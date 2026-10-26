México dispone de una red de vigilancia sísmica que permite detectar y analizar los movimientos registrados en distintas regiones del territorio nacional. Este lunes 26 de octubre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial para consultar los reportes de los temblores, con datos sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada evento.
La actividad sísmica del país está vinculada a la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, el Pacífico, Cocos, Rivera y el Caribe. El movimiento de estas placas acumula y libera energía en la corteza terrestre, lo que puede provocar sismos de distinta magnitud. Algunos pasan inadvertidos para la población, mientras que otros se perciben en las localidades cercanas al epicentro.
Cada reporte del SSN se basa en las señales captadas por sus estaciones de monitoreo y en el análisis técnico de los registros. Los datos preliminares pueden actualizarse conforme avanza la revisión, por lo que la magnitud, la profundidad o la localización de un temblor podrían presentar cambios después de su publicación inicial.
Últimos temblores en México hoy, lunes 26 de octubre de 2026
Consulta los últimos sismos registrados en México este lunes 26 de octubre a través de los reportes del Servicio Sismológico Nacional. La información permite conocer la hora de cada movimiento, su magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, de acuerdo con los datos disponibles del organismo.
Para saber dónde tembló hoy en México, revisa las actualizaciones del registro sísmico y las características de cada evento. Los reportes pueden modificarse a medida que el SSN completa el análisis de las señales y publica nuevos resultados.
¿Qué magnitud debe tener un sismo para causar daños en México?
No hay una magnitud mínima universal que determine si un terremoto provocará daños. Sus efectos dependen de factores como la profundidad, la distancia al epicentro, la duración del movimiento, el tipo de suelo y la resistencia de las construcciones. Por ello, un sismo de magnitud moderada puede ocasionar daños en determinadas circunstancias.
¿Cómo saber si acaba de temblar en México?
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea la actividad sísmica y publica reportes de los movimientos registrados. Su portal permite consultar información como la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación de los sismos.
¿Cuáles son los estados de México donde tiembla más?
Los sismos de mayor relevancia se originan con frecuencia en la costa del Pacífico, especialmente en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, también se producen movimientos sísmicos en otras partes del territorio mexicano. La amenaza varía según las características geológicas de cada región.
Temblor de magnitud 4.0 al suroeste de CD Hidalgo, Chiapas, hoy 25 de octubre
Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026, a 136 km al Suroeste de CD Hidalgo, Chiapas, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico ocurrió a las 2:13:22 p. m., hora del centro de México, y tuvo una profundidad de 17.5 kilómetros. El epicentro se localizó en una zona marítima frente a la costa guerrerense.
- Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.
- Hora: 2:13:22 p. m. (tiempo del centro de México).
- Magnitud: 4.0.
- Ubicación: 136 km al Suroeste de CD Hidalgo, Chiapas.
- Profundidad: 17.5 km.
- Coordenadas: 13.979° N, 93.19° O.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4.0 al suroeste de Acapulco, Guerrero, hoy 25 de octubre
Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026, a 87 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico ocurrió a las 4:14:03 a. m., hora del centro de México, y tuvo una profundidad de 16.4 kilómetros. El epicentro se localizó en una zona marítima frente a la costa guerrerense.
- Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.
- Hora: 4:14:03 a. m. (tiempo del centro de México).
- Magnitud: 4.0.
- Ubicación: 87 km al suroeste de Acapulco, Guerrero.
- Profundidad: 16.4 km.
- Coordenadas: 16.302° N, 100.454° O.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4.0 al noreste de Cacahoatán, Chiapas, hoy 25 de octubre
El SSN también reportó un sismo de magnitud 4.0 a 28 kilómetros al noreste de Cacahoatán, Chiapas, durante la madrugada del domingo 25 de octubre. El evento ocurrió a las 3:48:50 a. m., hora del centro de México, y alcanzó una profundidad de 174 kilómetros. Este parámetro sitúa el movimiento a una profundidad considerablemente mayor que la del sismo registrado frente a las costas de Guerrero.
- Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.
- Hora: 3:48:50 a. m. (tiempo del centro de México).
- Magnitud: 4.0.
- Ubicación: 28 km al noreste de Cacahoatán, Chiapas.
- Profundidad: 174.0 km.
- Coordenadas: 15.197° N, 92.019° O.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, hoy 25 de octubre
Otro de los movimientos telúricos incluidos en el reporte del SSN alcanzó una magnitud de 4.1 y se localizó a 134 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El sismo ocurrió a las 2:06:34 a. m. del domingo 25 de octubre, con una profundidad de 10 kilómetros. Según los datos proporcionados, fue el de mayor magnitud entre los tres registros compartidos para esta actualización.
- Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.
- Hora: 2:06:34 a. m. (tiempo del centro de México).
- Magnitud: 4.1.
- Ubicación: 134 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
- Profundidad: 10.0 km.
- Coordenadas: 13.96° N, 93.153° O.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,2 al noroeste de Cintalapa, Chiapas, hoy sábado 24 de octubre
Un sismo de magnitud 3,2 fue registrado a las 3:32:50 p. m. de este sábado, a 71 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30,3 kilómetros, según los datos proporcionados. El reporte incluye las coordenadas del epicentro, aunque la información disponible no permite confirmar si fue percibido por la población ni si ocasionó daños.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora: 3:32:50 p. m.
- Magnitud: 3,2.
- Ubicación: 71 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas.
- Profundidad: 30,3 km.
- Coordenadas: latitud 17.102°, longitud -94.241°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,4 al sureste de Villa de Álvarez, Colima, hoy sábado 24 de octubre
Un movimiento sísmico de magnitud 3,4 fue reportado a las 3:15:19 p. m., con epicentro a 2 kilómetros al sureste de Villa de Álvarez, Colima. El registro indica una profundidad de 84,2 kilómetros. Los datos facilitados identifican la ubicación del evento, pero no contienen información confirmada sobre posibles afectaciones o percepción del temblor.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora: 3:15:19 p. m.
- Magnitud: 3,4.
- Ubicación: 2 km al sureste de Villa de Álvarez, Colima.
- Profundidad: 84,2 km.
- Coordenadas: latitud 19.257°, longitud -103.727°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4,0 al suroeste de Mapastepec, Chiapas, hoy sábado 24 de octubre
El sismo de mayor magnitud de esta lista alcanzó 4,0 y fue registrado a las 3:02:11 p. m. del sábado, a 127 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. De acuerdo con el registro proporcionado, el evento tuvo una profundidad de 22,1 kilómetros. La información permite ubicar el epicentro en el área del Pacífico mexicano, pero no confirma si el movimiento fue sentido en tierra o si provocó daños.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora: 3:02:11 p. m.
- Magnitud: 4,0.
- Ubicación: 127 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
- Profundidad: 22,1 km.
- Coordenadas: latitud 14.505°, longitud -93.573°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,4 al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz, hoy sábado 24 de octubre
Un sismo de magnitud 3,4 fue registrado a las 2:59:23 p. m., a 33 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz. El evento alcanzó una profundidad de 123,3 kilómetros, según los datos compartidos. La ficha suministrada no incluye información sobre la percepción del movimiento ni sobre posibles daños en localidades cercanas.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora: 2:59:23 p. m.
- Magnitud: 3,4.
- Ubicación: 33 km al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz.
- Profundidad: 123,3 km.
- Coordenadas: latitud 17.612°, longitud -95.099°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,8 al noroeste de Cosamaloapan, Veracruz, hoy sábado 24 de octubre
El SSN reportó un movimiento telúrico de magnitud 3,8 a las 2:32:53 p. m., con epicentro a 24 kilómetros al noroeste de Cosamaloapan, Veracruz. El sismo tuvo una profundidad de 38,2 kilómetros. Los datos proporcionados detallan las coordenadas del evento, pero no permiten establecer si fue percibido por los habitantes de la zona.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora: 2:32:53 p. m.
