mayoría de estos temblores son imperceptibles para la población, razón por la cual no siempre se activa la alerta sísmica.

Es natural sentir temor al recordar tragedias pasadas, pero es vital separar los hechos científicos de los mitos populares. En el pensamiento colectivo existe la creencia de que septiembre es una “temporada de temblores” debido a los fuertes sismos de 1985, 2017 y 2021. Sin embargo, la sismología moderna confirma que esto es una mera coincidencia, ya que los terremotos no se pueden predecir ni responden a estaciones climáticas. Lo que sí es un hecho irrefutable es que los movimientos telúricos son el pan de cada día para los mexicanos por su ubicación geográfica. Entender esta realidad te permite dimensionar el riesgo verdadero y mantener la calma frente a rumores sin fundamento.

Para la comunidad mexicana en el exterior, la tecnología acorta las distancias durante las emergencias. Hoy en día es muy sencillo monitorear la actividad en estados como Chiapas, Jalisco o Michoacán directamente desde tu celular. Conocer la profundidad y las coordenadas exactas de cada evento te ayuda a evaluar el impacto real desde el extranjero. Ante un sismo fuerte, tu papel más importante es compartir únicamente información oficial para combatir las noticias falsas que inundan las redes. Visita las plataformas verificadas del SSN para confirmar los datos antes de alarmar innecesariamente a tus familiares en casa.

Recuerda que no todo movimiento de la tierra representa un peligro inminente, pero la prevención constante es lo que salva vidas. Asegúrate de que tus familiares cuenten con una mochila de emergencia bien equipada y conozcan perfectamente sus rutas de evacuación locales. Desde la distancia, tu comunicación debe transmitir absoluta serenidad, guiándolos siempre con los reportes oficiales emitidos por Protección Civil. Sigue conectado a nuestras actualizaciones en vivo para conocer al instante cualquier cambio en el monitoreo nacional de esta jornada. Juntos podemos fomentar una sólida cultura de prevención ciudadana que logre eliminar los kilómetros que nos separan de nuestro hogar.

Últimos sismos en México hoy, jueves 9 de abril de 2026

Para este jueves 9 de abril de 2026 se estima también el registro de numerosos microsismos, es decir, movimientos de muy baja magnitud que, en la mayoría de los casos, no son percibidos por la población ni activan los sistemas de alerta temprana. A pesar de su baja intensidad, cada uno de estos eventos queda documentado por el SSN e incorporado a sus bases de datos, lo que aporta información fundamental para entender con mayor precisión el comportamiento sísmico del país y mejorar los modelos de evaluación y gestión del riesgo.

En la Ciudad de México, el seguimiento será particularmente cuidadoso debido a las propiedades del subsuelo, integrado en buena medida por antiguos depósitos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso sismos moderados se perciban con mayor intensidad en determinados sectores de la capital. Por ello, a lo largo de la jornada se dará atención tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos de percepción.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Identifica zonas seguras dentro de tu casa, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo puntos de reunión y rutas de evacuación.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín básico, documentos importantes y cargadores portátiles.

Fija muebles altos, repisas y electrodomésticos pesados a muros para evitar que se vuelquen.

Infórmate sobre los protocolos de evacuación del lugar donde vives o trabajas y participa en simulacros.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás en un edificio, al activarse la alerta sísmica dirígete a la zona de menor riesgo o al punto seguro previamente establecido; si el temblor ya comenzó, aplica la técnica “agacharse, cubrirse y sujetarse” .

. Aléjate de ventanas, lámparas, cristales, objetos que puedan caer y elevadores.

Si estás en la calle, aléjate de bardas, postes, cables, anuncios espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan derrumbarse, y enciende las intermitentes.

Después de un sismo

Revisa si hay lesionados a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica tu vivienda o edificio en busca de daños visibles (grietas grandes, deformaciones, fugas de gas o agua).

Si detectas riesgos, evacúa y no vuelvas a entrar hasta que un especialista lo autorice.

Cierra las llaves de gas y agua y desconecta la energía eléctrica si percibes olor a gas o notas daños en instalaciones.

Mantente atento a la información oficial de Protección Civil, SSN y autoridades locales, ya que pueden presentarse réplicas.

Evita difundir rumores o información no verificada en redes sociales; comparte solo datos de fuentes oficiales.

Preguntas frecuentes sobre sismos en México (FAQ)

¿La alerta sísmica suena en todos los sismos?

No. La alerta sísmica se activa solo para ciertos sismos que cumplen criterios específicos de magnitud, ubicación y posibilidad de generar daños. Microsismos y eventos muy cercanos o muy pequeños pueden no activar el sistema.

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe) dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente libera poca energía y, en muchos casos, no es percibido por la población. Aun así, puede ser registrado por los instrumentos del SSN.

¿Por qué algunos sismos se sienten más fuerte en la Ciudad de México?

Por las características del subsuelo, formado en gran parte por antiguos depósitos lacustres y materiales blandos que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento se perciba con mayor intensidad.

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

En términos científicos son lo mismo: un sismo es un movimiento brusco de la Tierra. En el lenguaje cotidiano se suele usar “temblor” para eventos moderados y “terremoto” para sismos de gran magnitud o que causan daños importantes.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Actualmente no existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento, lugar y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es monitorear la actividad sísmica, estimar zonas de mayor riesgo y fortalecer la prevención.

¿Qué debo incluir en una mochila de emergencia por sismos?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, baterías, radio portátil, botiquín, medicamentos de uso personal, copia de documentos importantes, silbato, ropa ligera, cubrebocas y cargador portátil para celular.

¿Qué hago si estoy en un edificio alto cuando tiembla?

No uses elevadores, sigue las indicaciones de protección civil interna, dirígete a la zona de menor riesgo y, una vez que termine el movimiento, evacúa por las escaleras hacia el punto de reunión.