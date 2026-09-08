México registra actividad sísmica este miércoles 9 de septiembre de 2026, con movimientos de diferente magnitud detectados en distintos puntos del territorio nacional. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informa los eventos y proporciona datos como la hora, magnitud, profundidad y ubicación aproximada del epicentro.

Los sismos forman parte de la dinámica natural del territorio mexicano. Muchos de los movimientos que ocurren cada día son de magnitud baja y pasan inadvertidos para la población, aunque quedan registrados por los instrumentos especializados.

La información disponible permite conocer las principales características de cada temblor. La magnitud indica la energía liberada, mientras que la profundidad y la ubicación del epicentro ayudan a establecer las condiciones en las que pudo sentirse el movimiento.

México presenta una actividad sísmica frecuente debido a la interacción de varias placas tectónicas. En el territorio nacional y sus alrededores tienen influencia las placas de Norteamérica, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe, además de distintos sistemas de fallas. La costa del Pacífico concentra una parte importante de los movimientos, aunque también pueden producirse temblores en otras regiones del país.

La magnitud, por sí sola, no determina cómo será percibido un sismo. La profundidad, la distancia hasta el epicentro, las condiciones del suelo y las características de las construcciones pueden hacer que un mismo movimiento tenga efectos diferentes de una localidad a otra.

Últimos temblores en México hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Durante este miércoles 9 de septiembre, los eventos detectados en diferentes zonas de México pueden consultarse junto con su hora de ocurrencia, magnitud, profundidad y referencia geográfica del epicentro.

Los datos obtenidos en una primera detección pueden cambiar después de un análisis más detallado de las señales captadas por las estaciones sismológicas. Esto puede generar ajustes en parámetros como la magnitud, la profundidad o la ubicación.

La información oficial permite conocer las características de cada movimiento y seguir la actividad sísmica que se produzca durante el resto del día.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más en México?

La amenaza sísmica no se distribuye de la misma manera en todo México. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en el occidente y sur del país, especialmente en los estados cercanos a la costa del Pacífico, donde la interacción de las placas tectónicas genera una intensa actividad geológica.

El mapa de riesgo sísmico elaborado por las autoridades permite identificar diferentes niveles de exposición en el territorio nacional. Mientras algunas regiones presentan una mayor probabilidad de experimentar sacudidas intensas, otras registran una actividad menor, aunque eso no significa que estén completamente libres de movimientos telúricos.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Según los registros históricos del Servicio Sismológico Nacional, entre 1900 y 2022 se contabilizaron 260,634 terremotos en México, de los cuales 86 alcanzaron magnitudes superiores a 7.0. Solo durante 2022 se registraron 29,872 sismos.

Estados con registros de actividad sísmica en México

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Sentir un temblor y comprobar que la alerta sísmica no se activó puede generar dudas entre los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de una alerta no significa necesariamente que el movimiento haya pasado inadvertido para los sistemas de monitoreo.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

En algunos casos puede tratarse de un sismo de baja magnitud o de un movimiento cuyo epicentro se encuentra demasiado cerca de la zona afectada para generar un tiempo útil de anticipación. También existen microsismos que, aunque llegan a sentirse en determinadas colonias, no cumplen con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

El sistema considera distintos parámetros relacionados con la magnitud del movimiento, la energía liberada y la distancia respecto de las zonas que podrían recibir la alerta. Entre los criterios difundidos para su activación se encuentran los siguientes:

Cuando la magnitud del sismo supera los 5 grados y ocurre a una distancia superior a 170 kilómetros.

Cuando la magnitud alcanza los 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 kilómetros de la capital.

Cuando el movimiento supera una magnitud de 5.5 a una distancia menor de 350 kilómetros.

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

Los microsismos son movimientos de baja magnitud que pueden producirse muy cerca de zonas densamente pobladas. Por esa razón, incluso un evento relativamente pequeño puede llegar a sentirse con claridad en determinadas colonias, especialmente cuando su origen se encuentra a poca profundidad.

La actividad registrada en la Ciudad de México ha despertado el interés de especialistas de la UNAM, que estudian las estructuras geológicas asociadas con estos movimientos. El sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza ha señalado la importancia de investigar posibles sismos lentos y su relación con fallas locales en distintas zonas de la capital.

Sigue los consejos del Cenapred para saber como debes actuar antes, durantes y después de un fuerte sismo en México (Foto: gob.mx/cenapred)

Los microsismos, por tanto, no deben interpretarse únicamente como movimientos aislados. Cada registro aporta información que puede ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad geológica que permanece oculta bajo una de las mayores áreas urbanas del continente.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

La preparación puede marcar una diferencia decisiva cuando comienza un movimiento fuerte. Tener claro qué hacer antes, durante y después de un sismo permite reaccionar con mayor rapidez y reducir riesgos innecesarios.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Antes del sismo

Revisa el estado de la vivienda e identifica posibles riesgos, como grietas, muebles inestables u objetos pesados que puedan caer.

Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de evacuación y un punto de encuentro.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.

Aprende cómo cerrar las conexiones de gas, agua y electricidad.

Participa en simulacros para practicar la respuesta antes de una situación real.

Durante el sismo

Mantén la calma y protege la cabeza y el cuello.

Aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”.

Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No corras, no empujes y no utilices elevadores mientras dure la sacudida.

Si te encuentras en el exterior, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes y cables.

Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y evita puentes, túneles y estructuras vulnerables.

Después del sismo

Revisa si existen personas heridas y solicita ayuda médica cuando sea necesario.

Comprueba posibles fugas de gas o daños en las instalaciones eléctricas.

No enciendas fuego ni equipos que puedan producir chispas si sospechas una fuga.

Mantente informado mediante los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil.

Permanece atento ante posibles réplicas y evita ingresar nuevamente a edificios dañados hasta que sean evaluados.

Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.