- Magnitud: 3,8.
- Ubicación: 24 km al noroeste de Cosamaloapan, Veracruz.
- Profundidad: 38,2 km.
- Coordenadas: latitud 18.55°, longitud -95.919°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3,8 al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero, hoy sábado 24 de octubre
Un sismo de magnitud 3,8 fue registrado a la 1:26:11 p. m. del sábado, a 5 kilómetros al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero. El reporte indica una profundidad de 41,5 kilómetros. La información facilitada no incluye detalles sobre posibles daños o reportes de percepción del movimiento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora: 1:26:11 p. m.
- Magnitud: 3,8.
- Ubicación: 5 km al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
- Profundidad: 41,5 km.
- Coordenadas: latitud 17.25°, longitud -100.419°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 2,6 al suroeste de San Marcos, Guerrero, hoy sábado 24 de octubre
Un movimiento sísmico de magnitud 2,6 fue reportado a las 12:54:02 p. m., con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. El evento tuvo una profundidad de 14,6 kilómetros, según el registro suministrado. No se aportaron datos que permitan confirmar si fue sentido por la población.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora: 12:54:02 p. m.
- Magnitud: 2,6.
- Ubicación: 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.
- Profundidad: 14,6 km.
- Coordenadas: latitud 16.687°, longitud -99.481°.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
México mantiene una vigilancia constante de la actividad sísmica en sus distintas regiones. Este domingo 25 de octubre de 2026, sigue aquí el reporte de temblores en vivo, con las últimas actualizaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN) sobre la hora exacta, la magnitud, la profundidad y el epicentro de cada sismo registrado en el país. Consulta dónde tembló hoy en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Jalisco, así como en la Ciudad de México (CDMX) y municipios como Acapulco, Pinotepa Nacional y Mapastepec, para conocer los detalles de los movimientos telúricos reportados durante la jornada.
¿Qué estados de México registran más sismos? Zonas de mayor actividad sísmica
La actividad sísmica de México se concentra principalmente en la costa del Pacífico, especialmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco. En estas regiones, la interacción entre las placas tectónicas genera numerosos movimientos telúricos, algunos de ellos de magnitud elevada. Sin embargo, determinar qué estado registra más sismos requiere comparar los datos del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante un mismo periodo.
México se encuentra en una región de importante actividad tectónica, donde interactúan las placas de Cocos, Norteamérica, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa Norteamericana explica buena parte de la sismicidad de la costa occidental, aunque también se producen terremotos en otras regiones del territorio.
El Servicio Sismológico Nacional, adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registra y publica información sobre los movimientos telúricos del país. Su catálogo permite consultar la magnitud, la profundidad, la localización y otros parámetros de los eventos. Para establecer un ranking por entidad federativa, es necesario analizar esos registros con un periodo y unos criterios de selección uniformes.
Estados con registros de actividad sísmica en México
- Oaxaca: registra una importante actividad sísmica vinculada con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.
- Guerrero: forma parte de una de las zonas sísmicas más relevantes del país, donde se estudia el comportamiento de la interfaz entre placas.
- Chiapas: presenta actividad asociada con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe.
- Michoacán: su ubicación en el occidente del país lo expone a terremotos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico.
- Colima: se encuentra cerca de una zona de interacción entre las placas de Rivera y Norteamérica, además de la influencia de la placa de Cocos.
- Jalisco: presenta sismicidad relacionada con la interacción de las placas tectónicas del occidente mexicano.
Otros estados con reportes de gran sismicidad:
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Sentir un temblor sin escuchar la alerta sísmica puede generar dudas entre los habitantes de Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de un aviso no significa necesariamente que el movimiento no haya sido detectado por los instrumentos de monitoreo.
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza estaciones sensoras para identificar movimientos telúricos y evaluar si cumplen las condiciones técnicas para emitir un aviso en las ciudades cubiertas. La decisión de alertar depende de parámetros como la energía estimada del sismo y su relación con las zonas que recibirían el aviso.
