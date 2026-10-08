México mantiene este jueves 8 de octubre una vigilancia permanente sobre su actividad sísmica, en una jornada en la que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra los movimientos que ocurren en diferentes puntos del territorio. Los temblores forman parte de la dinámica natural de un país ubicado en una de las zonas tectónicas más activas del planeta, por lo que el monitoreo permite conocer en tiempo real dónde se localiza cada evento, qué magnitud alcanza y a qué profundidad se produce.
La actividad sísmica en México responde principalmente a la interacción de las placas de Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe. El desplazamiento de estas grandes estructuras geológicas genera esfuerzos en la corteza terrestre que se liberan mediante sismos, muchos de ellos de baja intensidad y prácticamente imperceptibles para la población, aunque algunos pueden sentirse con fuerza en las localidades cercanas al epicentro.
En este contexto, el SSN mantiene actualizado su registro durante las 24 horas y analiza los datos obtenidos por su red de estaciones sísmicas. Cada reporte proporciona información sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, mientras que determinados parámetros pueden actualizarse conforme avanza la evaluación técnica del movimiento.
Últimos temblores en México hoy, jueves 8 de octubre de 2026
El Servicio Sismológico Nacional actualiza constantemente la información sobre los sismos detectados este miércoles 7 de octubre en México. El registro permite consultar los movimientos que ocurren durante la jornada y conocer sus principales características, como la magnitud, profundidad, hora y ubicación.
Los datos corresponden a los eventos que el SSN detecta y procesa a través de su red de monitoreo. La información puede presentar modificaciones posteriores cuando el organismo realiza una revisión más detallada de las señales registradas por sus estaciones.
Consulta a continuación los últimos temblores reportados en México durante este jueves 8 de octubre de 2026 y revisa dónde se localiza el epicentro de cada movimiento, su magnitud y la profundidad a la que ocurre.
¿Los animales pueden predecir los terremotos?
No existe evidencia científica que permita utilizar el comportamiento de los animales para predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto. La ciencia puede estudiar la actividad sísmica y evaluar riesgos, pero no determinar de manera fiable la fecha y hora de un sismo.
¿Qué diferencia hay entre magnitud e intensidad?
La magnitud mide el tamaño o la energía liberada por un sismo, mientras que la intensidad describe cómo se percibe el movimiento y los efectos que provoca en un determinado lugar. Un mismo terremoto puede tener una magnitud única, pero diferentes intensidades según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.
¿Dónde tiembla más en México?
Los estados del Pacífico, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco, concentran una importante parte de la actividad sísmica del país. También se producen sismos en otras regiones, aunque con menor frecuencia.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México registra numerosos sismos debido a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica. El país se encuentra sobre la interacción de varias placas, entre ellas la de Cocos, la de Norteamérica, la del Pacífico y la de Rivera.
Sismo de magnitud 3.9 al sureste de Salina Cruz, Oaxaca
El movimiento sísmico más reciente del listado se registró al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, durante la tarde del miércoles 7 de octubre. El evento alcanzó una magnitud de 3.9 y tuvo una profundidad de 25.3 kilómetros.
- Magnitud: 3.9
- Fecha: 7 de octubre de 2026
- Hora: 4:53:32 p. m.
- Epicentro: 77 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca
- Coordenadas: 15.509°, -95.007°
- Profundidad: 25.3 km
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
Sismo de magnitud 3.8 al suroeste de San Marcos, Guerrero
El segundo registro más reciente corresponde a un sismo de magnitud 3.8 localizado al suroeste de San Marcos, Guerrero. El movimiento ocurrió poco antes de las 4:10 de la tarde y presentó una profundidad de 30.9 kilómetros.
- Magnitud: 3.8
- Fecha: 7 de octubre de 2026
- Hora: 4:05:47 p. m.
- Epicentro: 83 km al suroeste de San Marcos, Guerrero
- Coordenadas: 16.067°, -99.599°
- Profundidad: 30.9 km
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Cuando un sismo ocurre, la información preliminar disponible durante los primeros minutos siguientes al evento se obtiene a partir de un grupo pequeño de estaciones de la red de observatorios sismológicos que se encuentran distribuidos en todo el territorio Nacional. Este procedimiento se lleva a cabo con el propósito de obtener información sobre el evento lo más pronto posible, sobre todo si se trata de un sismo de magnitud considerable. Como resultado, la magnitud preliminar se basa en el cálculo de datos procedentes de un número reducido de datos. A medida que se encuentra disponible información adicional y ésta es procesada, la magnitud del evento se recalcula y se actualiza continuamente. Algunas veces la magnitud varía ligeramente del primer valor reportado debido a este ajuste.
Último temblor en México: magnitud 4.0 a 31 km de Matías Romero, Oaxaca
El último movimiento sísmico de la lista se registró en Oaxaca, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud 4.0. El evento ocurrió a poca profundidad, a 94.2 kilómetros, y fue localizado a 31 km al oeste de Matías Romero.
- Magnitud: 4.0
- Lugar: 31 km al oeste de Matías Romero, Oaxaca
- Fecha y hora del sismo: 2026-10-07 14:52:53 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 16.899º, -95.333º
- Profundidad: 94.2 km
- Fuente: SSN
Último temblor en México: magnitud 4.0 a 21 km de Motozintla, Chiapas
El último movimiento sísmico de la lista se registró en Chiapas, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud 4.0. El evento ocurrió a poca profundidad, a 175.9 kilómetros, y fue localizado a 21 km al noroeste de Motozintla.
- Magnitud: 4.0
- Lugar: 21 km al noroeste de Motozintla, Chiapas
- Fecha y hora del sismo: 2026-10-07 14:26:57 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 15.539º, -92.336º
- Profundidad: 175.9 km
- Fuente: SSN
¿Todos los sismos pueden generar tsunamis?
Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.
Por el contrario, los temblores de baja magnitud y los que producen desplazamientos de tipo horizontal en el piso oceánico no generan tsunamis.
Último temblor en México: magnitud 4.2 a 133 km de Ciudad Mapastepec, Chiapas
El último movimiento sísmico de la lista se registró en Chiapas, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud 4.2. El evento ocurrió a poca profundidad, a 10.0 kilómetros, y fue localizado a 124 km al suroeste de Mapastepec.
- Magnitud: 4.2
- Lugar: 124 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas
- Fecha y hora del sismo: 2026-10-07 9:10:58 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 14.436º, -93.404º
- Profundidad: 10.0 km
- Fuente: SSN
¿Qué es un sismo?
Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
Últimos temblores en México hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, vía reporte SSN
- Magnitud: 4.3 | Fecha y hora: 2026-10-07 7:16:39 | Epicentro: 127 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | Latitud, Longitud: 14.372°, -93.344° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2026-10-07 6:01:55 | Epicentro: 30 km al SUR de CD LAZARO CARDENAS, MICH | Latitud, Longitud: 17.69°, -102.233° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:54:26 | Epicentro: 5 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 19.261°, -104.525° | Profundidad: 60.0 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:53:27 | Epicentro: 80 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.503°, -114.256° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:46:39 | Epicentro: 76 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.575°, -114.244° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:43:52 | Epicentro: 22 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | Latitud, Longitud: 17.091°, -99.895° | Profundidad: 4.5 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:41:21 | Epicentro: 71 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX | Latitud, Longitud: 15.89°, -94.566° | Profundidad: 65.0 km
- Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:36:08 | Epicentro: 67 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, Longitud: 15.756°, -94.749° | Profundidad: 16.2 km
Últimos temblores en México hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, vía reporte SSN
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:35:29 | Epicentro: 16 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | Latitud, Longitud: 16.549°, -98.449° | Profundidad: 28.8 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:27:30 | Epicentro: 70 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, Longitud: 15.007°, -93.367° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:25:41 | Epicentro: 30 km al SURESTE de PETATLAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.423°, -101.021° | Profundidad: 45.9 km
- Magnitud: 2.6 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:16:55 | Epicentro: 20 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.755°, -99.57° | Profundidad: 21.3 km
- Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2026-10-07 4:09:25 | Epicentro: 57 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS | Latitud, Longitud: 15.966°, -94.358° | Profundidad: 87.1 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2026-10-07 3:56:01 22 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.348°, -101.328° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2026-10-07 3:55:48 | Epicentro: 69 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | Latitud, Longitud: 15.448°, -95.579° | Profundidad: 16.0 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2026-10-07 3:37:15 | Epicentro: 32 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER | Latitud, Longitud: 17.639°, -95.118° | Profundidad: 104.0 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2026-10-07 3:10:41 | Epicentro: 6 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX | Latitud, Longitud: 16.487°, -95.032° | Profundidad: 2.1 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2026-10-07 2:52:52 | Epicentro: 21 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER | Latitud, Longitud: 17.693°, -94.945° | Profundidad: 130.0 km
Últimos temblores en México hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, vía reporte SSN
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2026-10-07 2:46:06 | Epicentro: 50 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO | Latitud, Longitud: 18.153°, -101.091° | Profundidad: 71.3 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2026-10-07 2:43:04 | Epicentro: 110 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | Latitud, Longitud: 15.277°, -94.35° | Profundidad: 7.8 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2026-10-07 2:38:35 | Epicentro: 46 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX | Latitud, Longitud: 16.794°, -94.549° | Profundidad: 110.6 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2026-10-07 2:17:58 | Epicentro: 57 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 31.325°, -115.326° | Profundidad: 20.8 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2026-10-07 2:09:22 | Epicentro: 17 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | Latitud, Longitud: 15.834°, -93.263° | Profundidad: 104.5 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2026-10-07 2:08:14 | Epicentro: 47 km al SUR de ISLA, VER | Latitud, Longitud: 17.614°, -95.632° | Profundidad: 106.1 km
- Magnitud: 2.6 | Fecha y hora: 2026-10-07 1:54:18 | Epicentro: 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.739°, -99.469° | Profundidad: 23.4 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2026-10-07 1:51:00 | Epicentro: 35 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS | Latitud, Longitud: 16.982°, -93.856° | Profundidad: 168.0 km
- Magnitud: 5.0 | Fecha y hora: 2026-10-07 1:43:19 | Epicentro: 102 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, Longitud: 14.614°, -93.305° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2026-10-07 1:15:05 | Epicentro: 26 km al ESTE de ACAPULCO, GRO | Latitud, Longitud: 16.913°, -99.653° | Profundidad: 23.5 km
Últimos temblores en México hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, vía reporte SSN
- Magnitud: 3.0 | Fecha y hora: 2026-10-07 1:05:56 | Epicentro: 65 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 31.368°, -115.387° | Profundidad: 10.2 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2026-10-07 1:04:50 | Epicentro: 33 km al SUR de MANZANILLO, COL | Latitud, Longitud: 18.765°, -104.39° | Profundidad: 5.0 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2026-10-07 1:04:08 | Epicentro: 64 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 31.364°, -115.379° | Profundidad: 10.1 km
- Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2026-10-07 0:55:41 | Epicentro: 147 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 13.809°, -93.185° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2026-10-07 0:38:55 | Epicentro: 60 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 31.231°, -115.421° | Profundidad: 20.5 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2026-10-07 0:29:48 | Epicentro: 79 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | Latitud, Longitud: 15.039°, -93.531° | Profundidad: 15.7 km
- Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2026-10-07 0:16:19 | Epicentro: 36 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | Latitud, Longitud: 15.621°, -95.835° | Profundidad: 8.4 km
- Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2026-10-07 0:11:16 | Epicentro: 133 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 18.428°, -105.494° | Profundidad: 5.0 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2026-10-07 0:10:59 | Epicentro: 28 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX | Latitud, Longitud: 16.533°, -94.576° | Profundidad: 10.0 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2026-10-07 0:10:18 | Epicentro: 37 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS | Latitud, Longitud: 16.939°, -93.957° | Profundidad: 152.3 km
Último temblor en México: magnitud 4.0 a 133 km de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán
El último movimiento sísmico de la lista se registró en Chiapas, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud 4.0. El evento ocurrió a poca profundidad, a 10.0 kilómetros, y fue localizado a 30 km al sur de Ciudad Lázaro Cárdenas.