Existen varias razones por las que la alerta puede no activarse:
- Sismos de baja magnitud: algunos movimientos no alcanzan los parámetros necesarios para generar un aviso.
- Epicentros cercanos a la ciudad: cuando el origen del terremoto está próximo a la zona que podría recibir la alerta, el tiempo disponible para anticiparse puede ser muy reducido.
- Características del evento: no todos los movimientos telúricos generan señales que cumplan los criterios técnicos de activación.
- Problemas de difusión: también puede ocurrir que la alerta se active, pero no se escuche en un dispositivo, altavoz o zona determinada.
Por eso, la alerta sísmica no sustituye las medidas de prevención ni garantiza que todos los terremotos se anuncien con anticipación. El SSN, por su parte, registra y analiza los sismos, pero no opera el sistema de alerta.
¿Qué son los microsismos que se producen en Ciudad de México?
Los microsismos son movimientos telúricos de magnitud pequeña que pueden sentirse cuando se producen cerca de zonas habitadas. Su percepción depende de factores como la profundidad del evento, la distancia al epicentro y las características geológicas del terreno.
En Ciudad de México se han registrado sismos de baja magnitud asociados con fallas locales. La Red Sísmica de la Ciudad de México, vinculada con el SSN, permite consultar eventos localizados dentro de la capital y estudiar sus características.
Estos movimientos no deben confundirse con los sismos lentos, que corresponden a procesos de deslizamiento tectónico que pueden desarrollarse durante periodos prolongados. Aunque ambos fenómenos son objeto de investigación, su relación debe explicarse a partir de estudios científicos concretos y no darse por establecida de manera general.
La investigación de los microsismos ayuda a comprender mejor las fallas locales y la distribución de la actividad sísmica bajo la capital. No obstante, la ocurrencia de estos eventos no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de mayor magnitud.
¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en México?
La prevención permite reducir los riesgos y mejorar la respuesta ante un movimiento telúrico. Las recomendaciones deben adaptarse al tipo de inmueble, el entorno y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
Antes de un sismo
- Revisa las condiciones de la vivienda y solicita una evaluación profesional si observas grietas importantes u otros daños estructurales.
- Fija las estanterías, los muebles altos y los objetos que puedan caer durante una sacudida.
- Identifica las zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación y los puntos de reunión.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, una linterna, una radio, baterías, un botiquín y documentos esenciales.
- Establece un plan familiar de comunicación y un lugar de encuentro.
- Aprende a cerrar las llaves de paso del agua y del gas, y a desconectar la electricidad cuando sea seguro hacerlo.
- Participa en simulacros y mantén actualizados los teléfonos de emergencia.
Durante un sismo
- Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Si estás dentro de un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente o junto a una zona de menor riesgo identificada previamente.
- No corras hacia las salidas ni intentes utilizar ascensores durante la sacudida.
- Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan desprenderse.
- Si conduces, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios y cables eléctricos.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y las medidas previstas en el plan de protección civil del lugar.
Después de un sismo
- Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia de emergencia cuando sea necesario.
- Proporciona primeros auxilios únicamente si puedes hacerlo sin exponerte a un peligro adicional.
- Si percibes olor a gas o sospechas una fuga, no enciendas fuego ni manipules interruptores eléctricos. Aléjate del lugar y solicita ayuda.
- Evita entrar en edificios con daños visibles hasta que personal competente determine que son seguros.
- Mantente informado mediante el SSN y los canales oficiales de Protección Civil.
- Utiliza el teléfono solo para comunicaciones necesarias, de modo que las redes permanezcan disponibles para emergencias.
- Permanece atento a posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades.
¿Qué hacer después de un temblor fuerte en México?
Después de un sismo, comprueba si hay personas heridas y revisa el entorno sin exponerte a riesgos. Si el inmueble presenta daños estructurales, no vuelvas a entrar hasta que las autoridades competentes lo evalúen. Evita encender cerillos o velas si sospechas que existe una fuga de gas, no toques cables caídos y mantente atento a posibles réplicas.