- Magnitud: 4.0
- Lugar: 30 km al sur de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán
- Fecha y hora del sismo: 2026-10-07 6:01:55 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 17.69º, -102.233º
- Profundidad: 10.0 km
- Fuente: SSN
Último temblor en México: magnitud 5.0 a 133 km de Mapastepec, Chiapas
El último movimiento sísmico de la lista se registró en Chiapas, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud 5.0. El evento ocurrió a poca profundidad, a 10.0 kilómetros, y fue localizado a 102 km al suroeste de Mapastepec.
- Magnitud: 5.0
- Lugar: 102 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas
- Fecha y hora del sismo: 2026-10-07 1:43:19 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 14.614º, -93.305º
- Profundidad: 10.0 km
- Fuente: SSN
Último temblor en México: magnitud 4.1 a 133 km de Crucecita, Oaxaca
El último movimiento sísmico de la lista se registró en Oaxaca, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud 4.1. El evento ocurrió a poca profundidad, a 8.4 kilómetros, y fue localizado a 36 km al sureste de Crucecita.
- Magnitud: 4.1
- Lugar: 36 km al sureste de Crucecita, Oaxaca
- Fecha y hora del sismo: 2026-10-07 0:16:19 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 15.621º, -95.835º
- Profundidad: 8.4 km
- Fuente: SSN
Último temblor en México: magnitud 4.0 a 133 km de Cihuatlán, Jalisco
El último movimiento sísmico de la lista se registró en Jalisco, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud 4.0. El evento ocurrió a poca profundidad, a 5.0 kilómetros, y fue localizado a 133 km al suroeste de Cihuatlán.
- Magnitud: 4.0
- Lugar: 133 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco
- Fecha y hora del sismo: 2026-10-07 0:11:16 (Tiempo del Centro de México)
- Latitud, Longitud: 18.428º, -105.494º
- Profundidad: 5.0 km
- Fuente: SSN
Comenzamos nuestro seguimiento en vivo de la actividad sísmica en México. En este Live Blog encontrarás las actualizaciones más recientes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante este miércoles 7 de octubre. Permanece atento a nuestra cobertura para conocer cada nuevo reporte a medida que sea publicado.
¿Cuáles son los estados donde tiembla más en México?
La amenaza sísmica no se distribuye de la misma manera en todo México. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en el occidente y sur del país, especialmente en los estados cercanos a la costa del Pacífico, donde la interacción de las placas tectónicas genera una intensa actividad geológica.
El mapa de riesgo sísmico elaborado por las autoridades permite identificar diferentes niveles de exposición en el territorio nacional. Mientras algunas regiones presentan una mayor probabilidad de experimentar sacudidas intensas, otras registran una actividad menor, aunque eso no significa que estén completamente libres de movimientos telúricos.
Según los registros históricos del Servicio Sismológico Nacional, entre 1900 y 2022 se contabilizaron 260,634 terremotos en México, de los cuales 86 alcanzaron magnitudes superiores a 7.0. Solo durante 2022 se registraron 29,872 sismos.
Estados con registros de actividad sísmica en México
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Sentir un temblor y comprobar que la alerta sísmica no se activó puede generar dudas entre los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de una alerta no significa necesariamente que el movimiento haya pasado inadvertido para los sistemas de monitoreo.
En algunos casos puede tratarse de un sismo de baja magnitud o de un movimiento cuyo epicentro se encuentra demasiado cerca de la zona afectada para generar un tiempo útil de anticipación. También existen microsismos que, aunque llegan a sentirse en determinadas colonias, no cumplen con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).
El sistema considera distintos parámetros relacionados con la magnitud del movimiento, la energía liberada y la distancia respecto de las zonas que podrían recibir la alerta. Entre los criterios difundidos para su activación se encuentran los siguientes:
- Cuando la magnitud del sismo supera los 5 grados y ocurre a una distancia superior a 170 kilómetros.
- Cuando la magnitud alcanza los 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 kilómetros de la capital.
- Cuando el movimiento supera una magnitud de 5.5 a una distancia menor de 350 kilómetros.
¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?
Los microsismos son movimientos de baja magnitud que pueden producirse muy cerca de zonas densamente pobladas. Por esa razón, incluso un evento relativamente pequeño puede llegar a sentirse con claridad en determinadas colonias, especialmente cuando su origen se encuentra a poca profundidad.
La actividad registrada en la Ciudad de México ha despertado el interés de especialistas de la UNAM, que estudian las estructuras geológicas asociadas con estos movimientos. El sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza ha señalado la importancia de investigar posibles sismos lentos y su relación con fallas locales en distintas zonas de la capital.
Los microsismos, por tanto, no deben interpretarse únicamente como movimientos aislados. Cada registro aporta información que puede ayudar a los científicos a comprender mejor la actividad geológica que permanece oculta bajo una de las mayores áreas urbanas del continente.
¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?
La preparación puede marcar una diferencia decisiva cuando comienza un movimiento fuerte. Tener claro qué hacer antes, durante y después de un sismo permite reaccionar con mayor rapidez y reducir riesgos innecesarios.
Antes del sismo
- Revisa el estado de la vivienda e identifica posibles riesgos, como grietas, muebles inestables u objetos pesados que puedan caer.
- Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de evacuación y un punto de encuentro.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.
- Aprende cómo cerrar las conexiones de gas, agua y electricidad.
- Participa en simulacros para practicar la respuesta antes de una situación real.
Durante el sismo
- Mantén la calma y protege la cabeza y el cuello.
- Aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”.
- Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- No corras, no empujes y no utilices elevadores mientras dure la sacudida.
- Si te encuentras en el exterior, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes y cables.
- Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y evita puentes, túneles y estructuras vulnerables.
Después del sismo
- Revisa si existen personas heridas y solicita ayuda médica cuando sea necesario.
- Comprueba posibles fugas de gas o daños en las instalaciones eléctricas.
- No enciendas fuego ni equipos que puedan producir chispas si sospechas una fuga.
- Mantente informado mediante los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil.
- Permanece atento ante posibles réplicas y evita ingresar nuevamente a edificios dañados hasta que sean evaluados.
¿Cómo se debe actuar antes, durante y después de un sismo en México?
Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:
Antes del sismo en México
- Revisa constantemente la infraestructura de tu hogar.
- Instala cerraduras de seguridad, gabinetes y estanterías.
- Guarda los objetos más frágiles en lugares seguros.
- Ten siempre un botiquín de primeros auxilios.
- Busca un punto de encuentro óptimo donde haya la suficiente seguridad para tu familia.
- Educa a tus familiares para que puedan cerrar las llaves de luz, gas y agua.
- Haz una lista de números de emergencia para contactar a los médicos, la policía, protección civil, entre otros.
Durante el sismo en México
- Aléjate de las ventanas, espejos y objetos cortantes que puedan caer al suelo.
- Busca un refugio debajo de una mesa resistente o, también, puedes poner debajo del marco de una puerta.
- Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazo.
- Evita utilizar los ascensores y toma las escaleras durante el sismo.
- Nunca salgas corriendo de un edificio cuando el sismo está en movimiento.
Después del sismo en México
- Busca ayuda médica para atender a personas afectadas con lesiones graves.
- Presta primeros auxilios y apoyo emocional a los heridos que lo necesiten.
- No utilices el teléfono móvil de forma irresponsable, así evitarás sobrecargar las líneas.
- Revisa los daños estructurales de tu vivienda.
- Cerrar las llaves para evitar posibles fugas de luz, agua o gas.
- No encienda velas, fósforos u otro elemento que pueda provocar un incendio.
¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un gran terremoto en México?
Actualmente no es posible predecir de forma exacta el día, la hora, el lugar y la magnitud de un terremoto. Los especialistas sí pueden estudiar las fallas geológicas y estimar el riesgo sísmico de determinadas regiones.